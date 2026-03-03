Мирре будет сложно, а Алькарас почти непобедим. Что ждём от Индиан-Уэллса и Майами?

Формально самые престижные турниры после «Больших шлемов» — Итоговые чемпионаты ATP и WTA. За титулы на них дают по 1500 очков — на 500 больше, чем на мужских «Мастерсах» и женских «тысячниках». Но именно эти турниры теннисисты и теннисистки ценят больше. Ближневосточные WTA-1000 ещё не так популярны у ведущих спортсменок, которые довольно часто снимаются с них, и сезон-2026 — лучший тому пример. Однако в Индиан-Уэллс и в Майами, которые покрывают собой весь март, приезжают все сильнейшие, если только нет серьёзной травмы. На турнирах «Солнечного дубля» хотят играть все.

Немного истории

История Индиан-Уэллса как места проведения теннисных турниров началась в конце 1970-х годов, когда бывший теннисист Рэймонд Мур и Чарли Пасарелл, один из основателей ATP, задумали создать турнир, который мог бы составить конкуренцию престижным соревнованиям. В 1976 году они воплотили идею в жизнь, проведя первый турнир, известный тогда как American Airlines Tennis Games, в Mission Hills Country Club в Ранчо-Мираж. В этом турнире приняли участие такие игроки, как Артур Эш, Род Лэйвер и Бьорн Борг. Победителем турнира стал Джимми Коннорс, а общий призовой фонд составил $ 200 тыс.

В 1981 году теннисный турнир настолько разросся, что его пришлось перенести в отель La Quinta, где он проводился в течение следующих пяти лет, используя теннисную арену на 7500 мест, расположенную на территории отеля. В 1987 году турниру потребовалось постоянное место проведения. Пасарелл и Мур разработали план строительства комплекса при отеле Grand Champions в Индиан-Уэллсе. Они построили 12 кортов, включая арену на 10 тыс. мест. А 1989-й стал первым годом, когда в турнире приняли участие женщины.

Имелись планы переезда в Лас-Вегас, но в 1995 году сделка по переносу турнира сорвалась, зато Пасарелл смог приобрести несколько близлежащих участков земли. Эта покупка позволила ещё больше расширить инфраструктуру. К 2000 году расширение теннисного комплекса Indian Wells Tennis Garden было завершено. Да, условия и впрямь шикарные: 29 хардовых кортов, открытый стадион вместимостью 16 100 зрителей (больше только на арене Артура Эша на US Open — более 23 тыс.) и удобствами для игроков и зрителей. В начале 2000-х годов турнир пережил небольшую финансовую стагнацию, но в конце концов ситуация выправилась, и даже сторонние организации, в частности Катар, проявили интерес к покупке турнира. Однако Пасарелл вложил столько любви и усилий в Индиан-Уэллс, что и мысли не допускал о переезде.

Партнёр Пасарелла, Рэймонд Мур, познакомился с Ларри Эллисоном, известным предпринимателем-миллиардером, который также был любителем тенниса. В 2009 году Эллисон сделал предложение, которое было принято. Он стал владельцем турнира и инфраструктуры. Приобретение Эллисоном ознаменовало начало новой эры. Под руководством Эллисона Индиан-Уэллс пережил настоящий ренессанс, отмеченный инвестициями в инфраструктуру, технологии и удобства для игроков. Ну а как иначе — надо ведь идти в ногу со временем! Дополнительным усилением стало то, что в том же 2009-м титульным спонсором турнира стал крупный французский банк, так что за финансовую стабильность можно не беспокоиться.

История турнира в Майами берёт начало в 1980-м, когда бывшая пятая ракетка мира Бутч Бухгольц был исполнительным директором ATP. Случайная встреча с вице-президентом Lipton привела к появлению идеи проведения двухнедельного турнира. Эта идея воплотилась в спонсорском соглашении на сумму $ 1,5 млн в год на пять лет, и турнир получил неофициальное название «Зимний Уимблдон». Первый турнир был запланирован до Открытого чемпионата Австралии, который проходил тогда в декабре, и проводился в международном теннисном курорте Laver’s International Tennis Resort в Делрэй-Бич.

Бухгольц ставил перед собой высокие цели. Его предложение ATP и WTA было смелым: он предлагал призовые, долю от продажи билетов и права на телетрансляцию по всему миру в обмен на 15-летний срок полномочий во главе турнира. Несмотря на первоначальный скептицизм со стороны различных кругов, чемпионат стартовал 4 февраля 1985 года.

Ввиду финансовых трудностей в Делрэй-Бич в 1986-м турнир на один год обрел новый дом в Бока-Уэст в Бока-Ратоне. Этот шаг ещё больше укрепил репутацию турнира как мероприятия, на котором играют лучшие теннисисты. Поиск постоянного места проведения турнира привёл Бухгольца к изучению вариантов в Майами, где ему помогал тогдашний менеджер округа Дейд и бывший исполнительный директор WTA Мерретт Стирхайм. Открытие теннисного центра в парке Крэндон на острове Ки-Бискейн стало поворотным моментом. Бухгольц был очарован и считал Ки-Бискейн идеальным местом для турнира.

Несмотря на серьёзные трудности, в том числе ураган «Эндрю» и различные юридические препятствия, решимость застолбить место за теннисом в Майами не ослабевала. В 1994 году был открыт стадион стоимостью $ 20 млн, что ознаменовало новую главу в истории турнира и этого вида спорта. Это сооружение стало флагманом программы развития игроков USTA.

За прошедшие годы турнир, известный как Miami Open, претерпел значительные изменения, в том числе смену титульного спонсора в 2014 году и переезд на стадион Hard Rock Stadium в 2019 году. Это партнерство с владельцем «Майами Долфинс» Стивеном Россом стало началом новейшей эры. Турнир 2019 года сразу же побил прежние рекорды посещаемости.

Лучшие из лучших

В каждом из этих турниров свои главные герои — не без пересечений, конечно. В Индиан-Уэллсе в первые годы американцы (речь о мужском одиночном разряде) побеждали примерно так же часто, как и представители всех остальных наций вместе взятые. Очень показателен отрезок с 1991 по 1997 года, когда Джим Курье, Майкл Чанг и Пит Сампрас завоевали семь титулов на троих. В 2001-м чемпионом Индиан-Уэллса стал Андре Агасси, а после этого — как отрезало. Местным болельщикам пришлось ждать аж до 2022-го, чтобы увидеть триумф соотечественника, — им стал Тейлор Фриц. А всё потому, что на арену вышла «Большая тройка». Лучшими теннисистами в истории «Мастерса» в Индиан-Уэллсе являются Роджер Федерер и Новак Джокович, на счету которых по пять титулов. Федерер в общей сложности девять раз побывал в финалах и выиграл 66 матчей — и то и то является рекордом. Он же стал самым возрастным чемпионом — в 2017-м Роджеру на момент триумфа в Индиан-Уэллсе было 35 лет 7 месяцев. Самым молодым чемпионом является Борис Беккер, который завоевал титул в 1987 году, будучи 19 лет 2 месяцев от роду. А самая длинная победная серия принадлежит Джоковичу — 19 матчей.

У женщин же ни у кого и близко нет подобного доминирования. Сразу 10 (!) теннисисток завоевали по два титула в Индиан-Уэллсе, а трёх трофеев нет ни у кого. В их числе — Серена Уильямс, Мария Шарапова, Виктория Азаренко, Ига Швёнтек. Есть вероятность, что Швёнтек и в этот раз завоюет титул — она-то входит в число фаворитов, пусть и не на первом месте. А самой невезучей теннисисткой в этом плане является Линдсей Дэвенпорт. Два титула у неё есть, а помимо этого — ещё четыре поражения в финалах. Как будто никому из женщин не суждено стать трёхкратной чемпионкой Индиан-Уэллса!

В Майами картина несколько иная. Признанным королём этого турнира считался Андре Агасси, шесть раз поднимавший над головой трофей. А уже потом с ним вровень встал Новак Джокович. Но даже они не смогли догнать Серену Уильямс, восьмикратную победительницу турнира во Флориде. (Не исключено, Уильямс-младшая и в Индиан-Уэллсе собрала бы кучу титулов, если бы не бойкот, о котором чуть ниже.)

Четырежды титул в Майами доставался теннисисту/теннисистке, не имевшему(-ей) посева при жеребьёвке. Два случая — из относительно далёкого прошлого: Тим Майотт завоевал трофей ещё в 1985 году, Ким Клейстерс стала лучшей в 2004-м. А теперь современная история: в 2024-м у женщин победила Даниэль Коллинз, а в 2025-м у мужчин — Якуб Меншик. На последнем случае хотелось бы остановиться подробнее, всё же Меншик — действующий чемпион.

Талантливому чеху было всего 19 лет. При этом, что интересно, он не стал самым молодым чемпионом: Карлосу Алькарасу, победителю Майами-2022, было 18 лет 333 дня на момент завоевания титула. С одной стороны, Меншику тогда посчастливилось избежать встречи с Карлосом Алькарасом и Янником Синнером: испанец сенсационно вылетел в первом же матче, итальянец и вовсе отбывал дисквалификацию. Но сетка-то у Якуба была не из простых: Джек Дрейпер, Артюр Фис, Тейлор Фриц… А финале Меншику противостоял сам Новак Джокович. С каким счётом Якуб обыграл короля тай-брейков? 7:6 (7:4), 7:6 (7:4)!

Особое внимание на чеха сейчас стоит обратить ещё и потому, что он совсем недавно на турнире в Дохе обыграл Янника Синнера. Пусть итальянец сейчас немного, что называется, не в форме. Но обыграть даже не пикового Синнера — это дорогого стоит.

Про возрастной рекорд Алькараса мы упомянули, а у женщин, кажется, вечный рекорд установила Моника Селеш, выигравшая Майами в 1990 году, когда ей было всего 16 лет. А самыми возрастными чемпионами Майами в одиночных разрядах являются Роджер Федерер (37 лет в 2019 году) и Серена Уильямс (33 года в 2015-м).

Наконец, нельзя не отметить полноценных лауреатов «Солнечного дубля». Речь о тех, кто выигрывал Индиан-Уэллс и Майами в один сезон. История не уникальная, но достаточно редкая, поэтому теннисисты и теннисистки, которым это удалось, заслуживают поимённого упоминания — в хронологическом порядке. И даже тут Джокович выделяется: у него целых четыре «Солнечных дубля», три из них — подряд!

Обладатели «Солнечного дубля». Мужчины

Теннисист Титулы Сезоны Джим Курье 1 1991 Майкл Чанг 1 1992 Пит Сампрас 1 1994 Марсело Риос 1 1998 Андре Агасси 1 2001 Роджер Федерер 3 2005, 2006, 2017 Новак Джокович 4 2011, 2014, 2015, 2016

Обладатели «Солнечного дубля». Женщины

Теннисистка Титулы Сезоны Штеффи Граф 2 1994, 1996 Ким Клейстерс 1 2005 Виктория Азаренко 1 2016 Ига Швёнтек 1 2022

Бойкот сестёр Уильямс

Ну а теперь обещанная история про бойкот Индиан-Уэллса со стороны Винус и Серены Уильямс. В 2001 году случился скандал, когда Винус снялась с полуфинального матча против Серены за несколько минут до его начала, сославшись на травму колена. Это неожиданное снятие вызвало широкие спекуляции и обвинения в том, что их отец и тренер Ричард Уильямс якобы манипулировал результатами матчей между своими дочерьми. Ситуация обострилась во время финала, где Серена встретилась с Ким Клейстерс. Во время матча зрители освистывали её. Это распространилось и на Винус, и на отца теннисисток, когда они заняли свои места. Тогда сообщалось, что они подверглись оскорблениям на расовой почве со стороны зрителей. Ричард Уильямс позже заметил, что реакция зрителей напоминала «вежливое линчевание».

В результате сёстры решили бойкотировать турнир. И они придерживались этой позиции в течение 14 лет. За это время турнир в Индиан-Уэллсе стал обязательным, но сёстры были непреклонны и наотрез отказывались возвращаться. Серена подробно описала всё это в автобиографии, отметив, что этот опыт оставил «неизгладимый след в её душе». Бойкот закончился, когда Серена вернулась в Индиан-Уэллс в 2015 году, назвав это решение «личным путём к прощению и исцелению». В 2016 году её примеру последовала Винус.

Российские чемпионы Индиан-Уэллса и Майами

В мужском одиночном разряде россияне ещё никогда не выигрывали «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. Да и в финалах, собственно, они играли всего три раза. Первопроходцем стал Андрей Чесноков, который в титульном матче 1992 года проиграл Майклу Чангу (3:6, 4:6, 5:7). А совсем недавно дважды за трофей сражался Даниил Медведев. И оба раза на его пути становился Карлос Алькарас. В 2023-м испанец победил со счётом 6:3, 6:2, год спустя защитил титул — 7:6 (7:5), 6:1.

А вот в Майами наши мужчины побеждали дважды. В 2008 году титул завоевал Николай Давыденко. В полуфинале Давыденко оказался сильнее Энди Роддика (7:6 (7:5), 6:2), а в финале не оставил шансов Рафаэлю Надалю — 6:4, 6:2. «Для меня это удивительно – стоять здесь в качестве победителя. Я никогда не играл хорошо в Майами. Стоять здесь и выиграть – это просто безумие», — говорил Николай после финала. На протяжении всего турнира россиянин использовал одну и ту же ракетку. «Хочу сохранить эту ракетку навсегда», — добавил он. А Рафаэль отдал должное сопернику: «Он играл в теннис просто невероятно. Сегодня я не смог бы сыграть лучше него».

А второй и пока последний титул россиянина в Майами — победа Даниила Медведева в 2023 году. Полуфинальные пары сложились интересно, если смотреть с высоты 2026-го: в одном из них сражались Карлос Алькарас и Янник Синнер (итальянец тогда ещё не был чемпионом ТБШ), а в другом Медведев и Хачанов устроили российское дерби. В финале Медведев переиграл Синнера — 7:5, 6:3. Сейчас в это трудно поверить, но были времена, когда Янник считался клиентом Даниила — тот выиграл у него первые шесть матчей из шести.

Медведев после матча признал, что ему немного повезло: мало того что его двухсетовый полуфинал с Хачановым закончился раньше, так ещё и Алькарас с Синнером мучили друг друга все три партии. «Думаю, всем понравился полуфинал Янника против Карлоса, он был потрясающим. Мне, наверное, немного повезло, потому что в тот момент я уже лежал в постели и смотрел, как вы оба бегаете по корту. Я знаю, что после такого матча нелегко восстановиться», — говорил россиянин.

А вот наши женщины исторически успешнее выступают в Индиан-Уэллсе, чем в Майами. На счету россиянок пять титулов в одиночном разряде Индиан-Уэллса. Первый из них, ещё в 2006 году, завоевала Мария Шарапова. В полуфинале Шарапова выбила Мартину Хингис (6:3, 6:3), а в финале одержала верх в российском дерби над Еленой Дементьевой — 6:1, 6:2. Дементьевой не хватило сил после напряжённого полуфинала с Жюстин Энен. «Это действительно здорово. Последние несколько месяцев я очень усердно работала, чтобы преодолеть травму и по-настоящему поверить в себя. Именно в такие моменты ты вспоминаешь о том, как надо работать. Ты можешь отлично играть в теннис всю неделю, но когда выходишь на корт, то независимо от того, насколько хорошо играл, уровень игры может резко упасть просто из-за ветра», — сказала Мария после матча.

В 2009-м титул в Индиан-Уэллсе завоевала Вера Звонарёва — напомним, 41-летняя россиянка до сих пор в строю! А тогда она уверенно прошла по сетке, не отдав ни партии за весь турнир — ни Каролине Возняцки в 1/4 финала, ни Виктории Азаренко в полуфинале, ни Ане Иванович в финале (7:6 (7:5), 6:2). Во время финала бушевал сильнейший ветер, который, в частности, привёл к тому, что сербская теннисистка допустила 46 невынужденных ошибок. Обе теннисистки сражались с ветром, который мешал их подачам, поднимал облака пыли и вынуждал прерывать некоторые розыгрыши из-за мусора, разносимого по корту. «Спасибо всем, кто пришёл сегодня и остался с нами в эту сумасшедшую погоду», — сказала Звонарёва после матча.

В 2013-м Шарапова завоевала второй титул в Индиан-Уэллсе. Мария не отдала ни сета за турнир, и даже Каролина Возняцки в финале ничего не смогла с ней поделать — 6:2, 6:2 в пользу россиянки. «Особенность этого турнира в том, что в конце ты становишься чемпионом, поэтому я и улыбаюсь. Я очень ценю такие моменты. Ради этого я и работаю. Когда бывают такие дни… Это действительно приятное чувство, потому что все усилия окупаются.

Счёт выглядит гораздо проще, чем был на самом деле матч. Это был тяжёлый матч, тяжёлая борьба, было много геймов, которые доходили до «ровно», много длинных геймов. Всё могло пойти по-другому, особенно учитывая некоторые возможности, которые были у неё во втором сете. Но я всегда чувствовала, что на шаг впереди, особенно благодаря брейкам. Сегодня я хорошо подавала, и это мне помогло», — говорила Шарапова после той встречи.

В 2017-м в финале Индиан-Уэллса состоялось дерби: Елена Веснина против Светланы Кузнецовой. Елена одержала волевую победу над соотечественницей — 6:7 (6:8), 7:5, 6:4. «Говорила себе: я не сдамся. Она вела сет и 4:1, потом вела 4:2 в третьем сете. У неё было так много брейк-пойнтов на моей подаче. Но я всегда возвращалась в игру.

Я играю в свой теннис, делаю много невынужденных. Играю агрессивно, использую углы и перемещаюсь по корту. И я также использую игру у сетки. Я не боюсь выходить к сетке и заканчивать розыгрыш, что является своего рода игрой по всему корту, против которой довольно сложно играть, когда она работает. Вот в чём дело — нужно поддерживать свою игру на протяжении всего турнира», — так прокомментировала свой титул Веснина.

Ну а в 2025-м успех отпраздновала Мирра Андреева, победившая в финале Арину Соболенко — 2:6, 6:4, 6:3. Не забыли же ещё этот матч? Отсылаем вас к нашему материалу.

В Майами же наши прославленные одиночницы взяли лишь один титул на всех, притом что выходов в финал было немало. В 2006-м Светлана Кузнецова в российском дерби оказалась сильнее Марии Шараповой — 6:4, 6:3. «Я так усердно работала и заслуживала быть здесь. Мне нужно было больше входить в корт. Иногда я играла слишком оборонительно, поэтому просто старалась играть в свою игру», — сказала Кузнецова после матча.

«Было тяжело. Я не могла набрать два очка подряд (в переносном смысле. — Прим. «Чемпионата»). Я была уставшая после предыдущего матча, и теперь мне нужно немного отдохнуть», — так объяснила поражение Шарапова. Мария вообще неудачно выступала в финалах Майами: пять игр — пять поражений. По одному поражению в титульных матчах на счету Анны Курниковой, Елены Дементьевой и Светланы Кузнецовой.

Остаётся добавить, что в мужском парном разряде россияне дважды выигрывали «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. В 2001 и 2003 годах это делал Евгений Кафельников, и оба раза его партнёром был Уэйн Феррейра из ЮАР. В Майами наши парни парных титулов не брали. Российские женщины в Индиан-Уэллсе пять раз побеждали в парном разряде: в 1999 году это сделали Анна Курникова и швейцарка Мартина Хингис, в 2008-м — Динара Сафина и Елена Веснина, в 2009-м — Вера Звонарёва и белоруска Виктория Азаренко, в 2011-м Веснина и Саня Мирза из Индии, в 2013-м Екатерина Макарова и снова Веснина. Елене удалось завоевать три титула!

В Майами россиянки тоже побеждали не раз и не два. В 2004-м первенствовали Надежда Петрова и американка Меган Шонесси, на следующий сезон лучшими стали Светлана Кузнецова и Алисия Молик из Австралии. В 2009-м Кузнецова завоевала второй титул, только теперь её партнёршей была француженка Амели Моресмо. В 2012 и 2013 годах Петрова завоевала второй и третий титулы: сперва в паре с Марией Кириленко, на следующий сезон — вместе со словенкой Катариной Среботник. Следующего титула пришлось ждать почти 10 лет: в сезоне-2022 трофей завоевали Вера Звонарёва и немка Лаура Зигемунд. А действующие чемпионки — Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Андреева не сможет защитить титул — они с её тренером Кончитой Мартинес решили отказаться от парного разряда на крупных турнирах. А вот Шнайдер выступит, но с другой напарницей (об этом чуть ниже).

Хард харду рознь

В Майами все годы существования турнира используется покрытие Laykold. А в Индиан-Уэллсе лишь в прошлом году перешли к этому производителю — до этого использовали Plexipave. Ранее в Индиан-Уэллсе игроки — в частности, Даниил Медведев — жаловались на медленный хард. Однако переход на более быстрый Laykold, который также используется в Цинциннати, Торонто, Монреале и на US Open, вовсе не означает, что корты стали быстрее. А всё потому, что на скорость кортов влияют и такие факторы, как температура воздуха, влажность, атмосферное давление, скорость ветра… По данным издания Court Speed, показатели скорости корта (CPI) в Индиан-Уэллсе в сезоне-2025 были близки к грунтовым «Мастерсам».

Скорость кортов на «Мастерсах» в 2025-м

Индиан-Уэллс Майами Монте-Карло Мадрид Рим Канада Цинциннати Шанхай Париж 30,9 40,7 29 26,1 28,9 44,6 43 32,8 35,1

Кстати, вот что ведущие теннисисты говорили в прошлом году о кортах и о переходе Индиан-Уэллса на Laykold. Их слова приводит Tennis.com.

Арина Соболенко: «Мне они нравятся. Они немного быстрее, что для меня хорошо, верно? Ощущения хорошие».

Елена Рыбакина: «Ну, я считаю, что они не намного быстрее, но, возможно, отскок немного ниже. Последние несколько дней были очень ветреными и солнечными, поэтому отскок тоже немного другой. Но я считаю, что корт по-прежнему хорош».

Карлос Алькарас: «Корт стал быстрее, верно? Не знаю. Честно говоря, я не понял этого изменения, когда увидел его. 25 лет турнир проводился на одном и том же покрытии, а сейчас всё изменилось. Не знаю, почему они это сделали. Я не знаю. Считаю себя игроком, который очень хорошо адаптирует свою игру к покрытию и всем условиям, в которых играешь. Я думаю, что всё равно играю отлично, даже если корты стали немного быстрее. Но всё, что я могу сказать, это то, что я не понял, когда увидел это».

Даниил Медведев: «Буду с вами честен, всё в порядке. Мне нравится Индиан-Уэллс, мне даже нравятся теперь корты, но они кажутся даже более медленными, чем раньше, очень медленными. Не знаю, что думают другие игроки… Но да, они казались очень, очень медленными».

Ига Швёнтек: «Честно говоря, я не чувствую большой разницы. Мы приезжаем сюда через год, после года игры на разных покрытиях. Все говорят, что это немного другое, но я не знаю. На самом деле это у нас в голове, потому что все об этом говорят. Но, честно говоря, мне это не особо мешает. Нам всё равно приходится привыкать к условиям каждую неделю, так что мы уже как-то привыкли. Я стараюсь не задумываться об этом и просто выхожу на корт и играю».

Александр Зверев: «Новое покрытие?.. Честно говоря, для меня всё как обычно. Ничего об этом не знал».

Как видим, отзывы разнообразные. Всё зависит от того, кто когда выходит на корт тренироваться и играть.

Новые мячи

А в этом году организаторы Индиан-Уэллса преподнесли ещё одно новшество: вместо мячей Penn теперь будут использоваться Dunlop. И одним из первых, кто выразил недовольство, стал Тейлор Фриц. «Следующий турнир — Индиан-Уэллс, и, честно говоря, он будет очень интересным. В этом году они собираются сменить мячи и будут играть мячами Dunlop, которые мы чаще всего используем на турнирах. Проблема в том, что мячи Dunlop, как правило, медленные. Когда они изнашиваются, они становятся ещё медленнее, а в последнее время они изнашиваются очень быстро. Я действительно считаю, что качество мячей сильно снизилось.

На быстрых кортах Dunlop работает очень хорошо, но на медленных кортах — просто ужасно. Раньше такого не было, поэтому я считаю, что нужно изменить частоту замены мячей. Семь или девять геймов — это слишком много. На днях, при счёте 3:3 в первом сете, я смотрел на мяч и думал: как мы можем играть в профессиональный теннис с таким мячом, это смешно.

Например, в Делрэй-Бич ты играешь два гейма, и мячи уже кажутся воздушными шарами. Ты не можешь сделать виннер, даже если ударишь со всей силы. Они становятся огромными. Раньше такого не было. Ощущение, когда мяч новый, остаётся примерно таким же. Он приятный на ощупь, но теперь он «надувается» гораздо быстрее, чем раньше», — приводит его слова Punto de Break.

При этом нашёл Фриц и позитивные моменты: «Dunlop имеет хороший тайминг, позволяет хорошо чувствовать мяч, и с ним совершается меньше невынужденных ошибок, чем с другими, такими как Wilson на US Open. С Wilson люди ошибаются чаще. Это больше похоже на то, каким был старый мяч Индиан-Уэллса. Теперь, с Dunlop, игроки будут делать меньше ошибок, розыгрыши будут длиннее, а игра будет казаться более медленной. Поэтому мне очень интересно посмотреть, как будет вести себя мяч, когда он износится.

Проблема не в бренде, а в сочетании Dunlop и медленного корта. Здесь огромное преимущество у игрока, который лучше двигается, потому что нельзя пробивать навылет, а ошибок игроки не допускают».

Призовые

На протяжении многих лет мужчинам и женщинам в Индиан-Уэллсе выплачивали равные призовые. В 2025-м году представительницам прекрасного пола заплатили чуть меньше, однако в этом году призовые вновь уравняли. Причём как: всем мужчинам-одиночникам призовые немного урезали, а вот женщины в одиночном разряде получат больше — но только те, кто выйдет в третий круг.

Призовые в Индиан-Уэллсе-2026 ($), ATP

2025 2026 Изменение, % Титул 1 201 125 1 151 380 -4,1 Финал 638 750 612 340 -4,1 1/2 финала 354 850 340 190 -4,1 1/4 финала 202 000 193 645 -4,1 Четвёртый круг 110 250 105 720 -4,1 Третий круг 64 500 61 865 -4,1 Второй круг 37 650 36 110 -4,1 Первый круг 25 375 24 335 -4,1

В целом же участникам грех жаловаться. Достаточно взять хотя бы последние 10 лет и посмотреть, как за это время увеличился призовой фонд.

Призовые в Индиан-Уэллсе в последние годы

Сезон ATP WTA Всего Изменение 2026 $ 9 415 725 $ 9 415 725 $ 18 831 450 -1.83% 2025 $ 9 693 540 $ 9 489 532 $ 19 183 072 6,63% 2024 $ 8 995 555 $ 8 955 555 $ 17 991 110 5,27% 2023 $ 8 800 000 $ 8 800 000 $ 17 600 000 5,27% 2022 $ 8 584 055 $ 8 584 055 $ 17 168 110 0,48% 2021 $ 8 359 455 $ 8 359 455 $ 16 718 910 0,00% 2020 – – – – 2019 $ 8 359 455 $ 8 359 455 $ 16 718 910 4,86% 2018 $ 7 972 353 $ 7 972 353 $ 15 944 706 14,00% 2017 $ 6 993 450 $ 6 993 450 $ 13 986 900 14,00% 2016 $ 6 134 605 $ 6 134 605 $ 12 269 210 14,00%

Призовые в парных разрядах в этом году одинаковые — и в ATP, и в WTA.

Призовые в Индиан-Уэллсе-2026, парный разряд (на двоих)

Титул $ 468 200 Финал $ 247 870 1/2 финала $ 133 110 1/4 финала $ 66 570 Второй круг $ 35 700 Первый круг $ 19 510

А в миксте, который играется в Индиан-Уэллсе с 2024 года, призовой фонд решили поднять до $ 1 млн — чтобы привлечь топовых одиночников. В прошлом году участники смешанного парного разряда на всех заработали $ 370 тыс. Турнир начнётся 10 марта. Однако участники, равно как и распределение призовых, пока не объявлены.

Что касается призовых в Майами, то они будут опубликованы позднее, уже непосредственно перед турниром.

Рейтинговые расклады

Рейтинговые расклады непосредственно перед Индиан-Уэллсом мы уже разбирали. О них подробно читайте в отдельном материале.

А здесь попробуем прикинуть, как могут измениться таблицы по итогам всего «Солнечного дубля», то есть уже после Майами. Для этого уже сейчас вычтем очки теннисистам и теннисисткам, которые они заработали на этих турнирах год назад, и посмотрим, сколько в настоящий момент у них очков в рейтинге по состоянию на 30 марта.

Рейтинговые расклады перед «Солнечным дублем» — 2026 (мужчины)

Место Теннисист Рейтинг на 2 марта Очки в И-У-2025 Очки в Майами-2025 Другие потери* Рейтинг на 30 марта 1 Карлос Алькарас 13 550 400 10 13 140 2 Янник Синнер 10 400 0 0 10 400 3 Новак Джокович 5280 10 650 4620 4 Александр Зверев 4555 10 100 4445 5 Лоренцо Музетти 4405 50 100 4255 6 Алекс де Минор 4235 100 100 4035 7 Феликс Оже-Альяссим 3950 10 50 3890 8 Бен Шелтон 4010 200 10 3800 9 Тейлор Фриц 4220 100 400 3720 10 Александр Бублик 3405 10 30 90 3275 11 Даниил Медведев 3360 400 10 2950 12 Каспер Рууд 2625 10 100 2515 13 Флавио Коболли 2480 10 10 2460 14 Андрей Рублёв 2400 10 10 2380 15 Карен Хачанов 2450 50 50 2350

* На «челленджерах».

Очки на мужских «Мастерсах» распределяются вот как: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 400, четвертьфинал — 200, четвёртый круг — 100, третий круг — 50, второй круг — 30, первый круг — 10. В розыгрыше за март — 2000 очков, но даже это не поможет Яннику Синнеру догнать Карлоса Алькараса. И это притом, что у итальянца вообще ничего не сгорает — год назад он в этом время отбывал дисквалификацию. А вот в борьбе за третью строчку интрига нешуточная. Чуть впереди Новак Джокович, но возможные неудачи серба открывают дорогу сразу нескольким теннисистам — вплоть до Тейлора Фрица, занимающего девятую строчку в лайв-рейтинге на 30 марта.

Даниил Медведев идёт 11-м и может побороться с Александром Бубликом за 10-ю строчку. Казахстанский теннисист опережает его на 325 очков. А вот дотянуться до того же Фрица сложновато — надо отыгрывать 770 очков за два турнира. Условно говоря, это два полуфинала в исполнении Даниила и два провала Тейлора.

Рейтинговые расклады перед «Солнечным дублем» — 2026 (женщины)

Место Теннисистка Рейтинг на 2 марта Очки в И-У-2025 Очки в Майами-2025 Другие потери* Рейтинг на 30 марта 1 Арина Соболенко 10 675 650 1000 9025 2 Елена Рыбакина 7253 120 10 7123 3 Ига Швёнтек 7588 390 215 6983 4 Кори Гауфф 6803 120 120 6563 5 Аманда Анисимова 6070 10 120 5940 6 Джессика Пегула 6583 120 650 5813 7 Жасмин Паолини 4232 120 390 3722 8 Элина Свитолина 3845 215 120 3510 9 Виктория Мбоко 3211 0 35 75 3101 10 Мирра Андреева 4001 1000 65 2936 11 Екатерина Александрова 2918 10 10 2898 12 Белинда Бенчич 2898 215 35 2648 13 Каролина Мухова 2668 120 65 2483 14 Линда Носкова 2421 10 10 2401 15 Наоми Осака 2323 10 120 2193 16 Ива Йович 2095 35 0 23 2037 17 Клара Таусон 2095 65 65 1965 18 Мэдисон Киз 2351 390 65 1896 19 Диана Шнайдер 1953 65 10 1878 20 Людмила Самсонова 2050 215 10 1825

* На «челленджерах».

У женщин схема распределения очков на «тысячниках» следующая: титул — 1000 очков, финал — 650, полуфинал — 390, четвертьфинал — 215, четвёртый круг — 120, третий круг — 65, второй круг — 35, первый круг — 10. У Арины Соболенко сгорает сразу 1650 очков (за финал и титул), и в связи с этим у Елены Рыбакиной появляется шанс стать первой ракеткой мира. Шанс этот, правда, призрачный: для этого необходимо, чтобы Рыбакина завоевала оба титула, а Соболенко завалила оба турнира — только так.

С другой стороны, у Рыбакиной очень хорошие шансы впервые в карьере стать второй ракеткой мира. Ига Швёнтек и Кори Гауфф, её ближайшие преследовательницы, не блещут стабильностью. А Аманда Анисимова отстаёт более чем на 1000 очков — такое отставание за два турнира она вряд ли отыграет.

Обратите внимание на огромный разрыв между шестым и седьмым местами — более 2000 очков. Состав топ-6 по итогам двух турниров не изменится. Мирра Андреева, у которой сгорает 1065 очков (1000 — за титул в Индиан-Уэллсе, 65 — за третий круг в Майами), в лайв-рейтинге на 30 марта идёт 10-й. С Викторией Мбоко, занимающей девятую строчку, побороться можно, а вот догнать Элину Свитолину будет сложновато — украинка в хорошей форме на старте сезона. А среди тех теннисисток, которые могут выбить Андрееву из топ-10, наилучшие шансы имеют Екатерина Александрова, Белинда Бенчич и Каролина Мухова, которая чуть отстаёт, но уже выиграла один «тысячник» в сезоне.

Фавориты

Обе одиночные сетки рассчитаны на 96 участников. Иными словами, все 32 сеяных имеют bye в первом круге. Глобально список фаворитов на обоих турнирах «Солнечного дубля» плюс-минус один и тот же; в то же время раздавать прогнозы по Майами особо никто не спешит, ведь Индиан-Уэллс может внести свои коррективы: кто-то наберёт форму уже ближе ко второй половине марта, кто-то не дай бог получит травму…

В мужской сетке Индиан-Уэллса однозначным первым номером идёт Карлос Алькарас, продемонстрировавший феноменальную форму на старте сезона. Он выиграл тут титулы в 2023 и 2024 годах, а в 2025-м вышел в полуфинал. Алькарас хорош на любой поверхности — и сбавлять обороты явно не намерен.

Янник Синнер, несмотря на проблемный вход в сезон, всё равно остаётся грозной силой. По мнению некоторых экспертов, у Синнера такие же шансы на победу, как и у Алькараса. Янник дважды доходил до полуфинала здесь, и нельзя исключать, что в 2026 году он завоюет свой первый титул в Индиан-Уэллсе.

«Алькарас не выиграет все свои матчи; он проиграет некоторые. Я думаю, что Синнер сумеет победить Алькараса в течение сезона. Но да, с нового года Карлос впечатляет. Я не думаю, что когда-либо видел его таким сильным.

С другой стороны, за три недели до начала сезона именно Синнер победил его в финале. Между ними нет большой разницы. Синнер, возможно, немного сбавил обороты, он потерпел поражение от Джоковича в полуфинале Australian Open. Но на американском туре с турнирами «Мастерс» в Индиан-Уэллсе и Майами он будет сильным соперником. Он не будет каждый раз проигрывать в 1/8 финала или в четвертьфинале. Я думаю, что Алькарас «залез ему в голову», потому что Синнер пытается развивать свою игру по сравнению с Алькарасом, в то время как Карлос играет гораздо более полноценно, чем Синнер», — считает чемпион «Ролан Гаррос» 2014 года в паре Жюльен Беннето, чьи слова приводит Tennis 365.

В российском теннисном сообществе всё же отдают предпочтение Алькарасу. «Алькарас силён. Какой результат у него в этом году? 11-0? Он однозначно является одним из главных фаворитов. Надеюсь, в Индиан-Уэллсе ему кто-то окажет сопротивление», — сказал двукратный чемпион ТБШ в миксте Андрей Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

«Фавориты в Индиан-Уэллсе те же самые — Синнер, Алькарас. Карлос сейчас играет просто потрясающе. Я не знаю, что может быть в теннисе лучше, чем Алькарас», — такое мнение высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков в интервью «Чемпионату».

А Новак Джокович? На Australian Open великий серб доказал, что даже в 38 лет в состоянии обыграть любого. Другой вопрос, найдёт ли он на это мотивацию. Порой кажется, что Джоковича в тенниса уже не интересует ничего, кроме 25-го титула на турнирах «Большого шлема».

«Джокович является третьим лучшим игроком после Алькараса и Синнера — ему 38 лет, и это пугающая мысль, которая подчёркивает то, чтó он всё ещё делает. Я полагаю, что сейчас вопрос заключается в том, был ли это тот момент? Была ли это та возможность? Это то, что ему было нужно? Посмотрите, какой шанс у него был. Синнера он выбил, а Зверев был так близок к победе над Алькарасом в полуфинале. Если бы Джокович сыграл с Зверевым в финале, он, вероятно, был бы фаворитом в этом матче.

Победить Синнера и Алькараса в двух матчах подряд — это сложно, почти невозможно. Но этот турнир говорит вам всё, что нужно знать о том, почему он всё ещё в игре», — считает комментатор Sky Sports Tennis Джонатан Оверенд, чьи слова приводит Tennis 365.

В роли тех, кто может преподнести сюрприз, называют Тейлора Фрица и Лоренцо Музетти. Фриц, чемпион Индиан-Уэллса 2022 года, хорош на задней линии, сильно подаёт. В свой единственный на данный момент финал ТБШ он вышел на харде (US Open — 2024). На AO-2026 Тейлор дошёл до четвёртого круга, достойно смотрелся в Далласе — отчего бы не прибавить на ещё одном домашнем турнире?

У Музетти же, с одной стороны, нет особых успехов в Индиан-Уэллсе: максимум — выход в третий круг. Но сезон-2025 стал лучшим в его карьере, да и 2026-й он начал неплохо, выйдя в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии и впервые в карьере став пятой ракеткой мира. Лоренцо вёл 2:0 по сетам в матче с Джоковичем, но снялся из-за травмы. С другой стороны, после простоя ему может потребоваться время, чтобы набрать форму.

В женской сетке все ожидают противостояния Елены Рыбакиной и Арины Соболенко, лучше других начавших этот сезон. Рыбакина завоевала свой второй титул «Большого шлема» на Australian Open 2026 года. В Индиан-Уэллсе третья ракетка мира будет стремиться вернуть себе титул, который она завоевала здесь в 2023 году.

Соболенко же должна быть голодна до победы как никогда. «Тысячник» в Индиан-Уэллсе она ещё не выигрывала. Белоруска прекрасно играет на харде — все свои четыре ТБШ она выиграла на этом покрытии. Год назад Арина уступила в финале Индиан-Уэллса, титульный матч Australian Open тоже проиграла — самое время пополнять коллекцию трофеев.

«Смелый теннис, яркая личность, неотразимая аура – двукратная финалистка Арина Соболенко соответствует всем критериям. После того как в 2025 году она возглавила рейтинг WTA, 27-летняя теннисистка начала сезон, продолжив своё доминирование на турнирах «Большого шлема» на харде. Соболенко доходила до финала в каждом из последних семи ТБШ на харде, в которых она участвовала.

Соболенко, которая в прошлом году уступила в финале Мирре Андреевой в трёх драматичных сетах, вернётся в калифорнийскую пустыню в марте, чтобы побороться за титул, который ускользнул от неё в последний момент в прошлом году», — отмечает пресс-служба турнира в Индиан-Уэллсе.

Не стоит сбрасывать со счетов Игу Швёнтек. Полька сейчас нестабильна, но одно то, что в сезоне-2022 ей удался полноценный «Солнечный дубль», автоматически записывает её в перечень фаворитов. А настоящая тёмная лошадка — Джессика Пегула. Американка близка к тому, чтобы выйти на новый уровень. Пегула вышла в полуфинал на последних двух турнирах «Большого шлема» — US Open и Australian Open. В Индиан-Уэллсе её максимумом пока является четвертьфинал-2021, но есть все основания полагать, что Джессика улучшит результат. В Дубае она доказала, что находится в прекрасной форме, завоевав титул, пусть там и не было ни Соболенко, ни Иги Швёнтек.

В целом теннисное сообщество сходится на том, что главные фавориты одиночных разрядов — Карлос Алькарас и Елена Рыбакина. Нижеследующие цитаты приведены по Tennis.com.

Эжени Бушар: «Он не проиграл ни одного матча за весь год (12-0 после двух турниров) и разумно составляет свой график (то есть не играет слишком много!). Он много выигрывает, но все равно должен чувствовать себя свежим перед Индиан-Уэллсом».

Сэм Куэрри: «Его единственным реальным конкурентом является Синнер, но даже это стало под вопросом, поскольку Алькарас значительно повысил свой уровень благодаря победам в Мельбурне и Дохе. Что касается женщин, то Елена Рыбакина играет просто великолепно, но конкуренция в женском теннисе гораздо сильнее, поэтому трудно однозначно выбрать её».

Пол Аннакон: «Из-за более жёстких кортов я ставлю на Карлоса, который выиграет свой третий титул в Индиан-Уэллс, а не на Елену, которая выиграет свой второй. В Индиан-Уэллсе сложнее зарабатывать очки, а сочетание его превосходного движения и разнообразия атак делает его чрезвычайно сложным соперником в этих условиях».

А вот Рик Макки, бывший тренер Марии Шараповой, сестёр Уильямс, Энди Роддика и Дженнифер Каприати, указал на важный фактор, который может помешать Алькарасу и Синнеру. «Ветер, если он будет дуть в Индиан-Уэллсе, в Майами, может дать игрокам больше шансов на победу над Алькарасом и Синнером. Это может быть неожиданный фактор, поскольку разница в очках может быть очень небольшой. И вдруг из-за ветра ты выигрываешь или проигрываешь несколько очков — и матч», — написал он в соцсети X.

Бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова в интервью «Чемпионату» сказала: «В Индиан-Уэллсе комфортно себя будут чувствовать Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Среди мужчин в числе главных претендентов Янник Синнер. В Майами основной акцент на физической готовности и выносливости. Главными фаворитами здесь выглядят Арина Соболенко и Джессика Пегула у женщин, а у мужчин — Карлос Алькарас».

А легендарная Мартина Навратилова, выбирая между Соболенко и Рыбакиной в Индиан-Уэллсе, всё же отдала небольшое предпочтение белоруске. «Всё равно нужно ставить на Соболенко, потому что у неё есть всё необходимое для победы. Сейчас, судя по тому, как идут дела, если Рыбакина полностью здорова, они являются двумя лучшими игроками, явными фаворитами. Если они будут продолжать в том же духе, то могут приблизиться к уровню Янника Синнера и Карлоса Алькараса, если только Гауфф не разберётся в ситуации, а Швёнтек не вернёт свою форму. Думаю, она будет жаждать реванша. Полагаю, Соболенко надеется, что в какой-то момент ей предстоит сыграть с Рыбакиной», — приводит её слова пресс-служба WTA.

Россияне в Индиан-Уэллсе-2026

До турнира в Майами остаётся две недели, так что с определённой уверенностью сейчас можно говорить только об участниках Индиан-Уэллса. И если у игроков не возникнет никаких неприятностей, список плюс-минус останется таким же. Вот кто выступит в Индиан-Уэллсе от России.

Мужчины

Даниил Медведев

Медведев, как уже говорилось выше, в Индиан-Уэллсе дважды играл в финале, а в Майами и вовсе был чемпионом — в 2023 году. Ни у кого из других наших действующих теннисистов-мужчин и близко нет подобных достижений на «Солнечном дубле». В минувшем сезоне Даниил в Индиан-Уэллсе дошёл до полуфинала, а вот в Майами откровенно провалился, проиграв во втором круге.

Карен Хачанов

Хачанов свой лучший результат в Индиан-Уэллсе показал, кажется, ещё в прошлой жизни — в 2019 году. В Майами в 2023-м Карен сумел дойти до полуфинала. Что касается защиты очков за прошлогодние результаты, то тут всё не так страшно: в 2025-м россиянин на обоих турнирах заканчивал борьбу в третьем раунде.

Андрей Рублёв

Рублёв на обоих турнирах «Солнечного дубля» доходил до полуфинала. В Индиан-Уэллсе ему это удалось сделать в сезоне-2022, в Майами — годом ранее. А вот в минувшем сезоне Андрей провалил эти «Мастерсы». Оба турнира он покидал после первого же матча, то есть во втором круге.

«Сейчас Андрей Рублёв в отличной физической форме. Даня Медведев тоже показывает хорошие результаты. В прошлом сезоне он не смог взять титул, хотя очень к этому стремился. Начался 2026 год, наконец-то у него долгожданные выигранные турниры. И хотя в решающем матче его соперник снялся, всё же он дошёл до финала, стал чемпионом и поднял трофей над головой. Карен хорошо отыграл в Австралии, но у него в последнее время будто какое-то невезение по сетке. Настрой у всех ребят боевой, они показывают более-менее стабильный теннис. Многое зависит от посева, и парням нужно немного удачи», — так оценила шансы россиян Надежда Петрова.

И ещё одно можно сказать наверняка: те теннисисты, которые из-за ситуации на Ближнем Востоке застряли в Дубае — а в их числе оказались, в частности, Медведев и Рублёв, — точно окажутся в невыгодном положении по сравнению с остальными.

Двукратный чемпион ТБШ Евгений Кафельников скептически оценил шансы ведущих российских теннисистов. «Наши ребята могут добраться до высших стадий? В теории могут. На деле — маловероятно.

Форма Медведева внушает оптимизм? Кому-то внушает, мне — нет», — такое мнение высказал он в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

А вот Андрей Чесноков заявил, что Рублёв готов показать что-то гениальное. «Рублёв неплохо играл в Дубае. Не знаю, чего он проиграл Грикспору. Я не знаю, как он проиграл этот матч. По игре он должен был выигрывать. В итоге финала не было. Думаю, Рублёв готов показать что-то гениальное. Вопрос в том, насколько ему позволят другие игроки. Кроме Алькараса и Синнера есть другие теннисисты, против которых надо выходить и выкладываться на полную катушку. Нет такого запаса прочности, что Рублёв на голову выше топ-50 игрока в туре. Андрею надо показывать результаты. Не знаю, насколько сейчас он способен это сделать.

Мне бы хотелось, чтобы Карен показал что-то гениальное, но не знаю, будет ли он способен это сделать в Индиан-Уэллсе. Он провёл очень хороший матч против Алькараса, выиграв первый сет на тай-брейке. Правда, потом проиграл. По его игре против Алькараса Хачанов может показать что-то гениальное», — сказал он в интервью «Чемпионату».

Женщины

Мирра Андреева

Перед 18-летней россиянкой стоит ответственная задача: надо защищать 1000 очков за титул в Индиан-Уэллсе! В случае провала восьмая ракетка мира может серьёзно опуститься в рейтинге. На «тысячнике» в Майами Андреева дебютировала в минувшем сезоне. Тогда Мирра смогла дойти лишь до третьего круга.

«Кто может помешать Мирре защитить титул? Да любая соперница. Все прекрасно помнят, кто брал титул в прошлом году, и каждая мечтает сместить королеву с трона. Каждая будет делать всё, чтобы Мирра вылетела пораньше, потеряла очки, опустилась в рейтинге. Каждая, кто выйдет против неё на корт, приложит все усилия, чтобы она не смогла подтвердить прошлогоднее звание», — полагает Надежда Петрова.

И другие наши эксперты сходятся на том, что Мирре придётся тяжело. «Кто фавориты? Соболенко, Рыбакина, Пегула, Гауфф. К сожалению, не могу [назвать] Андрееву как одну из фаворитов, потому что по игре не вселяет такого оптимизма, как в прошлом году в это время. Немного не уверена в себе. Может быть, в Америке почувствует эту уверенность», — считает Андрей Ольховский.

«Мирра Андреева в прошлом году выиграла Индиан-Уэллс. Я так понимаю, ей комфортно и хорошо там. Однако ей будет достаточно сложно подтвердить этот титул, потому что именно в этом году Андреева не играет в тот теннис, где у неё были победы ранее. Сейчас ей нужно подтверждать прошлогодние очки. Не знаю, насколько она будет психологически готова. Не так просто приезжать на турнир и защищать титул», — такое мнение высказал Андрей Чесноков.

А олимпийская чемпионка Елена Веснина предположила, что в разрезе шансов наших игроков многое будет зависеть от жеребьёвки. «Индиан-Уэллс такой турнир, что многие не очень удачно его начинают, а разыгрываются только по ходу. Условия подходят Даниилу Медведеву и Карену Хачанову. Там мяч летит достаточно быстро и отскакивает высоко. Подающим игрокам там нужно держать свою подачу. Многое будет зависеть от сетки и от того, как они вкатятся в турнир.

То же самое можно сказать про девочек: что Мирра Андреева, что Аня Калинская, что Настя Павлюченкова. У девчонок тоже многое зависит от жребия. Они играют достаточно быстро и мощно. Главное — почувствовать разреженный воздух. Думаю, все наши ребята и девочки достаточно хорошо играли в Индиан-Уэллсе. Будем обсуждать после сетки, потому что есть удобные и неудобные соперники. Индиан-Уэллс — специфический турнир. Там нужно приехать и именно прибиться к этим ощущениям, воздуху, мячам. По моим ощущениям, первые два матча там нужно вкатиться и пережить. Потом уже начинать ловить свою игру и повышать уровень», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Екатерина Александрова

Благодаря своей стабильности Александрова в конце прошлого года впервые в карьере вошла в топ-10, но вот именно в Индиан-Уэллсе никогда не блистала. Лучший результат она показала ещё в 2019-м году, когда дошла до третьего раунда. А на последних четырёх турнирах неизменно выбывала во втором круге. В Майами у Екатерины, как правило, дела обстоят получше: четвертьфинал в 2023 году, полуфинал в 2024-м. Правда, в минувшем сезоне она проиграла во втором раунде.

Людмила Самсонова

Самсонова — действующая четвертьфиналистка Индиан-Уэллса, так что в этот раз ей предстоит защищать важные очки (215). А вот в Майами россиянка никогда не была особо успешна. Пока что её максимум на этом «тысячнике» — выход в третий круг. А в минувшем сезоне Людмила уступила во втором раунде.

Диана Шнайдер

Шнайдер, несмотря на то что успела побывать 11-й ракеткой мира, пока не может похвастать особыми успехами на «Солнечном дубле». На обоих турнирах она играла по два раза. В Индиан-Уэллсе год назад Диана проиграла в третьем круге, а в Майами в обоих случаях выбывала во втором раунде.

Анна Калинская

Калинская на «Солнечном дубле» дважды доходила до четвёртого круга. В Индиан-Уэллсе это удалось ей в год дебюта, в 2021-м, в Майами — в сезоне-2024. Тогда, к слову, Анна не вышла на матч 1/8 финала с Марией Саккари из-за повреждения. В минувшем сезоне россиянка в Индиан-Уэллсе проиграла в первом же матче, а в Майами выбыла в третьем раунде.

Оксана Селехметьева

Селехметьева не так часто появляется на соревнованиях на уровне тура. И в Индиан-Уэллсе, и в Майами её ожидает полноценный дебют.

Анна Блинкова

Блинкова пока ни разу на «Солнечном дубле» не проходила дальше третьего круга. В Майами именно такой результат она показала год назад. В Индиан-Уэллсе Анна вышла в 1/16 финала в 2024 году, а в минувшем сезоне покинула турнир после первого же матча.

Анастасия Захарова

Захарова ещё ни разу не выступала в основной сетке Индиан-Уэллса. В прошлом году она впервые заявилась здесь в квалификацию, но уступила в первом же матче. А вот в 2026-м Анастасия победила в первом круге отбора, и теперь от основной сетки её отделяет лишь один матч.

Пары

За мужским парным разрядом в Индиан-Уэллсе будет интересно последить как никогда. Многие сильные одиночники решили заявиться на турнир. Карен Хачанов и Андрей Рублёв выступят в паре — тут нет ничего необычного. А вот то, что Даниил Медведев решил объединить усилия с Лёнером Тьеном, с которым уже не раз пересекался на корте, — такого не ожидал никто. Медведев нечасто и не слишком-то успешно играет в паре — тем любопытнее будет посмотреть, что принесёт ему новый опыт.

Также стоит отметить, что Александр Бублик заявился в парный разряд вместе с Радживом Рамом. А в списке запасных присутствует… Янник Синнер! В современном теннисе одиночники такого уровня, как правило, игнорируют пару, но не в этот раз. Синнер решил попробовать выступить в паре вместе с 211-сантиметровым Райлли Опелкой.

В женском парном разряде выступят три дуэта с участием россиянок. Диана Шнайдер будет защищать титул, а в напарницах у неё теперь чешка Линда Носкова. Екатерина Александрова сыграет вместе с чемпионкой AO-2020 в одиночке американкой Софьей Кенин, а Александра Панова объединила усилия с Лаурой Зигемунд, которая добилась больших успехов в тандеме с Верой Звонарёвой.

Жеребьёвка

В мужской сетке Новак Джокович попал в ту же половину, что и Карлос Алькарас. Это означает, что они могут сыграть друг с другом в полуфинале. А Александр Зверев отправился в нижнюю половину, к Яннику Синнеру. Даниил Медведев попал в одну четверть к Джоковичу. С ним он может пересечься в 1/4 финала, но до этого, вероятно, придётся встретится с Тейлором Фрицем — это потенциальный соперник Медведева по четвёртому кругу. Карену Хачанову повезло меньше: его возможный оппонент по четвёртому раунду — Янник Синнер.

В женской сетке Елена Рыбакина избежала попадания в одну половину с Ариной Соболенко и отправилась в нижнюю часть, к Иге Швёнтек. Таким образом, Соболенко и Рыбакина могут встретиться в финале. Мирра Андреева начнёт защиту титула матчем с либо с Питон Стирнс, либо с Соланой Сьеррой. В четвёртом круге не исключена встреча с украинкой Элиной Свитолиной, с другой россиянкой Людмилой Самсоновой. В 1/4 финала Андреевой может достаться Ига Швёнтек, вторая сеяная. Мирра, имевшая восьмой номер, при жеребьёвке заведомо шла в четверть к кому-то из топ-4, и ей досталась Швёнтек. С Еленой Рыбакиной россиянка может встретиться в полуфинале, а с Ариной Соболенко — в финале. Подробнее о жеребьёвке читайте в отдельном материале.

***

Год назад в Индиан-Уэллсе победили Джек Дрейпер и Мирра Андреева, но в этот раз таких неожиданных триумфаторов, похоже, не предвидится. Слишком уж хороши сейчас лидеры рейтингов ATP и WTA. У мужчин даже Синнера не все ставят в один ряд с Алькарасом, не говоря уже об остальных. А в женском турнире, по всей видимости, всё сведётся к противостоянию Арины Соболенко и Елены Рыбакиной. Прогнозы на Майами делать сейчас всё-таки рановато — а вдруг в Индиан-Уэллсе всё же кто-то выстрелит и автоматически сделается одним из претендентов на «Солнечный дубль»? Будем надеяться, что это будет кто-то из россиян. Ждать осталось недолго.