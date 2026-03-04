При этом Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов смогли покинуть Дубай, чтобы вылететь в Индиан-Уэллс.

«Самое страшное, что видел». Турнир в ОАЭ отменили из-за взрывов во время игры белоруса

На прошлой неделе в Дубае прошёл мужской «пятисотник», последний день которого совпал с обострением ситуация на Ближнем Востоке.

Из-за этого российские теннисисты Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублёв столкнулись с проблемами с вылетом из ОАЭ.

В конечном счёте Медведев, Хачанов и Рублёв всё-таки смогли покинуть Дубай, о чём сообщила мать Андрея Марина Марьенко.

«Организовали спецрейс для команды Медведева, Хачанова, Рублёва. Вылетели из Омана в 16:00, жду звонка от Андрея о прибытии в Стамбул, оттуда ребята летят в Лос-Анджелес. Лететь 6 часов 30 минут, сказали. Если не ошибаюсь, помогли с организацией из ATP. Долго не разрешали вылет», — приводит слова Марьенко «РИА Новости».

Турнир в Дубае наверняка был бы отменён, если бы конфликт на Ближнем Востоке разгорелся на несколько дней раньше. Всё-таки это статусные соревнования с участием множества действующих и бывших теннисистов топ-10, а тот же Медведев вообще был первой ракеткой мира и выиграл один турнир «Большого шлема».

Теннисные чиновники не так заморачивались безопасностью в отношении мелких соревнований. На этой неделе в Фуджейре, ОАЭ, стартовал «челленджер», за титул в котором дают всего 50 очков. Список участников очень скромный. Посев возглавил 152-я ракетка мира Ллойд Харрис из ЮАР, но второй самый рейтинговый участник австралиец Джейсон Кублер шёт с заметным отставанием – он 217-й.

В Фуджейру съехались в основном молодые игроки или не хватающие звёзд с неба ветераны. Среди участников были двое россиян – 24-летний Пётр Бар-Бирюков (№322) и 23-летний Марат Шарипов (№354), а также 17-летний австралиец Круз Хьюитт (№664) – сын легендарного двукратного чемпиона ТБШ Ллейтона Хьюитта. Все они не смогли провести свои первые матчи, поскольку из-за боевых действий в Фуджейре не удалось закончить даже квалификацию.

Матч финальной стадии отбора между 20-летним японцем Хаято Мацуокой (№368) и 22-летним белорусом Даниилом Остапенковым (№754) был прерван в третьем сете при счёте 3:6, 6:4, 1:2. Над ареной были слышны звуки летающих самолетов. Теннисисты, судья и все присутствующие экстренно покинули корт и ушли в более безопасное место, поскольку примерно в 10 км от места проведения турнира упали обломки дронов в нефтяной промышленной зоне и прозвучал взрыв. Все остальные матчи были приостановлены и перенесены на неопределённый срок по соображениям безопасности.

Украинец Владислав Орлов (№516) сообщил о ситуации в Фуджейре, где он в финале квалификации успел обыграть американца Ронита Карки (6:3, 7:5) и пройти в основную сетку турнира.

«Только что закончил матч здесь, в Фуджейре, но игры на сегодня приостановили. В общем, за 10 км отсюда начался обстрел. Мы все получили сообщения, да я и сам всё слышал просто во время игры — звук истребителей, которые летали туда-сюда. И вот там, видите, за горой? Так валит дым. Поэтому сейчас здесь не очень безопасно», — сказал Орлов на записанном видео.

Теннисное сообщество не оставило незамеченным случай на «челленджере» в Фуджейре. Представители СМИ сошлись во мнении, что инцидент является ужасным, а сам турнир не следовало даже начинать.

«Тот факт, что соревнования проходят всего в нескольких шагах от театра военных действий — это нечто совершенно сюрреалистичное», — отметил итальянский спортивный журналист Джорджо Спаллуто.

«Тот, кто два дня назад принял решение провести этот турнир, совершил ужасную ошибку. Было очевидно, что соревнования следовало отменить с самого начала; безопасность всегда должна стоять на первом месте», — написал португальский обозреватель Гаспар Рибейру Ланса.

«Я много смотрел теннисные турниры серии «челленджер». Это самое страшное, что я видел на корте», — подчеркнул аккаунт RacketRisk, репост которого сделал испанский журналист Хосе Морон с подписью «Ужасно».

Поняв, что играть в таких условиях невозможно, вечером вторника ATP разослала письмо участникам, что этот и ещё один турнир в Фуджейре на следующей неделе отменены. Ассоциация предложила им вариант организации чартера, чтобы покинуть страну. Стоимость – € 5000 с одного теннисиста.

Последний пункт удивляет. В Фуджейре играют теннисисты с низким рейтингом, поэтому указанная сумма для них является довольно существенной. Конечно, для обеспечения личной безопасности можно и раскошелиться, однако ATP могла бы как-то получше поддержать спортсменов.

«Боже мой, Игроки теряют две недели турниров, очки и призовые деньги, но им всё равно приходится платить € 5000 (или € 10 000, если с ними путешествует тренер), чтобы покинуть страну. Думаю, ATP могла бы предложить что-то получше», — возмутился авторитетный теннисный журналист Жозе Моргаду.