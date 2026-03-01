17-летняя Октябрёва выиграла 5-й взрослый турнир в карьере! И продолжила прорыв в про-тур

Воскресенье – всегда день хороший, потому что в нём молодые российские теннисисты борются за трофеи на турнирах ITF и «челленджерах». Завершилась зима, и в первый день весны, 1 марта, в финалах сразились сразу семь наших игроков.

У мужчин единственным, кто добрался до решающей стадии на этой неделе, оказался Андрей Чепелев (№460 рейтинга). 27-летний уроженец Москвы одержал победу на турнире категории M15 в Анталье (Турция), переиграв в финале 383-ю ракетку мира Макса Алькала-Гурри из Испании (1:6, 6:4, 6:1).

Так Чепелев забрал девятый турнир в карьере и шестой – на соревнованиях категории M15. В про-туре Андрей выступает более 10 лет, наивысшей его позицией в одиночном ATP-рейтинге была 339-я строчка в сезоне-2022. Сейчас россиянин тренируется в составе команды Forum Tennis Pro, игроки которой базируются в Риме и Белграде. Благодаря победе в Турции он чуть поднимется в рейтинге и займёт 457-ю позицию.

Андрей Чепелев (слева) Фото: Forum Tennis Pro

Девушки на этой неделе выступили ярко и в одиночном, и в парном разрядах. Например, 17-летняя Алиса Октябрёва, в том году взлетевшая в рейтинге с 1000-го места в топ-300, выиграла турнир в Монастире (Тунис). В финале соревнований категории W35 россиянка (№331) одолела представительницу Чехии Элишку Тихачкову (№837) – чешка снялась с матча при счёте 6:7, 1:4.

Для Октябрёвой этот трофей стал пятым в карьере и первым – в текущем сезоне. Со следующей недели Алиса поднимется в рейтинге WTA на 325-е место.

В одиночке нас также порадовала Александра Шубладзе (№334). 20-летняя россиянка в финале соревнований W35 в Анталье переиграла 224-ю ракетку мира Луизину Джованнини (6:4, 6:4). Кстати, именно аргентинка пару недель назад на аналогичном турецком турнире не подпустила к трофею Раду Золотарёву.

Шубладзе теперь смогла одолеть Джованнини и завоевать девятый трофей на взрослом уровне (третий – на турнире категории W35). В конце сезона-2024 Александре пришлось брать семимесячный перерыв из-за травмы колена, но теперь она здорова, сильна и готова к новым победам.

Россиянки на этой неделе одержали значимые победы и в парном разряде. Например, Анастасия Тихонова в дуэте с австралийкой Оливией Гадеки завоевала трофей на турнире категории W75 в Трнаве (Словакия). Девушки отлично справились с задачей защитить первый номер посева и на пути к победе проиграли лишь один сет.

В финале Тихонова и Гадеки расправились со вторыми сеяными Анетой Кучмовой (Кладивовой)/Анетой Лабутковой – 6:3, 6:3. Для россиянки это 27-й трофей в карьере и второй – в этом сезоне. Благодаря такому успеху Анастасия со следующей недели займёт в парном рейтинге WTA 95-ю строчку.

Успеха в дуэте добилась и 21-летняя уроженка Екатеринбурга Дарья Зелинская. В паре с белоруской Юлией Готовко она забрала кубок на турнире категории W15 в Шарм-Эль-Шейхе. В решающем матче девушки переиграли 18-летних Ирем Курт/Денису Золдакову – 7:6 (7:4), 4:6, [10:5].

Только в одном финале на этой неделе уступили россиянки: 18-летняя Дарья Егорова и 17-летняя Алина Юнева не смогли добраться до трофея на турнире W35 в Монастире. Юные россиянки уступили первым сеяным Да Ён Бак/Сапфо Сакеллариди – 3:6, 2:6.

