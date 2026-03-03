Медведев и Рублёв ищут пути покинуть Дубай. Им пришлось сняться с микста в Индиан-Уэллсе

Успеют ли Даниил и Андрей прибыть в США к старту матчей в одиночном разряде на «Мастерсе»?

Российские топ-теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв пока не могут добраться до Индиан-Уэллса из Дубая, где им пришлось задержаться с конца прошлой недели из-за взрывоопасной ситуации на Ближнем Востоке.

Медведев и Рублёв должны сыграть в одиночном разряде на «Мастерсе» в Калифорнии и уже узнали свою возможную турнирную сетку по итогам жеребьёвки. Конечно, выступят они только при условии, что благополучно и вовремя доберутся до США.

Даниил и Андрей уже снялись с выставочного турнира в миксте Eisenhower Cup, который проходит перед стартом Индиан-Уэллса и привлекает к себе внимание именами участников. Медведева и Рублёва заменят Александр Бублик и Лёнер Тьен, которые выступят в парах с Миррой Андреевой и Амандой Анисимовой соответственно.

3 марта по калифорнийскому времени (ночью 4 марта мск) восемь пар сыграют в формате плей-офф. Всего будет семь матчей, состоящих из одного тай-брейка до 10 очков. Вышеупомянутые Мирра Андреева и Александр Бублик, Аманда Анисимова и Лёнер Тьен сразятся за $ 200 тыс. призовых со следующими дуэтами: Елена Рыбакина/Тейлор Фриц (действующие чемпионы), Ига Швёнтек/Каспер Рууд, Эмма Наварро/Бен Шелтон, Жасмин Паолини/Маттео Берреттини, Джессика Пегула/Томми Пол и Лейла Фернандес/Феликс Оже-Альяссим.

Даниил Медведев и Андрей Рублёв Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Интересно было бы вновь после Олимпиады-2024 в Париже увидеть игру Андреевой и Медведева в миксте, дуэт Рублёв/Анисимова тоже выглядел интригующе. К сожалению, российские теннисисты никак не успевали к старту соревнований, поскольку ещё выбираются с Ближнего Востока, поэтому их заменили Бублик и Тьен.

Изначально появилась информация, что Медведев и Рублёв ждали открытия воздушного пространства в ОАЭ, чтобы улететь в Калифорнию прямо из Дубая или в крайнем случае — транзитом. Однако вскоре стало очевидно, что конфликт США и Израиля с Ираном затягивается.

Испанское издание Marca сообщило, что 2 марта Даниил и Андрей всё-таки согласились выехать на автомобиле в Оман, где их ждал частный самолёт для вылета из зоны конфликта. В качестве возможного пункта назначения рассматривались Турция или Армения. Точная логистика не сообщается, и указанная информация не подтверждена, но Медведев и Рублёв должны успеть к старту матчей в одиночном разряде в Индиан-Уэллсе. Постепенно аэропорты Дубая начинают работу, в том числе несколько самолётов доставили группы туристов в Москву и другие города России.

Микст Медведеву и Рублёву в любом случае пришлось пропустить. Даже если предположить, что они оперативно прибудут в США 3 марта, то им пришлось бы играть в буквальном смысле с самолёта. Снятие стало оптимальным решением в таких условиях.

Остальные игроки, оставшиеся в Дубае, планируют вылететь из Эр-Рияда в Стамбул. В их число предположительно входят Харри Хелиёваара, Генри Паттен, Марсело Аревало и Мате Павич, которые на выходных играли в парном финале эмиратского «пятисотника». Нидерландец Таллон Грикспор не смог провести одиночный финал Дубая с Медведевым из-за травмы и пропустит несколько недель, поэтому спешить в Индиан-Уэллс ему нет смысла, хотя зону конфликта он наверняка тоже стремится покинуть.

Остаётся не слишком понятной судьба ещё одного российского теннисиста Карена Хачанова. 16-я ракетка мира в Дубае уступил американцу Дженсону Бруксби ещё на стадии 1/8 финала. Хачанов является резидентом ОАЭ, поэтому не слишком спешил вылетать в США. Журналистка Софья Тартакова в эфире «Больше!» сообщила, что Хачанов не успел покинуть Дубай до обострения ситуации. Однако россиянин заявлен в одиночный разряд Индиан-Уэллса и тем или иным способом должен прибыть в США к своему матчу второго круга – как и Медведев с Рублёвым.

Резко обострившаяся обстановка на Ближнем Востоке прямо повлияла на некоторых теннисистов. Будущее турниров в данном регионе наверняка станет предметом серьёзного рассмотрения ATP и WTA, пока же остаётся лишь пожелать всем заложникам ситуации успешно добраться из Дубая в Индиан-Уэллс.