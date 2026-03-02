Мирра рискует выпасть из топ-10, Медведев рвётся в десятку: расклады перед Индиан-Уэллсом

Сегодня, 2 марта, ATP и WTA по традиции опубликуют обновлённые рейтинги теннисистов и теннисисток. Официальных цифр пока нет, но прикинуть их мы можем уже сейчас — турниры-то уже почти завершились. У мужчин так и вовсе всё закончилось в субботу, когда Даниил Медведев без борьбы стал чемпионом Дубая. А в финале Акапулько в ночь на воскресенье мск Флавио Коболли обыграл Фрэнсиса Тиафо — 7:6 (7:4), 6:4.
Рейтинг ATP на 2 марта
|Место
|Теннисист
|Страна
|Очки
|Изменение позиции
|1
|Карлос Алькарас
|Испания
|13 550
|2
|Янник Синнер
|Италия
|10 400
|3
|Новак Джокович
|Сербия
|5280
|4
|Александр Зверев
|Германия
|4555
|5
|Лоренцо Музетти
|Италия
|4405
|6
|Алекс де Минор
|Австралия
|4235
|7
|Тейлор Фриц
|США
|4220
|8
|Бен Шелтон
|США
|4010
|+1
|9
|Феликс Оже-Альяссим
|Канада
|3950
|-1
|10
|Александр Бублик
|Казахстан
|3405
|11
|Даниил Медведев
|Россия
|3360
|12
|Якуб Меншик
|Чехия
|2650
|+1
|13
|Каспер Рууд
|Норвегия
|2625
|-1
|14
|Джек Дрейпер
|Великобритания
|2510
|+1
|15
|Флавио Коболли
|Италия
|2480
|+5
|16
|Карен Хачанов
|Россия
|2450
|17
|Андрей Рублёв
|Россия
|2400
|+1
В первой десятке произошло лишь одно изменение: Феликс Оже-Альяссим в Дубае в этот раз не смог защитить все очки (полуфинал вместо прошлогоднего финала) и в силу этого пропустил вперёд Бена Шелтона, отдыхавшего в последнюю неделю февраля. Даниил Медведев, несмотря на титул в Дубае, не смог подняться с 11-го места, зато вплотную приблизился к Александру Бублику — разрыв между ними составляет всего 45 очков. Якуб Меншик, хоть и проиграл в 1/4 финала Дубая, впервые в карьере стал 12-й ракеткой мира, а Флавио Коболли благодаря титулу в Акапулько поднялся на пять строчек и стал 15-м — тоже впервые в карьере. Андрей Рублёв благодаря выходу в полуфинал Дубая отыграл одно место.
Андрей Рублёв
Фото: Francois Nel/Getty Images
Впереди участников ожидает «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Очки там распределяются вот как: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 400, четвертьфинал — 200, четвёртый круг — 100, третий круг — 50, второй круг — 30, первый круг — 10. Учитывая это, попытаемся определить, как может выглядеть рейтинг ATP после первого турнира «Солнечного дубля». В борьбе за звание первой ракетки мира по-прежнему никакой интриги. Да, у Карлоса Алькараса сгорает 400 очков за полуфинал, а Янник Синнер ничего не теряет — год назад он в это время отбывал дисквалификацию. Но разрыв между ними в рейтинге превышает 3000 очков — пока испанец в безопасности.
Существует призрачная интрига в борьбе за третью строчку. Разрыв между Новаком Джоковичем и Александром Зверевым составляет 725 очков; при этом у каждого из них сгорает лишь по 10 очков за прошлогодний Индиан-Уэллс. Таким образом, Зверев может стать третьим по итогам турнира, но лишь в том случае, если завоюет титул, а Джокович провалится. В теории на третье место может забраться и Лоренцо Музетти, однако у него ещё меньше шансов: и отставание от Джоковича больше, и очков сгорает тоже больше (50). Да и не совсем понятно, в каком состоянии вернётся итальянец после травмы — если, конечно, вообще сыграет на турнире.
Плотно идут Алекс де Минор, Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Феликс Оже-Альяссим. Тут преимущество у первых двух: де Минор и Фриц теряют по 100 очков за прошлогодний Индиан-Уэллс, а Шелтон, который к тому же находится позади, — 200. Даниил Медведев, который, казалось, подобрался к Александру Бублику, вновь откатывается чуть назад. Россиянин теряет 400 очков за прошлогодний полуфинал в Индиан-Уэллсе, а Бублик лишается 100 очков: 10 за Индиан-Уэллс и 90 за финал одного из «челленджеров». Таким образом, в лайв-рейтинге разрыв между ними увеличивается до 345 очков. То есть Даниилу необходим как минимум полуфинал в Индиан-Уэллсе, чтобы обойти Александра, и при этом ему нужно рассчитывать, что тот не пройдёт далеко по сетке.
Стоит отметить, что Медведев в настоящий момент находится в Дубае, откуда не может вылететь из-за ситуации на Ближнем Востоке. «Конечно, ситуация необычная. Закрыто воздушное пространство, никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго это или нет, поэтому просто ждём, что будет в ближайшие часы, дни. Постепенно переносят закрытие аэропорта.
Как бы это странно ни звучало, на корте я очень эмоциональный, а в жизни, наверное, мне бы помогло быть более эмоциональным в какие-то моменты. Для меня всё нормально. Естественно, я получал много сообщений от друзей, знакомых, все переживают. Но от себя могу сказать, что всё нормально», — сказал Медведев в видео «Больше!».
Даниил Медведев
Фото: Christopher Pike/Getty Images
Что касается Карена Хачанова и Андрея Рублёва, то у них сгорает 50 и 10 очков соответственно. В теории Хачанов и Рублёв могут подтянуться к первой десятке, если хорошо будут идти по сетке, а теннисисты, находящиеся выше них, покинут турнир на ранних стадиях.
Наибольшие потери ожидают Джека Дрейпера и Хольгера Руне, чемпиона и финалиста соответственно. Дрейпер теряет 1000 очков и в лайв-рейтинге откатывается в район топ-30, Руне — 650, и он оказывается 25-м. Британец уже восстановился после травмы и должен сыграть на турнире, а вот датчанин по-прежнему вне игры.
У женщин картина в рейтинге вырисовывается вот какая.
Рейтинг WTA на 2 марта
|Место
|Теннисистка
|Страна
|Очки
|Изменение позиции
|1
|Арина Соболенко
|Беларусь
|10 675
|2
|Ига Швёнтек
|Польша
|7588
|3
|Елена Рыбакина
|Казахстан
|7253
|4
|Кори Гауфф
|США
|6803
|5
|Джессика Пегула
|США
|6583
|6
|Аманда Анисимова
|США
|6070
|7
|Жасмин Паолини
|Италия
|4232
|8
|Мирра Андреева
|Россия
|4001
|9
|Элина Свитолина
|Украина
|3845
|10
|Виктория Мбоко
|Канада
|3211
|11
|Екатерина Александрова
|Россия
|2918
|12
|Белинда Бенчич
|Швейцария
|2898
|13
|Каролина Мухова
|Чехия
|2668
|14
|Линда Носкова
|Чехия
|2421
|15
|Мэдисон Киз
|США
|2351
|16
|Наоми Осака
|Япония
|2324
|17
|Клара Таусон
|Дания
|2095
|18
|Ива Йович
|США
|2095
|19
|Людмила Самсонова
|Россия
|2050
|20
|Диана Шнайдер
|Россия
|1953
|+1
Из топ-20 на этой неделе выступали только Жасмин Паолини (проиграла в полуфинале Мериды) и Ива Йович (потерпела поражение в 1/8 финала Остина). Диана Шнайдер поднялась на 20-ю строчку, и это единственное изменение среди топов — россиянка отыграла одну строчку за счёт того, что у Эммы Наварро, откатившейся на 25-е место, сгорело 500 очков за титул в Мериде, а в этот раз она уступила там в 1/8 финала.
Как и мужчины, женщины готовятся к «тысячнику» в Индиан-Уэллсе. Там схема распределения очков следующая: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 390, четвертьфинал — 215, четвёртый круг — 120, третий круг — 65, второй круг — 35, первый круг — 10. У женщин тоже есть явный лидер – Арина Соболенко, которая в ближайшие недели не рискует потерять первую строчку — даже несмотря на то что у неё сгорает 650 очков за прошлогодний финал. Ига Швёнтек отстаёт более чем на 3000 очков и сама рискует потерять второе место. У неё сгорает 390 очков за полуфинал в Индиан-Уэллсе, а у Елены Рыбакиной — всего 120 за третий круг. И если в официальном рейтинге на 2 марта отрыв Швёнтек от Рыбакиной составляет 335 очков, то в лайв-рейтинге на 16 марта он сокращается до 65.
Елена Рыбакина
Фото: Francois Nel/Getty Images
А вот шансы Кори Гауфф на вторую строчку разве что умозрительные. Отставание в актуальном рейтинге у неё довольно большое (785 очков), хотя сгорает у неё столько же очков, сколько и у Рыбакиной (120). Гауфф нужно далеко проходить по сетке (в идеале брать титул) и надеяться на неудачи Швёнтек и Рыбакиной. Ещё меньше шансов на второе место у Джессики Пегулы, а Аманда Анисимова может рассчитывать максимум на четвёртую строчку, при том что из топ-6 она точно не выпадет.
А как дела у Мирры Андреевой? 18-летняя россиянка защищает титул. В рейтинге от 2 марта у неё ещё есть 1000 очков, а вот 16 марта их уже не будет — если только Мирра не повторит свой успех. В актуальном рейтинге Андреева восьмая, но сгорание 1000 очков означает, что в лайв-рейтинге россиянка опускается на 10-ю строчку. Её опережают Элина Свитолина, которая теряет 215 очков за прошлогодний четвертьфинал Индиан-Уэллса, и Виктория Мбоко — канадка год назад в это время играла ещё на «челленджерах», и у неё сгорает всего 75 очков. В лайв-рейтинге на 16 марта отрыв Свитолиной от Андреевой составляет 629 очков (это можно закрыть выходом в финал при условии провала украинки), а Мбоко впереди россиянки на 135 очков — этот гандикап отыграть более реально.
Более того, Мирру поджимают преследовательницы. Ближайшая из них — Екатерина Александрова, у которой сгорает всего 10 очков. И отрыв Андреевой от соотечественницы на 16 марта составляет всего 93 очка. Так что Мирра в случае неудачного выступления может потерять место даже в топ-10.
Жеребьёвка одиночных сеток Индиан-Уэллса состоится в ночь со 2 на 3 марта мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».