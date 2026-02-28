Соперник Медведева по финалу в Дубае уже побеждал его здесь. Возьмёт ли Даниил реванш?

Турнир категории ATP-500 в Дубае подобрался к титульному матчу. В финале эмиратского «пятисотника» сойдутся первая ракетка России Даниил Медведев и Таллон Грикспор, выбивший из сетки нашего спортсмена Андрея Рублёва. Из-за представителя Нидерландов теннисные болельщики лишились возможности увидеть русское дерби в битве за трофей. Грикспор уже побеждал Медведева в Дубае, а что будет на этот раз?

До решающей стадии Даниил Медведев добрался благодаря победе в поединке с восьмой ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом — 6:4, 6:2. Россиянин прервал двухматчевую серию поражений от канадца и увеличил преимущество в личных встречах — 8-2. Отметим любопытный факт: за весь турнир Даниил не отдал соперникам ни одного сета.

В интервью на корте после поединка Медведев высказался об условиях игры в Дубае. «Если мне попадутся такие же быстрые корты, я могу играть так же хорошо, но таких кортов в туре не особо много. Помню только Брисбен, я там играл хорошо. Счастлив сыграть так, как сделал это сегодня. Мне ещё и сопутствовала моя подача. Ценно, когда тебе не нужно бить по линии для эйса. В целом доволен, как всё получилось. С нетерпением жду финала», — приводит слова россиянина Punto de Вreak.

Даниил Медведев Фото: Francois Nel/Getty Images

А ещё Даниил поделился мнением по поводу того, что не проиграл здесь ни одной партии. Примечательно, что подобное случилось и в 2023 году, когда россиянин выиграл титул на эмиратском «пятисотнике». «То, что произошло в прошлом, осталось в прошлом. Сейчас важно настоящее. Правда в том, что я хорошо сыграл в этих четырёх матчах, в каждом из них повышал уровень. На деле этот матч был у меня лучшим, и если я продолжу держать такую тенденцию, то завтра у меня будет больше возможностей победить. Я хочу попробовать сделать это, несмотря на то что соперник будет непростым. Завтра — будь что будет. Выиграю я или проиграю, полечу в Лос-Анджелес. Не знаю, как буду отмечать на корте, но самое главное — быть сфокусированным на матче, стараться показать свой лучший теннис и выиграть ещё один трофей», — заявил теннисист.

Одолев Феликса Оже-Альяссима, Медведев выиграл первый в этом сезоне матч у представителя топ-10 рейтинга ATP. Всего же Даниил оказывался сильнее теннисистов из топ-10 уже 51 раз в карьере.

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский подробно разобрал игру Медведева в полуфинале.

«Даня играет в своём стиле. Он тянет и в решающий момент ставит такую стенку, которую пробить очень сложно. Когда подача работает и есть такая стена, обыграть его экстремально сложно. За счёт всего этого Даня выигрывает много матчей. Его игра обнадёживает. Всё зависит от того, может ли соперник пробить эту стенку, а таких немного. Когда Даниил психологически уверен в себе и почти не ошибается, на той стороне должны быть теннисисты вроде Алькараса или Синнера, которые могут завершать атаку и играть быстрее», — подчеркнул Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировала выход первой ракетки России в финал Дубая.

«Это очень важная победа для Даниила, потому что Оже-Альяссим сейчас на ходу. Это игрок топ-10, у которого недавно был титул в Монпелье. Он вообще хорошо играет в закрытых помещениях. Для Даниила это довольно опасный соперник — здорово, что он смог обыграть его в двух сетах. Это говорит о том, что Даниил набирает форму», — отметила Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова поделилась мнением насчёт прошедших матчей Медведева и Рублёва.

«Максимально обидный матч для Рублёва – когда видишь, что у соперника проблемы с бедром, но выжать из этого результат, увы, не можешь. Оба здорово подавали, ну и, конечно, приём голландца навылет на сетболе Андрея получился великолепным. Даня уверенно обыграл Оже-Альяссима — 6:4, 6:2, там и сетбол шикарный из 24 ударов, и матчбол приёмом навылет через коридор. Пора уже расколдовывать магию отсутствия нескольких титулов на одном турнире у Медведева. Верим и болеем завтра», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

Для Медведева этот финал станет 42-м в карьере. Статистика побед-поражений у Даниила — 22-19. Для россиянина этот финал станет 11-м на турнире категории ATP-500, а ещё наш теннисист впервые с июня 2025-го дошёл до этой стадии на «пятисотнике».

За титул в Дубае 11-я ракетка мира поборется с Таллоном Грикспором, занимающим 25-ю строчку в рейтинге ATP. Нидерландец вышел в финал, победив Андрея Рублёва в двух сетах — 7:5, 7:6 (8:6). По ходу первой партии Таллон получил травму, неудачно приземлившись на левую ногу, однако всё равно доиграл матч до конца.

В интервью на корте после матча Таллон и сам удивился, что победил Рублёва. «Понятия не имею, как я это провернул — после первого сета я еле ходил. Мне очень повезло выиграть в двух сетах, я подал и почувствовал что-то в подколенной мышце. Если бы Рублёв взял первый сет, не знаю, продолжил бы я вообще или нет», — сказал теннисист.

Счёт личных встреч между Медведевым и Грикспором не в пользу россиянина: в единственном матче в 1/4 финала Дубая-2025 победил нидерландец — 2:6, 7:6 (9:7), 7:5.

Болельщикам тот матч запомнился скандалом, который устроил Даниил: он не реализовал четыре матчбола и устроил перепалку с судьёй из-за полученного за неспортивное поведение предупреждения. В итоге после матча россиянин даже не пожал руку арбитру.

Остаётся надеяться, что грядущий финал в Дубае пройдёт без каких-либо эксцессов. Для победы Медведеву необходимо не оглядываться на счёт личных встреч с Грикспором, сохранять хладнокровие и диктовать свою игру.

Отметим, что если Даниил выиграет титул на эмиратском «пятисотнике», то прервёт свою знаменитую серию с 22 трофеями на 22 разных турнирах, ведь он уже становился чемпионом в Дубае в 2023 году.

Турнир в Дубае проходит с 23 по 28 февраля. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».