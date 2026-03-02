Джоковича не пустили в США и убрали из сетки. Скандал перед жеребьёвкой Индиан-Уэллса-2023

Новак мог взять рекордный титул в Калифорнии, но пострадал из-за принципиальной позиции по вакцинации. Даже поддержка сенаторов не помогла.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович немало преуспевал на «Мастерсах». Он выиграл 40 турниров данной категории – рекорд в истории тенниса.

Новаку не хватает всего одного титула в Монте-Карло, чтобы собрать третий карьерный «Мастерс», при том что ни один другой игрок не брал все девять существующих «тысячников» хотя бы по одному разу.

Джокович традиционно успешно выступал на турнирах «Солнечного дубля» – «Мастерсах» в Индиан-Уэллсе и Майами. В Калифорнии он взял пять титулов, во Флориде – шесть. Он делит первое место по их количеству с Роджером Федерером и Андре Агасси соответственно. У Новака был хороший шанс стать единоличным лидером, если бы его всегда допускали на эти соревнования.

Вопиющий случай с исключением Джоковича уже в момент формирования турнирной сетки на жеребьёвке произошёл в Индиан-Уэллсе в 2023-м. Тогда легендарный серб заявился на турнир и до последнего момента ждал разрешения на въезд в США, однако в конечном счёте его не пустили в страну из-за отсутствия вакцинации.

Новак Джокович – пятикратный чемпион Индиан-Уэллса Фото: Matthew Stockman/Getty Images

В 2020 году «Мастерсы» в Индиан-Уэллсе и Майами не проводили по причине пандемии коронавируса. Затем турниры были возобновлены, но Джокович не приезжал на них (как и в Монреаль, Торонто и Цинциннати) — серб принципиально отказывался вакцинироваться.

В 2023-м пандемия пошла на спад, поэтому Новак был полон решимости вернуться на турниры «Солнечного дубля» – начиная с Индиан-Уэллса. Однако в США до 11 мая действовал запрет на въезд для непривитых иностранцев, хотя по всему миру отказывались от данной практики. Даже в Австралии, откуда Джоковича со скандалом депортировали в 2022 году.

Новак просил, чтобы для него сделали исключение и разрешили попасть в страну без прививки от коронавируса. Серб заручился поддержкой влиятельных лиц. Американские сенаторы от Республиканской партии Рик Скотт и Марко Рубио направили письмо президенту США Джо Байдену, призывая его удовлетворить запрос на предоставление исключения для Джоковича. На этом настаивал и губернатор Флориды Рон Десантис. К ним присоединились директор «Мастерсов» в Индиан-Уэллсе Томми Хаас и его коллега из Майами Джеймс Блэйк, а также Ассоциация тенниса США.

«Джо Байден обязан сейчас же это исправить, дать исключение и позволить Джоковичу выступить в Штатах», — отмечал Скотт.

Власти не прислушались к призыву чиновников и спортивных функционеров, причём тянули с окончательным решением максимально долго. Только 4 марта Новак получил официальное уведомление, что ему отказано в возможности въехать на территорию США. При том что турнир стартовал 6 марта, а первая ракетка мира Джокович уже был включён в число участников в качестве лидера посева.

В итоге Новак снялся, и его заменил грузинский теннисист Николоз Басилашвили, который не воспользовался своим шансом и в первом же матче уступил аргентинцу Педро Качину. Индиан-Уэллс лишился первого сеяного, что в первую очередь было выгодно Карлосу Алькарасу, Стефаносу Циципасу, Касперу Рууду, Тейлору Фрицу, Даниилу Медведеву, Андрею Рублёву, Хольгеру Руне и Феликсу Оже-Альяссиму. Все они поднялись на одну строчку и сформировали топ-8 на жеребьёвке. Титул забрал новый первый сеяный Алькарас, одолевший в финале Медведева.

Карлос Алькарас стал чемпионом Индиан-Уэллса-2023 в отсутствие Новака Джоковича Фото: Julian Finney/Getty Images

35-летний Джокович был явным фаворитом турнира и с высокой долей вероятности взял бы рекордный кубок в Индиан-Уэллсе, а затем и в Майами. Для серба было вполне привычным делом забирать весь «Солнечный дубль» – он делал это четыре раза за карьеру, в том числе трижды подряд становился победителем Индиан-Уэллса и Майами в один год (2014-2016).

У него ещё есть шансы стать чемпионом и абсолютным рекордсменом этих соревнований. Хотя Индиан-Уэллс Новак как-то невзлюбил после случая с запретом на въезд — последние два года он вылетал здесь практически на старте от явных андердогов — лаки-лузеров Луки Нарди (в третьем круге в 2024 году) и Ботика ван де Зандсхулпа (во втором круге в 2025-м). Зато в Майами в прошлом сезоне серб дошёл до финала, однако уступил молодому чеху Якубу Меншику.

В 2023 году возраст ещё не сказывался на игре Новака. Он превосходил Карлоса Алькараса, Янника Синнера, Даниила Медведева и всех остальных, взяв три из четырёх турниров «Большого шлема» в сезоне. Сербу не удалось выиграть только Уимблдон, где его в драматичном пятисетовом финале с огромным трудом остановил Алькарас.

К сожалению, отголоски пандемии помешали Джоковичу в том году пополнить коллекцию «Мастерсов», в первую очередь американских. Летом 2023-го Новак всё-таки смог въехать на территорию США и сразу же стал чемпионом Цинциннати, взяв у Алькараса реванш за неудачу в финале Уимблдона. А затем победил на US Open, одолев Даниила Медведева в трёхсетовом решающем матче. Это пока последний титул Джоковича на ТБШ.

Новак регулярно доходит до решающих стадий мэйджоров, однако Алькарас и Синнер в целом начали выигрывать у него конкуренцию. Хотя серб на двух последних Australian Open выбивал Карлоса и Янника, но не обоих одновременно. Его погоня за 25-м «Шлемом» ещё не закончена. При этом нельзя не отметить, что Джокович уже давно мог бы достичь заветной отметки, если бы не пандемия и введённые в связи с ней ограничения, из-за которых серб пострадал едва ли не больше всех в спорте.