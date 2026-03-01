«Прощай, аномальная серия». Теннисный мир гадает, где Медведев возьмёт 24-й титул

Первая ракетка России Даниил Медведев продолжает собирать трофеи в сезоне-2026. Наш теннисист должен был сыграть в финале Дубая с Таллоном Грикспором, однако представитель Нидерландов снялся до старта матча и победитель US Open — 2021 стал чемпионом эмиратского «пятисотника» без борьбы. Для россиянина этот титул стал уже вторым в этом году.

В полуфинальной стадии соревнования в Дубае Грикспор сражался с Рублёвым и по ходу матча получил травму, неудачно приземлившись на левую ногу. Несмотря на повреждение, Таллон довёл битву с Андреем до победы и вышел в решающий поединок, где должен был встретиться с Даниилом Медведевым.

Однако финал в Дубае не состоялся, ведь представитель Нидерландов снялся за пару часов до титульного матча. Издание De Telegraaf даже сообщило, что из-за травмы подколенного сухожилия Таллон Грикспор пропустит следующие «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами, которые пройдут в марте.

Таллон Грикспор с трофеем Дубая-2026 Фото: Christopher Pike/Getty Images

В соцсетях Даниил Медведев прокомментировал завоевание титула на эмиратском «пятисотнике» и посочувствовал снявшемуся сопернику. «Не так я хотел выигрывать финал. Надеюсь, травма у Таллона Грикспора не такая страшная, желаю ему скорейшего восстановления», — написал теннисист.

Тем не менее, Даниил завоевал 23-й титул в карьере, стал чемпионом на хардовом покрытии в 21-й раз и 2-й раз в этом сезоне поднял кубок над головой после финала в Брисбене. За выигранный титул в Дубае Медведев заработал $619 160 долларов. Любопытно, что за последние 5 месяцев россиянин завоевал уже три трофея! А вот за 29 месяцев, отсчитывая от мая 2023-го до октября 2025-го, наш теннисист ни разу не становился чемпионом.

Кроме того, Медведев прервал свою знаменитую серию, впервые став победителем одного турнира ATP дважды. О завершении впечатляющего страйка первая ракетка России высказался так: «Это необычно. Конечно, шансов на это было мало, что она закончится именно так. На самом деле, обидно только за то, что я набрал действительно хорошую форму, вчера сыграл сумасшедший матч. В теннисе всё очень быстро может поменяться, но сегодня я был готов, скажем так, на 100%. Опять же, что такая уникальная серия закончилась уникальным образом, добавляет своего шарма», — заявил спортсмен на YouTube-канале BB Tennis.

По ходу соревнования в Дубае 11-я ракетка мира не отдал соперникам ни одного сета. Отметим также любопытный факт, что в 2023 году россиянин тоже не проиграл ни одной партии за все матчи на эмиратском «пятисотнике».

Даниил Медведев с трофеем Дубая-2026 Фото: Christopher Pike/Getty Images

Несмотря на травму, на церемонию награждения Таллон Грикспор смог прийти и в своей речи рассказал о текущем состоянии здоровья. «Бывало и лучше, это точно. К сожалению, я получил травму в полуфинале. Сегодня утром я пошёл в больницу и сделал пару снимков, которые показали что-то серьёзное. Это помешало мне выйти на корт сегодня вечером и будет мешать мне соревноваться в ближайшие недели», — приводит слова теннисиста сайт ATP.

После награждения Медведев поделился мнением о своей форме и выступлении в Дубае. «Ничего не могу с этим поделать. Я провёл отличный турнир, четыре сыгранных матча. Конечно, хотел сыграть в финале, но что есть, то есть. Вчера провёл невероятный матч, так что в любом случае я бы воспринял его как финал для себя. Счастлив выиграть турнир», — подчеркнул спортсмен.

В чемпионской гонке ATP Даниил поднялся на 12 позиций после завоевания титула на эмиратском «пятисотнике», расположившись на третьей строчке. Выше Медведева в этом рейтинге стоят только финалисты AO-2026 — испанец Карлос Алькарас и серб Новак Джокович. В мировой классификации россиянин так и остался на одиннадцатом месте, однако до попадания в десятку лучших ему не хватает всего 46 очков.

Дальше первую ракетку России ждут выступления на «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. Наш теннисист поделился ожиданиями перед началом этих соревнований. «Конечно, я сейчас уверен в себе. Теннис — очень динамичный вид спорта, поэтому в одну неделю ты можешь играть не так, как тебе хочется, а в другую — просто потрясающе. Надеюсь, уверенность, которую я почерпнул из четырёх сыгранных матчей на этом турнире, сохранится и в Индиан-Уэллсе. Я играл нереально всю неделю, с нетерпением ждал финала. В Индиан-Уэллсе постараюсь выступить ещё лучше, чем раньше. Доволен этой неделей», — отметил теннисист.

В интервью BB Tennis Даниил рассказал, как планирует покинуть Дубай в связи с политической обстановкой, из-за которой над городом пришлось закрыть небо. «Надеюсь, откроют сегодня пространство. Рейс завтра. Если что, буду в Дубае, если нет – полечу в Индиан-Уэллс», — заявил Медведев. А ещё россиянин поделился интересной информацией, что завоёванный им в 2023 году дубайский трофей разбился вдребезги и от него ничего не осталось во время доставки.

Теннисный мир не смог остаться в стороне от несостоявшегося финала Дубая и прокомментировал исход титульного поединка. «Это вполне в духе Даниила Медведева: он наконец-то выиграл титул в одном и том же городе, однако не сделал ни одного удара по мячу в финале. Тем не менее поздравляю его! Прощай, одна из величайших статистических аномалий в теннисе», — написал в соцсетях известный журналист Джон Вертхейм.

«Для Даниила Медведева это особенный день, даже несмотря на то, что он не играл в финале. Бывший лидер рейтинга ПРЕРВАЛ СЕРИЮ, в которой не выигрывал один и тот же турнир дважды! Теннисист завоевал второй титул в 2026 году и приблизился к попаданию в десятку лучших», — высказался португальский обозреватель Жозе Моргаду.

«Редко бывает, когда выигрываешь финал на отказе. Я почему-то вспоминаю Итоговый турнир — 2014, когда Новак взял титул на отказе Роджера, и в Лондоне тогда игрался выставочный матч вместо финала. Но победа есть победа и некоторое облегчение — очки начислены, титул есть, и с хорошим настроем Даня теперь отправится в Индиан-Уэллс. Поздравляю его от всей души, расколдовал серию без побед на одном и том же турнире, покорил Дубай во второй раз, спустя три года после первого успеха», — отметила двукратная чемпионка ТБШ Светлана Кузнецова в своём телеграм-канале.

Однако Медведеву не стоит обольщаться по поводу грядущего успеха в Индиан-Уэллсе. По данным ресурса Tennis Abstract, на мартовском «Мастерсе» одно из самых медленных покрытий в туре: коэффициент скорости кортов там – всего 0,73. Это не очень подходит россиянину. А вот на выигранном Даниилом турнире в Брисбене-2026 этот показатель – 1,27, что замыкает десятку быстрейших. При этом лидерами по скорости являются соревнования в Афинах (1,45), Базеле (1,44) и Итоговый турнир в Турине (1,40), однако все эти турниры пройдут в конце сезона.

Зато россиянину следует сосредоточиться на турнире в Майами, где коэффициент скорости кортов – 1,17, что не так уж и далеко от показателя в Брисбене. Наш теннисист уже побеждал в финале этого «Мастерса» в 2023 году, но проклятие с титулами в одних и тех же городах уже снято, так что эта особенность теперь не должна помешать Медведеву.

Турнир в Дубае-2026 проходил с 23 по 28 февраля. Продолжайте следить за всеми подробностями на «Чемпионате».