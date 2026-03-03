Медведев в четвертьфинале идёт на Джоковича, Мирра — на Швёнтек: жеребьёвка Индиан-Уэллса

Карен Хачанов уже в четвёртом круге может сыграть с Янником Синнером. А Соболенко и Рыбакина попали в разные половины.

В ночь со 2 на 3 марта мск в Индиан-Уэллсе состоялась жеребьёвка супертурнира, первого в серии «Солнечного дубля». У мужчин это первый «Мастерс» в сезоне, а у женщин уже третий «тысячник». Первые два выиграли Каролина Мухова и Джессика Пегула, завоевавшие титулы в Дохе и Дубае соответственно. Обе одиночные сетки Индиан-Уэллса рассчитаны на 96 игроков — это означает, что все сеяные (по 32 в каждой из сеток) получили bye в первом круге.

В мужской сетке россиян в первой восьмёрке посева не оказалось. Вот какой вид приобрели возможные четвертьфинальные пары по итогам жеребьёвки:

Карлос Алькарас (Испания, 1) — Алекс де Минор (Австралия, 6)

Новак Джокович (Сербия, 3) — Тейлор Фриц (США, 7)

Лоренцо Музетти (Италия, 5) — Александр Зверев (Германия, 4)

Бен Шелтон (США, 8) — Янник Синнер (Италия, 2)

Наивысший номер посева среди россиян получил Даниил Медведев (11), двукратный финалист Индиан-Уэллса. В этот раз ему предстоит защищать очки за полуфинал. Он попал в ту же «восьмушку» сетки, что и Тейлор Фриц (7). В 1/4 финала победитель этого потенциального матча идёт на Новака Джоковича (3), а в полуфинале — на Карлоса Алькараса (1). Итак, во втором круге Даниил сыграет с победителем матча Алехандро Табило — Рафаэль Ходар, в третьем раунде его соперником может стать Иржи Легечка (22), в четвёртом — Тейлор Фриц (7), в четвертьфинале — Новак Джокович (3), в полуфинале — Карлос Алькарас (1), в финале — Янник Синнер (2)/Александр Зверев (4).

Карен Хачанов (16) и Андрей Рублёв (17), в отличие от Медведева, оказались в нижней половине сетки. Хачанову достался непростой жребий. Во втором раунде Карен может сыграть с Жоао Фонсекой, в третьем — с Томми Полом (23), а в четвёртом (то есть в 1/8 финала) — с Янником Синнером (2). Первым соперником Рублёва на турнире станет либо Маттия Беллуччи, либо Габриэль Диалло, в третьем круге Андрей идёт на Феликса Оже-Альяссима (9), в четвёртом — на Лоренцо Музетти (5), в 1/4 финала — на Александра Зверева (4).

Что касается Александра Бублика (10), то он оказался в той же четверти, что и Карлос Алькарас (1). Но для встречи с испанцем Бублику, возможно, в четвёртом круге придётся сразится с Алексом де Минором (6).

В женском турнире титул защищает Мирра Андреева, получившая восьмой номер посева. Вот как сформировались возможные пары 1/4 финала:

Одна из интриг жеребьёвки заключалась в том, попадёт ли Елена Рыбакина (3), чемпионка Индиан-Уэллса-2023, в одну половину к Арине Соболенко (1)? Не попала! Таким образом, Рыбакина и Соболенко могут встретиться в финале. Белоруска в полуфинале может сыграть с Кори Гауфф (4), а казахстанская теннисистка — с Игой Швёнтек (2). Андреева же шла в четверть к кому-то из топ-4, и ей досталась Ига Швёнтек (2) — это потенциальная соперница Мирры по четвертьфиналу.

Во втором круге Андреева сыграет либо с Питон Стирнс, либо с Соланой Сьеррой, в третьем раунде её может ожидать Лейла Фернандес (27), в четвёртом — Элина Свитолина (9)/Людмила Самсонова (19), в четвертьфинале — Ига Швёнтек (2)/Каролина Мухова (13), в полуфинале — Елена Рыбакина (3)/Джессика Пегула (5), в финале — Арина Соболенко (1)/Кори Гауфф (4).

Выступят на турнире ещё шесть россиянок. Пять из них оказались в верхней половине сетки. Оксана Селехметьева начнёт турнир матчем с Кимберли Биррелл, во втором круге победитель этой встречи выходит на Викторию Мбоко (10), а в третьем, возможно, на Анну Калинскую (23). Анна Блинкова в первом раунде сразится с квалифаером, а если победит, то выйдет на Аманду Анисимову (6). Екатерина Александрова в третьем раунде может сыграть с Кларой Таусон (17), в четвёртом — с Жасмин Паолини (7), в 1/4 финала — с Кори Гауфф. Для Дианы Шнайдер (21) потенциальной соперницей по третьему кругу является Линда Носкова (14), а по четвёртому — Кори Гауфф (4).

В нижней половине помимо Мирры Андреевой из наших оказалась только Людмила Самсонова (19). В третьем круге она выходит на Элину Свитолину (19), а в четвёртом — как раз на Андрееву (8).

Кроме того, через квалификацию ещё может пробиться Анастасия Захарова.

Супертурнир в Индиан-Уэллсе начнётся 4 марта и завершится 15 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».