«Рыбакиной и Соболенко будет комфортно». Интервью с Петровой – об Индиан-Уэллсе и Майами

Серия американских супертурниров Sunshine Double («Солнечный дубль») на подходе! Уже в среду, 4 марта, в Индиан-Уэллсе стартуют женские и мужские «тысячники», а через две недели аналогичные соревнования пройдут в Майами. Мы же готовимся, изучаем расклады и шансы игроков на успех.

В этом нам помогла Надежда Петрова – экс третья ракетка мира, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, заслуженный мастер спорта России, основатель детской школы большого тенниса. В интервью «Чемпионату» Надежда оценила шансы Мирры Андреевой на защиту трофея, поделилась мнением о форме наших теннисистов и назвала главных претендентов на победу и в Индиан-Уэллсе, и в Майами.

— Впереди турниры в Индиан-Уэллсе и Майами. Они идут друг за другом, но, по словам игроков, ощутимо отличаются друг от друга. В чём для вас главные различия между этими турнирами?

— Главное различие – в климате и условиях. Индиан-Уэллс в Калифорнии отличается сухим, пустынным воздухом. Днём жарко, но с заходом солнца на вечерних сессиях становится ощутимо прохладнее. Корт находится на небольшой высоте, что в сочетании с цепким покрытием, каким оно было в моё время, придавало мячу высокий отскок. Мяч мог неожиданно вылететь. Постоянная смена условий – температуры, поведения мяча – создавала особые, порой некомфортные ощущения.

В Майами совершенно иная, тропическая атмосфера. Влажность и изнуряющая жара создают экстремальные условия, сильно осложняя восстановление после затяжных матчей. Так что там климат становится ключевым испытанием, требующим от игрока максимальной выносливости.

— Как в таком случае подготовиться к каждому турниру?

— К каждому из этих турниров нужна отдельная, тщательная подготовка. Всегда лучше приехать пораньше, чтобы адаптироваться, а после его окончания — как можно скорее уехать и перестроиться на следующие условия. Провести два таких длинных и сложных турнира подряд, безусловно, сложно.

Катарина Среботник и Надежда Петрова после победы в Майами в сезоне-2013 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Вы в паре трижды побеждали в Майами, но ни разу не поднимали трофей в Индиан-Уэллсе. С чем это связываете?

— В Индиан-Уэллсе несколько раз доходили до финала, но в решающие моменты чуть-чуть не хватало удачи. Это скорее тонкость игрового момента, потому что шансы выиграть были – должны были взять титул как минимум пару раз.

Что касается Майами, то там просто всё лучше складывалось: мы находили свою игру в нужный момент.

— Кому из игроков, как вам кажется, удобнее играть в Индиан-Уэллсе?

— В Индиан-Уэллсе корты быстрые, мяч хорошо летит, что создаёт идеальные условия для мощных, атакующих теннисистов, не любящих затяжные розыгрыши. Здесь комфортно себя будут чувствовать Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Среди мужчин в числе главных претендентов Янник Синнер.

— А кому комфортнее играть в Майами? Кого, исходя из этого, можете назвать главными фаворитами в этом году?

— В Майами основной акцент на физической готовности и выносливости. Главными фаворитами здесь выглядят Арина Соболенко и Джессика Пегула у женщин, а у мужчин — Карлос Алькарас.

— Так вышло, что в Индиан-Уэллсе ещё ни разу не побеждали наши мужчины, хотя пять раз трофей над головой поднимали женщины. Может ли измениться ситуация в этом году?

— Мы опираемся на результаты наших теннисистов в начале сезона. В целом потенциал для победы есть и у Даниила Медведева, и у Андрея Рублёва. Однако турнир в Индиан-Уэллсе — испытание особого уровня, приравниваемое к «Большому шлему». Здесь необходимы абсолютная стойкость и бесперебойная стабильность. Безусловно, было бы большим достижением, если бы наши ребята выиграли и было бы наконец развеяно его «проклятие». Так что будем верить в их силы.

— Как оцениваете форму российских теннисистов перед стартом «Солнечного дубля»? В чём каждый должен ещё прибавить перед серией турниров?

— Ребята пока набирают форму, так что задача у каждого – выиграть больше двух-трёх матчей подряд и почувствовать в себе уверенность, что они действительно могут двигаться дальше, побеждать других соперников. Ещё не хватает успехов в матчах с игроками из топ-10, чтобы, так сказать, окрылиться.

— Андрей Рублёв и Даниил Медведев только что едва не встретились в финале Дубая. Что думаете об их готовности?

— Сейчас Андрей Рублёв в отличной физической форме. Даня Медведев тоже показывает хорошие результаты. В прошлом сезоне он не смог взять титул, хотя очень к этому стремился. Начался 2026 год, наконец-то у него долгожданные выигранные турниры. И хотя в решающем матче его соперник снялся, всё же он дошёл до финала, стал чемпионом и поднял трофей над головой.

— Что скажете про Хачанова?

— Карен хорошо отыграл в Австралии, но у него в последнее время будто какое-то невезение по сетке.

Настрой у всех ребят боевой, они показывают более-менее стабильный теннис. Многое зависит от посева, и парням нужно немного удачи.

— А как на форме Андрея Рублёва и Даниила Медведева скажется то, что они за несколько дней до Индиан-Уэллса выступали в Дубае? Не сыграет ли это против них в Калифорнии?

— Оба теннисиста очень опытные. Не первый раз они доходят до финальных стадий на турнире, а потом перелетают и играют в другой части мира, поэтому я не думаю, что будут какие-то сложности. Думаю, ещё и организаторы турнира примут это во внимание и сделают всё возможное для комфорта парней, чтобы у них было максимальное количество дней на отдых.

А они ведь ещё и пару играют. Могут попросить поставить парный матч до одиночного, чтобы была хорошая игровая разминка.

— К слову о парном разряде: в Индиан-Уэллсе обещают интересные пары у мужчин, в частности, Медведев должен выступить с Тьеном. Как считаете, это такой тактический ход, чтобы получше узнать сложного соперника?

— Мне кажется, это действительно тонкий тактический шаг со стороны Медведева. Тьен для него соперник непростой, и, чтобы понять, как с ним справляться, иногда полезно просто сблизиться. В парной игре Даня увидит, как Лёнер ведёт себя в напряжённые моменты – берёт инициативу или отдаёт, как реагирует на давление. Так можно многое подметить, обнаружить скрытые слабости.

А когда возникает доверие, исчезает и внутренний барьер. Выходишь на матч против него – и чувствуешь себя уже проще, свободнее.

— У девушек в этом году ещё любопытнее: Мирре Андреевой нужно защищать титул. Кто или что ей может помешать?

— Кто может помешать? Да любая соперница. Все прекрасно помнят, кто брал титул в прошлом году, и каждая мечтает сместить королеву с трона. Каждая будет делать всё, чтобы Мирра вылетела пораньше, потеряла очки, опустилась в рейтинге. Каждая, кто выйдет против неё на корт, приложит все усилия, чтобы она не смогла подтвердить прошлогоднее звание.

— Может, ей сейчас стоит вернуться к игре в паре, получать удовольствие от игры?

— В этом сезоне Мирра решила сократить участие в парах – и её вполне можно понять. В первой половине прошлого года она даже сама не ожидала таких впечатляющих результатов, которые пришли к ней стремительно. Одиночные и парные турниры вместе создали серьёзную нагрузку – к концу сезона она подошла с ощутимой эмоциональной и физической усталостью. Поэтому сейчас акцент сместился на одиночку, на титулы, на финальные стадии «Больших шлемов».

Возврат к парной игре по ходу сезона всегда остаётся запасным вариантом – это не проблема. Так что, если понадобится, Мирра это сделает. Вообще, команда Мирры действует очень грамотно: формирует в ней мышление игрока, который приезжает на каждый турнир с единственной целью – победить.

Мирра Андреева с трофеем в Индиан-Уэллсе в сезоне-2025 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

— Возникают сомнения насчёт формы прошлогодней финалистки Индиан-Уэллса Арины Соболенко. Она совсем не играла после Австралии и вот теперь приедет на «Солнечный дубль». Эта пауза сыграет Арине на руку? Или против неё?

— Арина уже вышла на тот уровень, где большие перерывы особо на неё не влияют. Работа не прекращается – идут тренировки, но для неё ключевое – это мотивация, чёткая цель, к которой она движется. Необходимая уверенность у неё есть.

Думаю, она перестраховалась перед насыщенным периодом, пропустив Доху и Дубай. Впереди целый месяц, когда нужно держать себя в игровой форме, сохранять концентрацию и настрой, показывать свой лучший теннис. Мне кажется, они с командой сделали ставку именно на эти два турнира – чтобы быть в них на высоте и, возможно, даже выиграть оба. Так что вряд ли эта пауза пойдёт ей во вред. Арина сейчас по игре, физике, ментальному состоянию и уверенности – безусловный лидер.