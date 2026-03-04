Четвертьфинал с Анисимовой и повтор финала AO-2026. Путь Соболенко по сетке Индиан-Уэллса

Расписали возможные на каждой стадии варианты, которые могут ждать Арину на «тысячнике» в Калифорнии.

Сегодня, 4 марта, в Индиан-Уэллсе стартует первый турнир из серии «Солнечного дубля». У женщин это будет уже третий «тысячник» в сезоне после двух ближневосточных. А днём ранее стали известны сетка и потенциальные соперницы лучших теннисисток на ближайшие две недели. Одна из фаворитов — белоруска Арина Соболенко, первая ракетка мира. Изучим, как может сложиться её путь и с кем она может встретиться на разных стадиях соревнований.

Второй круг. Алисия Паркс (США) / квалифаер Химено Сакацумэ (Япония)

Алисия Паркс Фото: Phil Walter/Getty Images

Белоруска, будучи первой сеяной, начнёт выступления в Индиан-Уэллсе со второго круга матчем с Алисией Паркс или квалифаером Химено Сакацумэ.

25-летняя американка на данный момент занимает 96-ю строчку в рейтинге. Она является победительницей трёх турниров уровня WTA — одного в одиночке и двух в паре. Единственный титул в одиночном разряде Алисия добыла на турнире категории WTA-250 в Лионе в 2023 году.

Паркс в 2025-м добралась в Индиан-Уэллсе до второго круга, где уступила россиянке Диане Шнайдер. В этом сезоне её игра тоже не отличается стабильностью. На крупных турнирах — WTA-1000 в Дохе и Australian Open — она дошла до второго круга, а на турнирах категории WTA-250 в Окленде и Остине выбыла на старте. Пока лучшее её достижение — 1/4 финала на «250-тысячнике» в Остраве.

С Соболенко американка не встречалась ни разу. Впрочем, нет сомнений, что Арина — теннисистка более высокого класса и должна без проблем проходить в следующую стадию турнира.

Третий круг. Майя Джойнт (Австралия) / Жаклин Кристиан (Румыния)

Майя Джойнт Фото: Lintao Zhang/Getty Images

Наиболее вероятная соперница Соболенко в третьем круге — юная австралийка Майя Джойнт. Она ярко ворвалась в тур в сезоне-2025 и с каждым турниром продолжала прогрессировать. За год Джойнт поднялась в рейтинге более чем на 100 мест. На её счету победы на турнирах WTA-250 в Рабате и Истбурне, а также полуфинал «пятисотника» в Сеуле и выход в третий круг на турнирах категории WTA-1000 в Цинциннати и Пекине (пока лучший её результат на «тысячниках»).

С Майей Арина тоже ещё не играла. Но австралийка — одна из теннисисток, кто может навязать серьёзную борьбу.

На месте Джойнт может оказаться и румынка Жаклин Кристиан, если в первом круге одолеет представительницу Индонезии Джаниче Чен, а затем и саму Майю.

Четвёртый круг. Наоми Осака (Япония) / Ива Йович (США)

Наоми Осака Фото: Quinn Rooney/Getty Images

В четвёртом круге Соболенко может ждать встреча с четырёхкратной чемпионкой ТБШ и победительницей Индиан-Уэллса-2018 Наоми Осакой. Первый и последний их матч прошёл как раз в 2018 году на Открытом чемпионате США, и победила тогда японка. С того времени Арина успела выиграть четыре «Шлема», а Наоми — родить ребёнка и вернуться в тур.

Прошлый сезон Осака провела довольно ярко: добралась до полуфинала на US Open и финала на турнире категории WTA-1000 в Монреале, а также до четвёртого круга на «тысячниках» в Майами и Риме. В этом году японка сыграла только на United Cup и Australian Open, пропустив остальные турниры до Индиан-Уэллса. Тем не менее недооценивать Наоми точно нельзя.

Также на этой стадии есть вероятность встречи Арины с американкой Ивой Йович, если та одолеет в третьем круге Наоми Осаку. В 2026 году Соболенко уже обыгрывала Йович в четвертьфинале Australian Open.

Четвертьфинал. Аманда Анисимова (США) / Анна Калинская (Россия) / Виктория Мбоко (Канада)

Аманда Анисимова Фото: Francois Nel/Getty Images

Наиболее вероятный вариант, с кем Соболенко может пересечься в четвертьфинале, — Аманда Анисимова. Старт сезона-2026 у американки не задался: в Брисбене было поражение в третьем круге, а в Дохе она снялась во втором круге из-за повреждения. На Открытом чемпионате Австралии Анисимова уступила в 1/4 финала соотечественнице Джессике Пегуле. Пегула остановила Аманду и в полуфинале турнира категории WTA-1000 в Дубае.

При этом прошлый сезон стал для Анисимовой прорывным. Она сыграла в пяти финалах. Среди них два мэйджора (Уимблдон и US Open), «тысячники» в Дохе и Пекине, а также турнир в Лондоне категории WTA-500. Победить ей удалось на двух соревнованиях WTA-1000 (Доха и Пекин). Благодаря этим успехам в начале 2026 года американка впервые в карьере поднялась на третье место в рейтинге. Анисимова и Соболенко провели между собой уже 11 очных встреч. И ведёт в противостоянии пока американка – 6-5.

В соперницах у белоруски может также оказаться россиянка Анна Калинская или канадка Виктория Мбоко. Перед этим Калинская и Мбоко, вероятно, встретятся в третьем круге, а затем одной из них предстоит сразиться с британкой Эммой Радукану или с той же Анисимовой за выход в четвертьфинал.

Полуфинал. Кори Гауфф (США) / Екатерина Александрова (Россия)

Кори Гауфф Фото: Francois Nel/Getty Images

Американка Кори Гауфф весьма уверенно начала текущий сезон: на Открытом чемпионате Австралии дошла до четвертьфинала, а на «тысячнике» в Дубае сыграла в 1/2 финала. В обоих матчах Кори уступила украинке Элине Свитолиной.

На протяжении сезона-2025 Гауфф и Соболенко встречались трижды, два поединка остались за Ариной. Зато американке удалось обыграть белоруску в финале «Ролан Гаррос».

Россиянка Екатерина Александрова тоже может выйти на белоруску в полуфинале, но для этого ей необходимо обыграть весьма сильных соперниц: в третьем круге – датчанку Клару Таусон, в четвёртом — итальянку Жасмин Паолини, а в четвертьфинале — Кори Гауфф.

Финал. Елена Рыбакина (Казахстан) / Мирра Андреева (Россия) / Ига Швёнтек (Польша)

Елена Рыбакина Фото: Francois Nel/Getty Images

В решающем матче мы можем увидеть повтор финала Australian Open — 2026. Елена Рыбакина, чемпионка Индиан-Уэллса-2023, по результатам жеребьёвки попала в разные половины с Ариной Соболенко. Поэтому теннисистки могут пересечься только в финале.

Благодаря победе на Открытом чемпионате Австралии Елена смогла сократить отставание от Арины в личных встречах, однако с восемью победами в 15 матчах пока впереди белоруска.

Кроме того, может повториться и финал Индиан-Уэллса-2025: тогда Соболенко снова пересечётся с Миррой Андреевой, которой проиграла в прошлогоднем матче.

Есть возможность выйти в финал и у польки Иги Швёнтек. Но для начала ей нужно одолеть Андрееву, а затем – Рыбакину.

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 4 по 15 марта. За всеми событиями и успехами теннисистов следите на «Чемпионате».