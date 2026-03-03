Уже в четвёртом круге россиянка может встретиться с Элиной Свитолиной, которая выбила её на этой стадии на Australian Open – 2026.

Будет ли в Индиан-Уэллсе новая битва Мирры с украинкой? Путь Андреевой к защите титула

Сегодня, 3 марта, прошла жеребьёвка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Первая ракетка России Мирра Андреева в прошлом году стала победительницей этого «тысячника», так что сейчас ей предстоит решать сложнейшую задачу по защите титула и 1000 очков. Самое время оценить возможный путь нашей теннисистки.

В Индиан-Уэллсе Мирра получила восьмой номер посева и стала самой высокорейтинговой среди российских теннисисток и теннисистов. На данный момент россиянка находится в лайв-рейтинге на 10-м месте, однако в случае неудачного выступления может покинуть десятку лучших.

Второй круг

Питон Стирнс (США)

На правах высокосеяной теннисистки Мирра Андреева пропустит первый круг, так что Индиан-Уэллс для неё начнётся только со второго круга. На этой стадии россиянка может встретиться с хозяйкой кортов Питон Стирнс. Американка сейчас является 48-й ракеткой мира, а в 2025-м забиралась на 28-ю строчку. В активе у спортсменки два трофея (причём один из них она завоевала уже в этом году) — Остин-2026 и Рабат-2024.

В Индиан-Уэллсе-2025 Стирнс зачехлила ракетку уже в первом круге, проиграв Магде Линетт. Преимущество по личным встречам на стороне Андреевой — 2-1. Россиянка была сильнее на «Ролан Гаррос» — 2024 (6:2, 6:1) и в Дубае-2025 (6:1, 6:1), а американка победила в Дубае в 2024 году (6:2, 2:6, 6:1). После того поражения на эмиратском «тысячнике» Мирра в последующих поединках без каких-либо проблем обыгрывала Питон, так что их потенциальная встреча в Индиан-Уэллсе вряд ли станет проблемой для первой ракетки России.

Солана Сьерра (Аргентина)

Ещё одной возможной соперницей нашей спортсменки может стать Солана Сьерра. Аргентинка на данный момент 65-я в мировой классификации, а её лучший результат — 62-я строчка. За карьеру 21-летняя теннисистка пока не выиграла ни одного трофея на уровне тура.

Ранее Солана не играла в Индиан-Уэллсе, так что этот турнир станет дебютным для неё. С Андреевой Сьерра пока ни разу не встречалась, однако в случае их поединка на американском «тысячнике» россиянка будет очевидным фаворитом.

Третий круг

Лейла Фернандес (Канада)

В третьем круге Индиан-Уэллса Мирра Андреева может сразиться с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес. Канадка находится на 27-й строчке в рейтинге WTA, однако в 2022-м стояла в топ-15 — на 13-м месте. У Фернандес в коллекции пять титулов, два из которых она завоевала в прошлом сезоне.

Индиан-Уэллс в 2025 году завершился для Лейлы неудачно — уже во втором круге она завершила борьбу. Счёт в очных встречах между Андреевой и Фернандес равный — 1-1. Россиянка обыграла канадку в Мадриде-2023 (6:3, 6:4), а та взяла реванш в Гонконге-2023 (3:6, 6:1, 6:3). С тех пор прошло почти три года, поэтому сейчас тяжело предсказать исход потенциального противостояния.

Софья Кенин (США)

Кроме Лейлы Фернандес, на стадии третьего круга первой ракетке России может достаться чемпионка Australian Open — 2020 Софья Кенин. Американка сейчас является 45-й ракеткой мира, при этом в 2020 году она находилась на четвёртом месте в рейтинге WTA. В активе у Кенин четыре титула, однако последний раз она поднимала кубок над головой аж шесть лет назад.

Софья Кенин с трофеем Australian Open – 2020 Фото: Hannah Peters/Getty Images

На прошлогоднем Индиан-Уэллсе Софья дошла до второго круга, где её выбила из сетки Дарьи Касаткина. С Андреевой Кенин на корте не пересекалась, однако теннисистки хорошо знают друг друга по совместному выступлению на выставочном турнире World Tennis League — 2023. Спортсменки тогда играли в одной команде и даже завоевали чемпионский кубок.

Четвёртый круг

Элина Свитолина (Украина)

Для Мирры возможные трудности могут начаться уже с четвёртого круга, если она встретится с Элиной Свитолиной. На данный момент украинка находится на девятом месте, а перед началом Australian Open — 2026 была 12-й ракеткой мира. В этом сезоне Элина выиграла титул в Окленде, всего же за карьеру она завоевала 19 трофеев.

В Индиан-Уэллсе-2025 Свитолина зачехлила ракетку в 1/4 финала, проиграв как раз таки Андреевой. Счёт в очных встречах между украинкой и россиянкой равный — 1-1, причём последняя из них прошла не так давно – на Australian Open — 2026, где сильнее оказалась Элина – 6:2, 6:4. В их потенциальном поединке Мирре нужно абстрагироваться от мыслей о недавнем поражении и настойчиво диктовать свою игру.

Людмила Самсонова (Россия)

Первой ракетке России в четвёртом круге Индиан-Уэллса также может попасться соотечественница Людмила Самсонова. Людмила сейчас является 19-й ракеткой мира, а её лучший результат — 12-я строчка в 2023 году. За карьеру Самсонова завоевала пять титулов, но в последний раз она брала трофей почти два года назад.

На прошлогоднем Индиан-Уэллсе россиянка добралась до 1/4 финала, где её остановила лидер рейтинга Арина Соболенко. Преимущество по личным встречам на стороне Мирры — 1-0. Ту единственную победу юная спортсменка одержала в Брисбене в 2024-м – 6:2, 6:1. Если учитывать этот разгром, то новая встреча, скорее всего, не доставит проблем первой ракетке России.

Кроме вышеназванных теннисисток, в четвёртом круге Мирра также может сразиться с полькой Магдой Линетт или американкой Эшлин Крюгер.

1/4 финала

Ига Швёнтек (Польша)

Очень серьёзным испытанием в Индиан-Уэллсе для Мирры Андреевой может стать противостояние с Игой Швёнтек. В прошлом году на американском «тысячнике» польскую теннисистку на стадии полуфинала выбила из сетки именно россиянка – 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Счёт в личных встречах пока в пользу россиянки — 2-1, однако никогда нельзя недооценивать шестикратную чемпионку ТБШ.

Ига Швёнтек Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Каролина Мухова (Чехия)

В 1/4 финала Индиан-Уэллса первая ракетка России может сразиться также с Каролиной Муховой, которая выглядит не так устрашающе на фоне Иги Швёнтек. Сейчас финалистка «Ролан Гаррос» занимает 13-ю строчку в рейтинге, при этом в 2023 году она находилась на восьмом месте. В коллекции у чешки два титула, включая свежий трофей с «тысячника» в Дохе.

Индиан-Уэллс-2025 завершился для Каролины поражением в четвёртом круге от Иги Швёнтек. С Муховой Андреева играла всего один раз, и тот поединок в Нинбо-2024 россиянка выиграла на отказе – 6:2, 1:0. Пусть чешская теннисистка и выиграла не так давно «тысячник» в Дохе, однако состояние её здоровья часто вызывает сомнения у болельщиков, так что шансы у Мирры определённо будут.

Также на стадии 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе россиянке может достаться китаянка Чжэн Циньвэнь или гречанка Мария Саккари.

1/2 финала

Елена Рыбакина (Казахстан)

Ещё с бо́льшими трудностями Мирре Андреевой предстоит столкнуться на стадии полуфинала, где она может встретиться с Еленой Рыбакиной. В прошлом году россиянка выбила представительницу Казахстана на стадии четвёртого круга в Индиан-Уэллсе, однако с конца сезона-2025 Елена набрала сумасшедшую форму. За последние пять месяцев Рыбакина выиграла три трофея, включая Итоговый турнир — 2025 и Australian Open — 2026.

История личных встреч на стороне россиянки — 2-1. Однако Андреевой, очевидно, не стоит обольщаться этим фактом – необходимо подойти к матчу максимально собранной и готовой к агрессивной игре оппонентки.

Джессика Пегула (США)

Ещё одной потенциальной соперницей Мирры Андреевой является финалистка US Open — 2024 Джессика Пегула. В рейтинге WTA американка занимает пятое место, а максимально она забиралась на третью строчку. В этом сезоне Пегула завоевала трофей на «тысячнике» в Дубае, всего у неё 10 титулов на уровне тура.

На прошлогоднем турнире в Индиан-Уэллсе американка зачехлила ракетку в четвёртом круге, уступив Элине Свитолиной. С Миррой Джессика ранее ни разу не играла, так что на их возможное сражение будет интересно посмотреть, учитывая опыт американки и юность россиянки.

Швейцарка Белинда Бенчич или американка Мэдисон Киз тоже может оказаться соперницей Мирры Андреевой в битве за выход в финал Индиан-Уэллса.

Финал

Арина Соболенко (Беларусь)

В финале Индиан-Уэллса Мирру Андрееву может ждать повторение прошлогоднего титульного матча с Ариной Соболенко. Та игра завершилась волевой победой россиянки – 2:6, 6:4, 6:3, однако по личным встречам преимущество у белоруски — 4-2. Если наша теннисистка снова навяжет Соболенко агрессивный ритм, будет верить в свои силы и помнить о прошлогоднем успехе, то сможет справиться с первой ракеткой мира.

Арина Соболенко и Мирра Андреева с трофеями на награждении в Индиан-Уэллсе-2025 Фото: Robert Prange/Getty Images

Кори Гауфф (США)

Настоящим криптонитом для Мирры Андреевой является Кори Гауфф. Двукратная чемпионка ТБШ в прошлом году в Индиан-Уэллсе остановилась на стадии четвёртого круга, уступив Белинде Бенчич. По личным встречам у Гауфф тотальное преимущество — 4-0. У всех вышеперечисленных соперниц Мирра выигрывала хотя бы один раз, а вот справиться с Кори россиянка пока так и не смогла. Тем не менее, если они всё же встретятся, нашей теннисистке должны помочь прилив сил от выхода в финал и желание наконец прервать серию поражений в матчах с американкой. Ведь где как не в титульном матче это стоит сделать?

Также не исключено, что до финала Индиан-Уэллса может дойти американка Аманда Анисимова или канадка Виктория Мбоко. В последнем случае было бы интересно посмотреть на битву тинейджеров за титул.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 4 по 15 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».