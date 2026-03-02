Скидки
Главная Теннис Статьи

Рейтинговые расклады перед Индиан-Уэллсом-2026: на каком месте Мирра Андреева, Медведев, Алькарас, Синнер, Рыбакина, Соболенко

Мирра рискует выпасть из топ-10, Медведев рвётся в десятку: расклады перед Индиан-Уэллсом
Александр Насонов
Рейтинговые расклады перед Индиан-Уэллсом-2026
Андреева защищает титул. Алькарас и Соболенко точно останутся первыми, а Рыбакина будет атаковать Швёнтек в борьбе за второе место.

Сегодня, 2 марта, ATP и WTA по традиции опубликуют обновлённые рейтинги теннисистов и теннисисток. Официальных цифр пока нет, но прикинуть их мы можем уже сейчас — турниры-то уже почти завершились. У мужчин так и вовсе всё закончилось в субботу, когда Даниил Медведев без борьбы стал чемпионом Дубая. А в финале Акапулько в ночь на воскресенье мск Флавио Коболли обыграл Фрэнсиса Тиафо — 7:6 (7:4), 6:4.

Рейтинг ATP на 2 марта

МестоТеннисистСтранаОчкиИзменение позиции
1Карлос АлькарасИспания13 550
2Янник СиннерИталия10 400
3Новак ДжоковичСербия5280
4Александр ЗверевГермания4555
5Лоренцо МузеттиИталия4405
6Алекс де МинорАвстралия4235
7Тейлор ФрицСША4220
8Бен ШелтонСША4010+1
9Феликс Оже-АльяссимКанада3950-1
10Александр БубликКазахстан3405
11Даниил МедведевРоссия3360
12Якуб МеншикЧехия2650+1
13Каспер РуудНорвегия2625-1
14Джек ДрейперВеликобритания2510+1
15Флавио КоболлиИталия2480+5
16Карен ХачановРоссия2450
17Андрей РублёвРоссия2400+1

В первой десятке произошло лишь одно изменение: Феликс Оже-Альяссим в Дубае в этот раз не смог защитить все очки (полуфинал вместо прошлогоднего финала) и в силу этого пропустил вперёд Бена Шелтона, отдыхавшего в последнюю неделю февраля. Даниил Медведев, несмотря на титул в Дубае, не смог подняться с 11-го места, зато вплотную приблизился к Александру Бублику — разрыв между ними составляет всего 45 очков. Якуб Меншик, хоть и проиграл в 1/4 финала Дубая, впервые в карьере стал 12-й ракеткой мира, а Флавио Коболли благодаря титулу в Акапулько поднялся на пять строчек и стал 15-м — тоже впервые в карьере. Андрей Рублёв благодаря выходу в полуфинал Дубая отыграл одно место.

Андрей Рублёв

Андрей Рублёв

Фото: Francois Nel/Getty Images

Впереди участников ожидает «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Очки там распределяются вот как: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 400, четвертьфинал — 200, четвёртый круг — 100, третий круг — 50, второй круг — 30, первый круг — 10. Учитывая это, попытаемся определить, как может выглядеть рейтинг ATP после первого турнира «Солнечного дубля». В борьбе за звание первой ракетки мира по-прежнему никакой интриги. Да, у Карлоса Алькараса сгорает 400 очков за полуфинал, а Янник Синнер ничего не теряет — год назад он в это время отбывал дисквалификацию. Но разрыв между ними в рейтинге превышает 3000 очков — пока испанец в безопасности.

Существует призрачная интрига в борьбе за третью строчку. Разрыв между Новаком Джоковичем и Александром Зверевым составляет 725 очков; при этом у каждого из них сгорает лишь по 10 очков за прошлогодний Индиан-Уэллс. Таким образом, Зверев может стать третьим по итогам турнира, но лишь в том случае, если завоюет титул, а Джокович провалится. В теории на третье место может забраться и Лоренцо Музетти, однако у него ещё меньше шансов: и отставание от Джоковича больше, и очков сгорает тоже больше (50). Да и не совсем понятно, в каком состоянии вернётся итальянец после травмы — если, конечно, вообще сыграет на турнире.

Плотно идут Алекс де Минор, Тейлор Фриц, Бен Шелтон и Феликс Оже-Альяссим. Тут преимущество у первых двух: де Минор и Фриц теряют по 100 очков за прошлогодний Индиан-Уэллс, а Шелтон, который к тому же находится позади, — 200. Даниил Медведев, который, казалось, подобрался к Александру Бублику, вновь откатывается чуть назад. Россиянин теряет 400 очков за прошлогодний полуфинал в Индиан-Уэллсе, а Бублик лишается 100 очков: 10 за Индиан-Уэллс и 90 за финал одного из «челленджеров». Таким образом, в лайв-рейтинге разрыв между ними увеличивается до 345 очков. То есть Даниилу необходим как минимум полуфинал в Индиан-Уэллсе, чтобы обойти Александра, и при этом ему нужно рассчитывать, что тот не пройдёт далеко по сетке.

Стоит отметить, что Медведев в настоящий момент находится в Дубае, откуда не может вылететь из-за ситуации на Ближнем Востоке. «Конечно, ситуация необычная. Закрыто воздушное пространство, никто не знает, когда мы сможем вылететь. Непонятно, надолго это или нет, поэтому просто ждём, что будет в ближайшие часы, дни. Постепенно переносят закрытие аэропорта.

Как бы это странно ни звучало, на корте я очень эмоциональный, а в жизни, наверное, мне бы помогло быть более эмоциональным в какие-то моменты. Для меня всё нормально. Естественно, я получал много сообщений от друзей, знакомых, все переживают. Но от себя могу сказать, что всё нормально», — сказал Медведев в видео «Больше!».

Даниил Медведев

Даниил Медведев

Фото: Christopher Pike/Getty Images

Что касается Карена Хачанова и Андрея Рублёва, то у них сгорает 50 и 10 очков соответственно. В теории Хачанов и Рублёв могут подтянуться к первой десятке, если хорошо будут идти по сетке, а теннисисты, находящиеся выше них, покинут турнир на ранних стадиях.

Наибольшие потери ожидают Джека Дрейпера и Хольгера Руне, чемпиона и финалиста соответственно. Дрейпер теряет 1000 очков и в лайв-рейтинге откатывается в район топ-30, Руне — 650, и он оказывается 25-м. Британец уже восстановился после травмы и должен сыграть на турнире, а вот датчанин по-прежнему вне игры.

У женщин картина в рейтинге вырисовывается вот какая.

Рейтинг WTA на 2 марта

МестоТеннисисткаСтранаОчкиИзменение позиции
1Арина СоболенкоБеларусь10 675
2Ига ШвёнтекПольша7588
3Елена РыбакинаКазахстан7253
4Кори ГауффСША6803
5Джессика ПегулаСША6583
6Аманда АнисимоваСША6070
7Жасмин ПаолиниИталия4232
8Мирра АндрееваРоссия4001
9Элина СвитолинаУкраина3845
10Виктория МбокоКанада3211
11Екатерина АлександроваРоссия2918
12Белинда БенчичШвейцария2898
13Каролина МуховаЧехия2668
14Линда НосковаЧехия2421
15Мэдисон КизСША2351
16Наоми ОсакаЯпония2324
17Клара ТаусонДания2095
18Ива ЙовичСША2095
19Людмила СамсоноваРоссия2050
20Диана ШнайдерРоссия1953+1

Из топ-20 на этой неделе выступали только Жасмин Паолини (проиграла в полуфинале Мериды) и Ива Йович (потерпела поражение в 1/8 финала Остина). Диана Шнайдер поднялась на 20-ю строчку, и это единственное изменение среди топов — россиянка отыграла одну строчку за счёт того, что у Эммы Наварро, откатившейся на 25-е место, сгорело 500 очков за титул в Мериде, а в этот раз она уступила там в 1/8 финала.

Как и мужчины, женщины готовятся к «тысячнику» в Индиан-Уэллсе. Там схема распределения очков следующая: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 390, четвертьфинал — 215, четвёртый круг — 120, третий круг — 65, второй круг — 35, первый круг — 10. У женщин тоже есть явный лидер – Арина Соболенко, которая в ближайшие недели не рискует потерять первую строчку — даже несмотря на то что у неё сгорает 650 очков за прошлогодний финал. Ига Швёнтек отстаёт более чем на 3000 очков и сама рискует потерять второе место. У неё сгорает 390 очков за полуфинал в Индиан-Уэллсе, а у Елены Рыбакиной — всего 120 за третий круг. И если в официальном рейтинге на 2 марта отрыв Швёнтек от Рыбакиной составляет 335 очков, то в лайв-рейтинге на 16 марта он сокращается до 65.

Елена Рыбакина

Елена Рыбакина

Фото: Francois Nel/Getty Images

А вот шансы Кори Гауфф на вторую строчку разве что умозрительные. Отставание в актуальном рейтинге у неё довольно большое (785 очков), хотя сгорает у неё столько же очков, сколько и у Рыбакиной (120). Гауфф нужно далеко проходить по сетке (в идеале брать титул) и надеяться на неудачи Швёнтек и Рыбакиной. Ещё меньше шансов на второе место у Джессики Пегулы, а Аманда Анисимова может рассчитывать максимум на четвёртую строчку, при том что из топ-6 она точно не выпадет.

А как дела у Мирры Андреевой? 18-летняя россиянка защищает титул. В рейтинге от 2 марта у неё ещё есть 1000 очков, а вот 16 марта их уже не будет — если только Мирра не повторит свой успех. В актуальном рейтинге Андреева восьмая, но сгорание 1000 очков означает, что в лайв-рейтинге россиянка опускается на 10-ю строчку. Её опережают Элина Свитолина, которая теряет 215 очков за прошлогодний четвертьфинал Индиан-Уэллса, и Виктория Мбоко — канадка год назад в это время играла ещё на «челленджерах», и у неё сгорает всего 75 очков. В лайв-рейтинге на 16 марта отрыв Свитолиной от Андреевой составляет 629 очков (это можно закрыть выходом в финал при условии провала украинки), а Мбоко впереди россиянки на 135 очков — этот гандикап отыграть более реально.

Более того, Мирру поджимают преследовательницы. Ближайшая из них — Екатерина Александрова, у которой сгорает всего 10 очков. И отрыв Андреевой от соотечественницы на 16 марта составляет всего 93 очка. Так что Мирра в случае неудачного выступления может потерять место даже в топ-10.

Жеребьёвка одиночных сеток Индиан-Уэллса состоится в ночь со 2 на 3 марта мск. За всеми событиями следите на «Чемпионате».

