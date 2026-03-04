«Давайте ввёдем пять сетов на ТБШ». Откровения Соболенко и Рыбакиной перед Индиан-Уэллсом

В среду, 4 марта, поздно вечером по московскому времени стартует турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. На правах сеяных спортсменок Арина Соболенко и Елена Рыбакина начнут поход по сетке соревнования чуть позже, чем остальные теннисистки. Перед началом американского «тысячника» финалистки Australian Open — 2026 пришли на пресс-конференцию, где пообщались с журналистами.

Арина Соболенко поделилась мыслями о давлении перед стартом турнира, впечатлениях от номинации на премию Laures, подробностями о своей собаке Эше и мнением о матчах до пяти сетов у женщин на ТБШ.

— Арина, добро пожаловать. Поделитесь мыслями о возвращении в Индиан-Уэллс.

— Я очень рада вернуться в Индиан-Уэллс. Здесь очень красиво. Скучаю по игре в теннис и просто не могу дождаться, чтобы начать свой первый матч здесь.

— Что вам позволяет не обращать внимания на давление?

— А оно есть? Я думаю, у меня хорошо получается сохранять баланс. Я отлично провожу время вне корта, поэтому мне удаётся сосредотачиваться и быть сильной на корте. Вот почему я говорю типа: «Давление? Что такое давление?». Его ощущают все, я просто не фокусируюсь на этом. Я думаю о том, что мне нужно делать на корте, как улучшить свою игру и себя.

Арина Соболенко с тарелкой Australian Open — 2026 Фото: Darrian Traynor/Getty Images

— Когда вы завели собаку Эша? Сколько ему лет? Что вам нравится в том, что у вас теперь есть питомец?

— Он самый милый пёсик на Земле, мне кажется. Ну, вообще-то его завёл мой фитнес-тренер в Сиэтле, так что Эш был с Джейсоном пару недель. А потом я встретила его пару дней назад. Ему почти четыре месяца. Он такой милый! Просто маленький пушистый комочек, который так приятно обнимать. Эш классный и приносит нашей команде много радости и веселья.

— Вы недавно подписали контракт с Gucci. Увидим ли мы аксессуары от них на корте или экипировку?

— Мне кажется, это в процессе и есть много вещей, которые нужно обсудить с обеими сторонами. Я уверена, что мы придумаем какие-нибудь крутые идеи на корте и вне его, и я очень рада этому партнёрству. Мне кажется, это новое начало для меня, и теперь у меня появилось крутое пространство для создания множества классных вещей.

— Как вы относитесь к идее Крейга Тайли о том, чтобы женщины играли матчи до пяти сетов во второй неделе ТБШ?

— О, да, я не против. Мне кажется, у меня было бы больше ТБШ в коллекции. Думаю, физически я очень сильна, и уверена, что моё тело справится с этим. Так что давайте сделаем это!

— Вы очевидно лучшая теннисистка на планете, но для всех остальных, как думаете, это хорошая идея?

— Ну, не знаю. Я думаю, другим придётся много заниматься фитнесом, однако мне кажется, что раз мы в спорте, то должны заботиться о себе. И я чувствую, что, если они это введут, у меня будет огромное преимущество.

— Есть ли у вас проблемы с опозданием на встречи? Вы носите две пары часов.

— Нет, нет, это фитнес-часы. Я забочусь и о своём здоровье и о том, чтобы вовремя приходить на встречи (смеётся).

— Вы номинированы на награду от Laures. Что для вас это значит?

— Это очень много значит, и я очень рада быть номинированной. Это огромное событие в спорте, и надеюсь, что смогу выиграть и получить этот красивый маленький трофей. Это огромная честь, и я верю в лучшее.

— Что думаете о комнате ярости, где игроки могут выплёскивать свои эмоции? Поддерживаете такую идею?

— О, это круто, я не против. Но думаю, после меня там уже нечего будет разрушать (смеётся). Я бы провела там весь день.

А Елена Рыбакина рассказала о подробностях подготовки к Индиан-Уэллсу, условиях на турнире, текущем состоянии здоровья, ожиданиях перед началом турнира и мнением о матчах до пяти сетов у женщин на ТБШ.

— Добро пожаловать в Индиан-Уэллс. Как проходила ваша подготовка к турниру?

— Ну, она была хорошей. Я имею в виду, я провела тут не так много дней, но у меня ещё парочка осталась перед стартом турнира. Погода была хорошая, так что да, я очень рада вернуться в Индиан-Уэллс.

— После победы на Итоговом турнире вы говорили о желании сохранить этот импульс и здоровье для сезона-2026. Каково было играть на Australian Open?

— Я бы сказала, что начало турнира было не самым лучшим, но потом я прогрессировала на протяжении всего соревнования, так что это было хорошо. Я думаю, мы хорошо справились вместе с командой, потому что очень важно подойти к крупным турнирам в лучшей форме. Первый мой турнир в Австралии [Брисбен] получился не совсем хорошим, но с каждым матчем дело становилось лучше. Так что да, я рада, что мы нашли этот импульс, и надеюсь, что смогу продолжать в том же духе.

Елена Рыбакина с трофеем Australian Open — 2026 Фото: Kelly Defina/Getty Images

— Вы выиграли турнир в Индиан-Уэллсе в 2023 году. Что вам нравится в местных кортах и условиях?

— Условия могут быть немного сложными, особенно с изменением погоды и разницей между дневными и ночными матчами. Честно скажу, что для меня корты довольно медленные (улыбается), но всё же играть можно и можно побеждать. Просто розыгрыши немного длиннее и не так легко взять некоторые очки. Так что приходится бороться за каждый гейм. Однако я думаю, что это нормальные условия, и да, я всё ещё могу хорошо играть, даже если корты медленные.

— В Австралии Крейг Тайли говорил о том, чтобы на второй неделе турнира изменить формат женских матчей на пять сетов вместо трёх. Что вы думаете об этой идее?

— Я думаю, что это огромное изменение, если честно, даже если это будет только на второй неделе. Ты начинаешь в одном формате, а потом он становится длиннее, так что психологически тоже тяжеловато быть готовым к такому. Я думаю, это непросто. И, конечно, в физическом плане тоже нужно понять, как ты будешь себя чувствовать. Даже если у тебя есть один день отдыха между матчами, этого может быть недостаточно, а ведь иногда на второй неделе ты играешь два дня подряд. Я думаю, это огромное изменение, и я не уверена, что это может быть интересно и для теннисистов, потому что будет довольно трудно столько сетов поддерживать уровень. Так что это сложная тема, и я как спортсменка скажу, что не хотела бы играть пять сетов, если честно.

— WTA создала совет по архитектуре туров, чтобы исправить календарь. Есть ли у вас мысли о том, как можно исправить расписание турниров?

— Я думаю, что важно не только создать новый орган управления, но и прислушаться к спортсменам. Честно говоря, я понятия не имею, что происходит с такими решениями. Я особо ни с кем не общаюсь. Просто знаю, что есть некоторые изменения, или, надеюсь, будут некоторые изменения, однако моего личного мнения никто не спрашивал — типа, могли бы мы обсудить это с тобой на пресс-конференциях. Но да, я не знаю, что произойдёт, так что этот вопрос точно не ко мне.

— Мы видели рост популярности блогов игроков или мини-документальных сериалов. Что вы думаете о видео и игроках, показывающих закулисную жизнь?

— Я, наверное, не тот человек, который любит много показывать свою повседневную жизнь. Я пытаюсь работать над этим, чтобы как-то взаимодействовать с фанатами, показать немного больше, но, наверное, я менее открыта и не такая креативная. А ещё это дополнительная трата времени. Да и мне нелегко найти моменты, которые плавно перетекают на протяжении всего дня. Так что если я что-то делаю, я действительно хочу быть вовлечённой в это и тратить много времени, которого у меня нет. Однако я думаю, что это определённо хорошо, особенно для людей, которые хотят знать, что на самом деле происходит за кулисами.

— Вы снялись во время матча на турнире в Дубае. Как вы себя чувствуете? Готовы ли на 100% к Индиан-Уэллсу?

— Да, я чувствую себя хорошо. Надеюсь, что и подготовлена хорошо. Я имею в виду, всё это время я здорово тренировалась. Да, это был напряжённый график после Австралии. Я хотела продолжать играть, но потом заболела между турнирами, так что было нелегко продолжать. После этого я взяла несколько выходных и начала подготовку. Теперь я чувствую себя хорошо и надеюсь, что тут тоже буду играть хорошо.

— Вы второй год подряд выиграли Индиан-Уэллс в миксте. Что вам нравится в этом формате и как это может привлечь новых болельщиков?

— Мне нравится микст. Я думаю, что такой формат игры и взаимодействие с парнями неплохи, а ещё приятно опробовать корты. Это всё-таки соревнование, так что ты хочешь победить. Я думаю, это крутое событие, оба раза было классно (улыбается).

— У вас отличная химия с Тейлором Фрицем, с которым вы выиграли этот турнир в оба раза. Благодаря чему вам удалось так хорошо выступить?

— Я думаю, дело в стиле игры. Мы оба действуем довольно агрессивно, и у нас мощные подачи. Кроме того, Тейлор давал мне несколько советов по приёму, так как возвращать подачи парней действительно сложно. В общем, для меня это просто весёлое соревнование.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».