Алькарасу и Синнеру разрешили умные браслеты. Из-за этих гаджетов случился скандал на АО

Карлос, Янник, а вскоре и Арина Соболенко смогут носить приспособления, которые их заставляли снимать в Мельбурне.

На Australian Open – 2026 первые ракетки мира Карлос Алькарас и Арина Соболенко попали в необычную ситуацию. Лидерам мужского и женского мировых рейтингов запретили носить умные браслеты.

Спустя месяц после завершения турнира в Мельбурне ATP решила отменить это странное правило. Нет сомнений, что вскоре их примеру последует и WTA.

Умный браслет – фитнес-трекер без экрана, который в реальном времени измеряет пульс, сердечный ритм, уровень стресса, температуру тела, насыщение крови кислородом и показатели восстановления. Их активно применяют не только в теннисе – с данными предметами были замечены футболист Криштиану Роналду, баскетболист Леброн Джеймс, чемпион Формулы-1 Ландо Норрис и другие спортсмены.

Алькарас провёл три матча на Australian Open с умным браслетом фирмы Whoop, нося его под напульсником. По ходу встречи четвёртого круга с американцем Томми Полом (7:6, 6:4, 7:5) судья Мария Чичак неожиданно запретила Карлосу использовать данный аксессуар. Испанец немного поспорил, но в итоге принял решение рефери.

Карлос Алькарас снял умный браслет с руки по ходу матча с Томми Полом Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Аналогичный запрет был ввёден в отношении второй ракетки мира Янника Синнера.

«Речь идёт скорее о том, чтобы смотреть на данные после матча. Эти данные мы хотели бы использовать и на тренировках. Частота сердечных сокращений, количество сжигаемых калорий, что-то в таком роде», — сказал Синнер.

Первая ракетка мира среди женщин Арина Соболенко тоже столкнулась с подобными санкциями и осталась недовольна.

«Мы получили электронное письмо от ITF с полным разрешением на использование этого девайса на корте. Я не знала, что турниры «Большого шлема» решили по-другому. Честно говоря, не понимаю почему, ведь мы используем браслеты весь год. На всех турнирах WTA мы играем с инструментом для мониторинга здоровья. Поэтому мне непонятно, почему на ТБШ это запрещено. Очень надеюсь, что они пересмотрят своё решение и разрешат игрокам следить за состоянием своего организма», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко осталась недовольна запретом умных браслетов на Australian Open Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Теннисистам предоставили формальное объяснение запрета.

«В настоящее время использование носимых устройств на турнирах «Большого шлема» запрещено. Организаторы Australian Open ведут переговоры о возможных изменениях в этой ситуации. Игроки могут отслеживать ключевые внешние параметры нагрузки, такие как пройденное расстояние, изменения направления движения, события с высоким ускорением, скорость и вращение ударов, с помощью системы Bolt 6», — говорилось в заявлении Федерации тенниса Австралии.

Международная федерация тенниса (ITF) не запрещает использовать умные браслеты, но организация не отвечает за проведение турниров «Большого шлема», где организатором выступает федерация принимающей страны. Компания-производитель посчитала, что спортсмены имеют фундаментальное право понимать свои результаты и состояние здоровья, в том числе во время мэйджоров, поэтому поддерживала коммуникацию с теннисными чиновниками.

По итогам заседания совета директоров ATP принято решение разрешить использование «носимых устройств» на «Шлемах». Вероятно, вскоре их примеру последует и WTA, поэтому в мае на «Ролан Гаррос» у Алькараса, Соболенко, Синнера и других теннисистов не будет никаких проблем с браслетами.