«Не думала, что буду играть в таком возрасте». 41-летняя Звонарёва продолжает удивлять

41-летняя россиянка Вера Звонарёва, которая не так давно возобновила выступления в туре после 18-месячного перерыва, продолжает удивлять теннисный мир. Спортсменка вернулась в конце прошлого сезона, а уже в 2026-м дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии и финала WTA-1000 в Дубае в парном разряде. Кроме того, Звонарёва выиграла свой первый матч в основной сетке WTA в одиночном разряде с октября 2023 года на турнире в Катаре. В интервью изданию Tennis.com Вера рассказала о причинах своего возвращения, физической подготовке и о том, как изменился теннис за время её отсутствия на соревнованиях.

— Вера, так здорово видеть вас. Замечательно, что вы вернулись. Что вы вынесли из первой победы в одиночном разряде в основной сетке после возвращения?

— Я не очень хорошо начала матч. Но я старалась изо всех сил и знала, что смогу бороться до конца и бросить сопернице больше вызовов. В конце концов всё сложилось по-моему. Я много лет выступаю в туре и знаю, что, пока я стараюсь изо всех сил на корте, я всегда могу дать себе шанс.

— Имеет ли победа в основной сетке какое-то дополнительное значение для вас на данном этапе карьеры?

— Я провела так много матчей за свою карьеру, что на самом деле не думаю об этом в таком ключе. В последние несколько лет я прилагала много усилий в парном разряде. Теперь я вернулась и по-прежнему хочу играть в парах, потому что мне это нравится, но при любой возможности я хочу играть и в одиночном разряде. Я наслаждаюсь моментами выступлений на крупных турнирах. Это всегда приятно.

— Вы страдали от травмы плеча, но были ли какие-то другие физические проблемы, из-за которых вы не выходили на корт в течение последних 18 месяцев? Насколько важным для вас было возвращение на корт?

— Мне сделали вторую операцию на плече, и, честно говоря, я не спешила возвращаться. Не торопилась, наслаждалась временем с семьёй. Как только я хорошо почувствовала себя физически, решила попробовать и посмотреть, как всё пойдёт. Я нахожусь на другом этапе своей карьеры и просто стараюсь наслаждаться. Выбрала несколько турниров и поняла, что всё ещё могу играть на этом уровне. Хочу продолжать выступать, пока тело мне позволяет. Нужно совмещать это с семьёй, но самое главное — получать удовольствие от времени, проведённого на корте.

— Когда вы начали играть, многие ведущие игроки уходили на пенсию в возрасте 26 лет. Какое вдохновение вы черпали у других теннисистов, которые доказали, что можно наслаждаться более продолжительной карьерой?

— Меня всегда поражало, насколько хорошо играла Мартина Навратилова в самом начале моей карьеры. Я была так молода, а ей было под сорок, но она все ещё отлично выступала в парном разряде. Я также видела, на что способна Мартина Хингис. Эти игроки меня вдохновляли. Когда я начинала свою карьеру, я никогда не думала, что буду играть в таком возрасте. Но мне нравилось выступать в туре, проводить много матчей, даже сложных. Пока я чувствую, что всё ещё могу это делать, буду продолжать.

— Физическая подготовка всегда была отличительной чертой вашей игры, и несколько лет назад вы даже тренировались, чтобы пробежать марафон…

— На самом деле это был полумарафон, но я была физически готова пробежать и марафон! Мне нравится бегать, и мой муж преодолел марафон пару недель назад в Дубае, пока я была на соревнованиях. Если бы я не выступала в туре, я, наверное, поучаствовала бы с ним, но сейчас для меня важнее теннис. Возможно, я присоединюсь к нему в следующий раз!

— Что вы делали, чтобы оставаться в потрясающей форме?

— Я проводила много времени на корте. Не столь усердно тренировалась, но у меня были ученики, и я пыталась поделиться с ними своим опытом. Гоняла мяч, ходила в спортзал и старалась поддерживать себя в форме, даже если у меня не было плана на возвращение. На самом деле я не была уверена, что вернусь. Я не стремилась к этому на 100%. Не торопилась, делала все нужные вещи, а потом поняла: «Хорошо, я в нормальной форме. Моему плечу стало лучше. Я прошла курс реабилитации. Давайте я попробую и посмотрю, что из этого выйдет».

— Как, по-вашему, изменилась игра с тех пор, как вы вернулись?

— Мне кажется, сейчас игра стала быстрее, определённо. Подача и ответные удары становятся всё более важными. Сейчас игроки находятся в гораздо лучшей физической форме, потому что усерднее работают за пределами корта. Скорость и точность повысились. Нужно уметь играть в эту игру. Раньше были теннисистки, которые просто удерживали мяч. На данный момент, я думаю, этого уже недостаточно. Им нужно что-то добавлять в свою игру. Очевидно, что в туре есть разные стили, и это здорово. В целом лучшие игроки быстрее и мощнее.

— Много ли вы получили откликов от теннисистов, которые слышали, что вы собираетесь вернуться?

— Конечно, у меня есть друзья в туре, которые продолжали играть последние два года. Я получила несколько сообщений со словами, что приятно видеть меня снова. Я встретилась со всеми и в Австралии. Всегда приятно видеть знакомые лица.

— Есть ли у вас какое-либо долгосрочное соглашение на этот сезон в парном разряде?

— На данный момент ничего не решено. Посмотрим, как сложится. Я живу одним днём.

— Ваша дочь много путешествовала с вами после возобновления выступлений?

— Эвелина больше путешествовала со мной, когда была младше. Сейчас ей девять лет и она учится в школе. У неё своё расписание, и я хочу, чтобы оно оставалось прежним. Она была в Абу-Даби на пару дней, потому что мы живём в Дубае. Я думаю, что путешествовать сейчас немного сложно. К тому же я хочу, чтобы у неё были друзья и чёткий распорядок. Считаю, что мне так намного легче, потому что в противном случае всё сводится к принятию семейного решения о совместном путешествии. Это может быть довольно непросто.

— Есть ли что-нибудь, что вам особенно нравится в этом возвращении в тур?

— Думаю, просто играть и поддерживать конкуренцию. Я бы сказала, что мне не очень нравятся поездки. Это не то, чего я хотела. Мне не нравится летать туда-обратно, каждую неделю собирать чемоданы. Конечно, мне нравится возвращаться в знакомые места, но добираться… Однако это часть процесса. Больше всего мне нравится играть в теннис, получать удовольствие от конкуренции и от самой игры. Получаю удовольствие даже от просмотра матчей.