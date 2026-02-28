«Не так хотел победить». Медведев впервые в карьере дважды выиграл один турнир — в Дубае

Ожидалось, что главной темой субботы станет финал турнира ATP-500 в Дубае, ОАЭ, где должны были встретиться Даниил Медведев и Таллон Грикспор. Но сначала с Ближнего Востока стали поступать тревожные новости, так что не было понятно, состоится ли матч. Организаторы ничего не сообщали по поводу возможной отмены, однако в середине дня стало ясно: финала не будет. А всё потому, что Грикспор, который в полуфинале сумел победить Андрея Рублёва, несмотря на травму, всё же снялся с титульного поединка — видимо, повреждение оказалось слишком серьёзным.

Таким образом, Медведев был объявлен чемпионом «пятисотника» в Дубае. Для него этот титул стал вторым в сезоне (после Брисбена) и 23-м в карьере. «Не так хотел выиграть финал. Надеюсь, травма Грикспора не такая серьезная. Желаю скорейшего выздоровления», — написал россиянин в X.

И теперь пресловутая серия Медведева наконец-то прервана. Предыдущие 22 титула он завоевал на разных турнирах — ни одного повторения! И вот только теперь система, что называется, дала сбой. Дубай Даниил брал ещё в 2023 году — тогда в финале он обыграл Андрея Рублёва.

Все титулы Даниила Медведева в одиночном разряде

Из 23 трофеев 21 россиянин завоевал на харде. Несмотря на титул в Дубае, за который Медведев получит 500 очков, в рейтинге он останется 11-м. На 10-й строчке располагается Александр Бублик — и у него всего на 45 очков больше.

А в Чемпионской гонке ATP, по итогам которой определяется состав участников Итогового турнира в конце сезона, Медведев поднялся сразу на 12 строчек — с 15-го места на третье. Впереди лишь Карлос Алькарас и Новак Джокович, чемпион и финалист Australian Open соответственно. Янник Синнер идёт шестым.

Чемпионская гонка ATP (топ-6)

1. Карлос Алькарас (Испания) — 2500 очков

2. Новак Джокович (Сербия) — 1300

3. Даниил Медведев (Россия) — 1000

4. Алекс де Минор (Австралия) — 985

5. Бен Шелтон (США) — 950

6. Янник Синнер (Италия) — 900

***

Кроме того, на турнире WTA-250 в Остине из турнирной сетки выбыла последняя россиянка. 76-я ракетка мира Оксана Селехметьева проиграла четвёртой сеяной Питон Стирнс, занимающей 62-е место в рейтинге WTA.

В первом сете Селехметьева упустила единственный брейк-пойнт и смогла взять только один гейм — 1:6. Во второй партии россиянка дважды отвечала сопернице обратным брейком, а после 5:5 забрала ещё два гейма — 7:5. В решающем сете Оксана уступала 0:3 с двумя брейками, отыгралась – 3:3, не дала Стирнс подать на матч при 5:4 (американка упустила матчбол). Однако последние два гейма взяла Питон, которая в 12-м гейме с третьего матчбола закрыла встречу — 6:1, 5:7, 7:5 за 2 часа 33 минуты. Селехметьеву подвела подача: целых 10 двойных ошибок и всего два эйса.