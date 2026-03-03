Мирра защищает титул, Джокович и Соболенко возвращаются в тур. Расписание турниров в марте

Теннисный тур дружно перемещается в Америку. В первых числах марта начнётся традиционная связка знаменитых двухнедельных турниров в Индиан-Уэллсе и Майами, которая ещё называется «Солнечный дубль». Разыгрывается максимальное количество очков под эгидой ATP и WTA – по 1000, и все топовые теннисисты готовы показать на корте всё, на что способны. Ожидается первое после поражений в финале Australian Open появление на корте Новака Джоковича и Арины Соболенко, а также участников «пятисотника» в Дубае, застрявших на Ближнем Востоке из-за военного конфликта.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс (США). 4-15 марта

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Карлос Алькарас (первая ракетка мира на дату заявки на турнир), Янник Синнер (2), Новак Джокович (3), Александр Зверев (4), Лоренцо Музетти (5), Алекс де Минор (6), Тейлор Фриц (7), Феликс Оже-Альяссим (8), Даниил Медведев (11), Андрей Рублёв (14), Карен Хачанов (18).

Турнир в Индиан-Уэллсе проводится с 1974 года, а в 1990-м он вошёл в образовавшуюся тогда «Мастерс-серию». Рекордсменами по количеству титулов являются Роджер Федерер и Новак Джокович – по пять. До финала тут доходили и россияне – Андрей Чесноков (1992) и Даниил Медведев (2023, 2024), дважды подряд уступивший в решающем матче Карлосу Алькарасу. Испанец сейчас является первой ракеткой мира и лидером посева, а прошлогодним чемпионом был британец Джек Дрейпер. Среди участников нынешнего розыгрыша есть и трое россиян – Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов, которые застряли в Дубае из-за военного конфликта на Ближнем Востоке и должны каким-то образом успеть перебраться в Калифорнию к старту соревнований.

WTA-1000. Индиан-Уэллс (США). 4-15 марта

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Елена Рыбакина (3), Аманда Анисимова (4), Кори Гауфф (5), Джессика Пегула (6), Мирра Андреева (7), Жасмин Паолини (8), Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (18), Диана Шнайдер (21), Анна Калинская (27), Анна Блинкова (75), Оксана Селехметьева (76)

Женский Индиан-Уэллс появился в календаре на 15 лет позже – в 1989-м. А наивысшую, первую категорию турнир получил в 1996 году. За всю историю ни одной теннисистке не удалось завоевать тут титул более двух раз. В том числе и действующей чемпионке Иге Швёнтек. Главный трофей тут доставался и россиянкам – Марии Шараповой (2006, 2013), Вере Звонарёвой (2009), Елене Весниной (2017), а в 2025-м отличилась юная Мирра Андреева, которая попробует защитить титул и даже привезла в Калифорнию подмогу – свою собаку Рэсси. В финале также играли Елена Дементьева (2006), Светлана Кузнецова (2007, 2008, 2017), Шарапова (2012) и Дарья Касаткина (2018). Сетка турнира традиционно рассчитана на 96 участниц и семь кругов. В нынешнем розыгрыше заявлены все сильнейшие, в том числе и семь россиянок: Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Анна Блинкова, Оксана Селехметьева.

ATP Masters 1000. Майами (США). 18-29 марта

Хард, открытые корты.

Топ-участники: Карлос Алькарас (1), Янник Синнер (2), Новак Джокович (3), Александр Зверев (4), Лоренцо Музетти (5), Алекс де Минор (6), Феликс Оже-Альяссим (7), Тейлор Фриц (8), Даниил Медведев (11), Андрей Рублёв (14), Карен Хачанов (17).

Турнир в Майами разыгрывается с 1985 года, а с появлением «Мастерс-серии» в 1990-м неизменно входит в неё. Рекордсменами по количеству титулов тут являются Андре Агасси и Новак Джокович – по шесть. Четыре победы было у Роджера Федерера. Отличались в Майами и россияне – Николай Давыденко (2008) и Даниил Медведев (2023). Действующим чемпионом является Якуб Меншик, который не дал Новаку Джоковичу год назад выиграть седьмой, рекордный титул. На турнир заявлены все сильнейшие, включая россиян Даниила Медведева, Андрея Рублёва и Карена Хачанова.

WTA-1000. Майами (США). 17-28 марта

Хард, открытые корты.

Топ-участницы: Арина Соболенко (1), Ига Швёнтек (2), Елена Рыбакина (3), Кори Гауфф (4), Джессика Пегула (5), Аманда Анисимова (6), Мирра Андреева (7), Жасмин Паолини (8), Екатерина Александрова (12), Людмила Самсонова (18), Диана Шнайдер (21), Анна Калинская (23), Вероника Кудерметова (49), Оксана Селехметьева (74).

Женский турнир в Майами разыгрывается с того же 1985 года, что и мужской. Безусловной рекордсменкой по количеству титулов является Серена Уильямс – восемь. Побеждала тут и россиянка Светлана Кузнецова (2006). До финала также доходили Анна Курникова (1998), Елена Дементьева (2004), Мария Шарапова (2005, 2006, 2011-2013) и та же Кузнецова (2016). Действующей чемпионкой является Арина Соболенко. В списке участниц нынешнего розыгрыша значатся семь россиянок – Мирра Андреева, Екатерина Александрова, Людмила Самсонова, Диана Шнайдер, Анна Калинская, Вероника Кудерметова и Оксана Селехметьева.