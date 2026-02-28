Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

ATP отменила правило по умным браслетам, которое нарушили Карлос Алькарас и Арина Соболенко на Australian Open

Алькарасу и Синнеру разрешили умные браслеты. Из-за этих гаджетов случился скандал на АО
Михаил Георгиев
Карлос Алькарас
Комментарии
Карлос, Янник, а вскоре и Арина Соболенко смогут носить приспособления, которые их заставляли снимать в Мельбурне.

На Australian Open – 2026 первые ракетки мира Карлос Алькарас и Арина Соболенко попали в необычную ситуацию. Лидерам мужского и женского мировых рейтингов запретили носить умные браслеты.

Спустя месяц после завершения турнира в Мельбурне ATP решила отменить это странное правило. Нет сомнений, что вскоре их примеру последует и WTA.

Материалы по теме
Алькараса заставили снять умный браслет на Australian Open. Из-за чего?
Истории
Алькараса заставили снять умный браслет на Australian Open. Из-за чего?

Умный браслет – фитнес-трекер без экрана, который в реальном времени измеряет пульс, сердечный ритм, уровень стресса, температуру тела, насыщение крови кислородом и показатели восстановления. Их активно применяют не только в теннисе – с данными предметами были замечены футболист Криштиану Роналду, баскетболист Леброн Джеймс, чемпион Формулы-1 Ландо Норрис и другие спортсмены.

Алькарас провёл три матча на Australian Open с умным браслетом фирмы Whoop, нося его под напульсником. По ходу встречи четвёртого круга с американцем Томми Полом (7:6, 6:4, 7:5) судья Мария Чичак неожиданно запретила Карлосу использовать данный аксессуар. Испанец немного поспорил, но в итоге принял решение рефери.

Карлос Алькарас снял умный браслет с руки по ходу матча с Томми Полом

Карлос Алькарас снял умный браслет с руки по ходу матча с Томми Полом

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Аналогичный запрет был ввёден в отношении второй ракетки мира Янника Синнера.

«Речь идёт скорее о том, чтобы смотреть на данные после матча. Эти данные мы хотели бы использовать и на тренировках. Частота сердечных сокращений, количество сжигаемых калорий, что-то в таком роде», — сказал Синнер.

Первая ракетка мира среди женщин Арина Соболенко тоже столкнулась с подобными санкциями и осталась недовольна.

«Мы получили электронное письмо от ITF с полным разрешением на использование этого девайса на корте. Я не знала, что турниры «Большого шлема» решили по-другому. Честно говоря, не понимаю почему, ведь мы используем браслеты весь год. На всех турнирах WTA мы играем с инструментом для мониторинга здоровья. Поэтому мне непонятно, почему на ТБШ это запрещено. Очень надеюсь, что они пересмотрят своё решение и разрешат игрокам следить за состоянием своего организма», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Арина Соболенко осталась недовольна запретом умных браслетов на Australian Open

Арина Соболенко осталась недовольна запретом умных браслетов на Australian Open

Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Теннисистам предоставили формальное объяснение запрета.

«В настоящее время использование носимых устройств на турнирах «Большого шлема» запрещено. Организаторы Australian Open ведут переговоры о возможных изменениях в этой ситуации. Игроки могут отслеживать ключевые внешние параметры нагрузки, такие как пройденное расстояние, изменения направления движения, события с высоким ускорением, скорость и вращение ударов, с помощью системы Bolt 6», — говорилось в заявлении Федерации тенниса Австралии.

Материалы по теме
«Используй шанс». Теннисисткам сделали «комнату ярости», где они могут не сдерживать себя
«Используй шанс». Теннисисткам сделали «комнату ярости», где они могут не сдерживать себя

Международная федерация тенниса (ITF) не запрещает использовать умные браслеты, но организация не отвечает за проведение турниров «Большого шлема», где организатором выступает федерация принимающей страны. Компания-производитель посчитала, что спортсмены имеют фундаментальное право понимать свои результаты и состояние здоровья, в том числе во время мэйджоров, поэтому поддерживала коммуникацию с теннисными чиновниками.

По итогам заседания совета директоров ATP принято решение разрешить использование «носимых устройств» на «Шлемах». Вероятно, вскоре их примеру последует и WTA, поэтому в мае на «Ролан Гаррос» у Алькараса, Соболенко, Синнера и других теннисистов не будет никаких проблем с браслетами.

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android