Даниил Медведев, Андрей Рублёв застряли в Дубае из-за ситуации на Ближнем Востоке: не могут улететь в Индиан-Уэллс, что сказали

Медведев и Рублёв застряли в Дубае. Долетят ли они вовремя до «Мастерса» в Индиан-Уэллсе?
Михаил Георгиев
Медведев и Рублёв застряли в Дубае
Российские теннисисты и некоторые их коллеги стали заложниками ситуации на Ближнем Востоке.

На этой неделе в Дубае прошёл мужской «пятисотник», чемпионом которого стал российский теннисист Даниил Медведев. Он взял свой 23-й титул за карьеру, причём только впервые сделал это дважды в одном городе.

Медведеву не пришлось выходить на корт в решающем матче, поскольку его соперник голландец Таллон Грикспор снялся из-за травмы. Даниил хотел добыть трофей в борьбе, но, возможно, срыв финала даже к лучшему, поскольку в ОАЭ сейчас есть проблемы с безопасностью.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, после чего тот ответил ударами по американским базам на Ближнем Востоке, в том числе в ОАЭ. СМИ сообщали о нескольких взрывах в Дубае, где пострадали приостановивший работу аэропорт и отель Burj Al Arab.

Следующим турниром Медведева должен стать «Мастерс» в Индиан-Уэллсе, который для пропускающего первый круг сеяного россиянина начнётся 6 марта или на день позже. Время улететь в США ещё достаточно, но пока что Даниил и ряд других теннисистов застряли на Ближнем Востоке.

«Конечно, ситуация необычная. Закрыто воздушное пространство, естественно – никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно же, надолго это или нет. Поэтому просто ждём, что будет в ближайшие часы, дни. Они постепенно продлевают закрытие аэропорта. Как бы это странно ни звучало – на корте я очень эмоциональный, а в жизни, наверное, мне бы помогло, может быть, быть более эмоциональным в какие-то моменты. Поэтому для меня всё нормально. Естественно, получал много сообщений от друзей, знакомых, все переживают. Но от себя могу сказать, что всё нормально», – поделился Медведев в интервью «Больше!».

Даниил Медведев и Таллон Грикспор

Даниил Медведев и Таллон Грикспор

Фото: Christopher Pike/Getty Images

В Дубае также всё ещё находятся полуфиналист «пятисотника» Андрей Рублёв, финалист Таллон Грикспор, участники парного решающего матча Харри Хелиовара, Анри Паттен, Марсело Аревало и Мате Павич. Иракская журналистка Eurosport Рим Абуллейл сообщила, что вместе с ней в стране застряли другие представители СМИ, официальные лица «пятисотника» и другой обслуживающий персонал. Организаторы турнира продлили для них гостиничные номера до 4 марта и в целом оказывают всяческую поддержку.

Воздушное пространство ОАЭ закрыто как минимум до 15:00 по местному времени 2 марта. Ожидается, что этот срок будет продлён, поскольку вопросы безопасности в полной мере не успеют решиться.

Есть вариант выбраться из Дубая наземным транспортом в страну, где работают аэропорты. Это может занять немалое время, но, возможно, других вариантов для путешествия в Индиан-Уэллс у теннисистов не останется.

Не все игроки планируют ехать в США, но выбираться с Ближнего Востока нужно каждому, кто здесь пребывает. Датский теннисист Хольгер Руне живёт в Дохе, восстанавливаясь после разрыва ахилла. Столица Катара тоже подвергалась атакам, что заставило Руне всерьёз обеспокоиться.

Хольгер Руне

Хольгер Руне

Фото: Linnea Rheborg/Getty Images

Мать игрока Анеке рассказала, что они с сыном проводят всё время в отеле, слышат ракетные обстрелы и сигналы тревоги, не могут уснуть. Для переезда в относительно безопасный Оман нужно стоять в пробках более 15 часов, не говоря уже о более длительных путешествиях, поэтому семья Руне решила пока остаться в Катаре. Они ждут новостей от датского посольства, чтобы узнать о возможных путях эвакуации.

«Это была ужасная ночь. Мы почти не спали. Ночью всё кажется ещё более жестоким: в небе вздымаются огненные шары, повторяются взрывы. Мы провели довольно много времени на ресепшене отеля, и там были очень любезны, поэтому мы наконец-то вернулись в свои номера и уснули. Но Хольгеру прошлой ночью было очень страшно. В конце концов, отовсюду поступают ужасные новости. Наш рейс, конечно же, отменён сегодня, и теперь мы понятия не имеем, когда сможем улететь», — сказала Анеке Руне.

Ситуация в регионе обострилась крайне неожиданно, что стало шоком для всех. Остаётся пожелать всем спортсменам благополучно выбраться из стран Ближнего Востока и спокойно прибыть в США для участия в Индиан-Уэллсе, а в случае Руне просто покинуть Катар.

