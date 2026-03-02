Скидки
Мирра Андреева и её собака на турнире в Индиан-Уэллсе-2026: тренировки, защита титула, кличка из фильма про Электроника, порода

Да поможет Мирре энергия щенка! 18-летняя Андреева привезла собаку в Индиан-Уэллс
Маргарита Сальникова
18-летняя Андреева привезла собаку в Индиан-Уэллс
Комментарии
Россиянка уже провела с Рэсси первую тренировку перед стартом турнира.

В среду, 4 марта, начнётся престижный турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. На это соревнование заявлено множество наших теннисисток, в том числе и первая ракетка России Мирра Андреева. Юной спортсменке после Дубая вновь предстоит защита титула, однако на американский «тысячник» теннисистка приехала не одна, как было в ОАЭ, а с собачкой Рэсси.

18-летняя Мирра завела четвероногого друга в ноябре прошлого года и всё это время не брала его с собой на турниры. В Брисбене-2026 в интервью на корте после одного из матчей Андреева сообщила, когда болельщики наконец смогут увидеть её с питомцем. «Я завела щенка в межсезонье. Щенка зовут Рэсси, это девочка. Я буду путешествовать теперь с ней. Может быть, она будет уже в Дубае или США», — сказала теннисистка.

В Дубай спортсменка так и не привезла щенка, при этом на эмиратском «тысячнике» ей предстояла ответственная задача, с которой она не справилась, — защита титула и 1000 очков. Теперь же россиянка приехала в Индиан-Уэллс, где ей вновь нужно будет отстаивать рейтинговые баллы и чемпионство. Вот только на этом турнире у Андреевой появился источник дополнительной радости и тепла — собачка Рэсси, которая прибыла в этот город вместе с хозяйкой.

Как говорила сама теннисистка на Australian Open – 2026, появление питомца в её жизни привело к уменьшению стресса. «С тех пор как мы завели щенка, я действительно стала спокойнее и на корте, и за его пределами. Так что это точно энергия щенка! Всем советую завести собачку», – заявила спортсменка.

Пресс-служба американского «тысячника» поделилась кадрами, как радостная Мирра весело проводит тренировку перед началом турнира вместе со своим щенком. Отметим, что этот пост на официальном аккаунте Индиан-Уэллса стал самым популярным за последние дни и набрал более 12 тысяч лайков! Из известных теннисистов публикация понравилась Елене Весниной, Анастасии Павлюченковой, Наталье Вихлянцевой, Гарбинье Мугурусе, Кончите Мартинес, самой Андреевой и многим другим.

Некоторые пользователи в комментариях отмечали схожесть Андреевой с её четвероногим другом. И Рэсси, и Мирра являются обладательницами кудряшек, хотя россиянка – блондинка, а у её собачки шерсть чёрного цвета. Любопытно, что спортсменка изначально мечтала завести кокер-спаниеля, однако позже остановила выбор на щенке породы лабрадудль.

«Пока у меня только одна цель — попасть в топ-20, и тогда мама купит мне щенка. Такую цель мы поставили с ней ещё на турнире в Мадриде. Я уже посмотрела, выбрала породу. Я хочу кокер-спаниеля, хотя она достаточно большая. Надо будет это учитывать, ведь с собакой сложно путешествовать. Так что моя цель такая», — сообщила Мирра о своей мечте на одной из пресс-конференций на «Ролан Гаррос» — 2024.

В итоге спустя полтора года в семье Андреевой появилась собачка Рэсси. Имя питомцу теннисистка выбрала вместе с родителями, вспомнив о щенке из популярного советского детского фильма «Приключения Электроника». Изначально Мирра хотела назвать щенка в честь Блэр из сериала «Сплетница», однако через какое-то время передумала. «Родители говорили мне: «О, собака такая умная, мы должны назвать её именно Рэсси». Так что да, мои родители выбрали ей кличку», — поделилась спортсменка с сайтом WTA.

Мирра Андреева с собакой Рэсси

Мирра Андреева с собакой Рэсси

Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

До начала Индиан-Уэллса осталась всего пара дней, Рэсси привыкает к обстановке, громким звукам, и вполне возможно, что после какого-то поединка она появится на руках у хозяйки. А ещё у питомца, возможно, будет своя аккредитация, как было с собачкой Анны Калинской Беллой на турнире в Вашингтоне.

Присутствие Рэсси должно помочь юной Мирре разгружаться после сложных противостояний и заряжаться позитивными эмоциями. К тому же дополнительным источником стресса для Андреевой станет защита титула и 1000 очков. Так что Рэсси теперь новый полноценный член команды нашей теннисистки, который отвечает за её психологическое состояние. Уже скоро мы увидим на корте результаты их сотрудничества.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 4 по 15 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».

