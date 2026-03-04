Соболенко получила шикарное кольцо с бриллиантом! Арина выйдет замуж за богатого бразильца

Первая ракетка мира объявила о помолвке с Георгиосом Франгулисом, с которым она невероятно счастлива в отношениях.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко сейчас находится на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Перед стартом турнира в Калифорнии её ждало приятное событие. Первая ракетка мира сообщила о помолвке со своим бойфрендом бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом.

«Ты и я, навсегда. 03.03.2026» – подписали они совместное видео в соцсетях, на котором Франгулис дарит белорусской теннисистке роскошное кольцо с бриллиантом.

Арину в комментариях поздравили официальные аккаунты WTA, «Ролан Гаррос», ATP, Аustralian Open, турнира в Индиан-Уэллсе, а также коллеги из мира тенниса: Паула Бадоса, Аманда Анисимова, Карлос Алькарас, Кори Гауфф, Юлия Путинцева, Ева Лис, Шелби Роджерс, Бен Шелтон, Новак Джокович и его жена Елена, Анастасия Потапова, Елена Веснина, Светлана Кузнецова, Анна Калинская и многие другие знаменитости, включая голливудских актрис Лили Коллинз и Эйсу Гонсалес (девушка Григора Димитрова). Стоит отметить, что Веснина, Кузнецова и Калинская сделали это на русском языке.

Соболенко в свойственном себе задорно-ироничном стиле сказала: «Всё хорошо, ребята. Всё случается, но просто посмотрите, как я выгляжу». Франгулис ответил: «Чертовски красиво».

«Нет. Мне могли бы сказать по секрету, и я была бы полностью готова», — заявила Арина.

Возможно, Соболенко действительно не была одета на уровне показов моды, которые регулярно посещает в свободное время, но это не главное. Арина искренне рада помолвке с Франгулисом. Теперь пара будет планировать свадьбу.

Соболенко и Франгулис начали встречаться весной 2024 года. Роман Арины и Георгиоса развивался очень бурно. Бразильский бизнесмен с греческими корнями является основателем и генеральным директором компании по производству здорового питания Oakberry. Он открыл около 400 магазинов в родной стране и более 200 – по всему миру, особый упор делая на крупный рынок США.

Кроме того, Франгулис увлекается спортом. Он является профессиональным автогонщиком и регулярно участвует в Кубке вызова «Порше» в Бразилии. Другие виды ему тоже не чужды. Георгиос познакомился с Ариной после того, как его компания стала спонсором теннисистки.

У Франгулиса есть отлаженный бизнес, поэтому он с самого начала отношений поддерживал Соболенко едва ли не на всех турнирах с её участием. Это очень важный момент. Теннисистки постоянно находятся в разъездах по миру, построение личной жизни в таких условиях усложняется. У Георгиоса есть возможность путешествовать вместе с Ариной, что ещё сильнее сблизило их.

Арина Соболенко и Георгиос Франгулис Фото: Amr Alfiky — Pool/Getty Images

Соболенко и Франгулис всегда предпочитали открытость, регулярно публикуя совместные фото с турниров и во время отдыха. Они ясно давали понять, что очень любят друг друга. Вопрос свадьбы казался делом времени. Арина после побед на крупных турнирах постоянно упоминала Георгиоса в своих речах на корте, а в последние месяцы даже прямо говорила, что ждёт от него предложение руки и сердца.

“Помните, как Арина намекала ему на это в интервью на корте в Австралии? Очень мило, красиво и романтично. От всей души поздравляю ребят с помолвкой”, — написала в соцсетях двукратная чемпионка турниров “Большого Шлема” Светлана Кузнецова.

37-летний Франгулис наконец-то сделал смелый шаг и теперь ждёт свадьбу с 27-летней Соболенко. Можно не сомневаться, что торжество будет очень пышным. Арина не страдает излишней скромностью в этом плане.

Белоруска является лучшей теннисисткой планеты последних лет и предпочитает активный образ жизни, ни в чём себе не отказывая. Георгиос разделяет её образ мышления. В этом плане Соболенко и Франгулис идеально подходят друг другу. Остаётся лишь пожелать им счастья в браке.