Ещё 2 россиянки во 2-м круге Индиан-Уэллса: Захарова дебютировала и вышла на чемпионку ТБШ

В ночь с 4 на 5 марта мск в Индиан-Уэллсе стартовал супертурнир, первый в серии «Солнечного дубля» — после него будет Майами. Мужской турнир проводится с 1974 года, а постоянное место проведения обрёл в 1987-м. С 1989 года проводятся соревнования и в женской сетке. В мужском одиночном разряде россияне ни разу не побеждали, хотя трижды доходили до финала. В сезоне-1992 это сделал Андрей Чесноков, в 2023 и 2024 годах — Даниил Медведев. А российские теннисистки пять раз поднимали над головой трофей: в 2006 и 2013 годах лучшей становилась Мария Шарапова, в 2009-м — Вера Звонарёва, в 2017-м — Елена Веснина. А действующая чемпионка — Мирра Андреева, которой в этот раз предстоит защита титула.

В одиночных турнирах выступают по 96 участников. Таким образом, все 32 сеяных в каждой из сеток имеют bye в первом круге. В мужской сетке в их число вошли россияне Даниил Медведев, получивший 11-й номер посева, Карен Хачанов (16) и Андрей Рублёв (17). В женском турнире в посев попали Мирра Андреева (8), Екатерина Александрова (11), Людмила Самсонова (19), Диана Шнайдер (21) и Анна Калинская (23). Все вышеперечисленные теннисисты и теннисистки начнут борьбу со второго раунда. А несеяных россиянок в сетке оказалось три: Анна Блинкова, Оксана Селехметьева и пробившаяся через квалификацию Анастасия Захарова. И все они выступали в первый игровой день.

Первой из наших на корте появилась Оксана Селехметьева, 71-я ракетка мира. Она противостояла австралийке Кимберли Биррелл, располагающейся двумя строчками выше в рейтинге. Селехметьева впервые в карьере выступала в основной сетке Индиан-Уэллса. И с Биррелл у неё были свои счёты. Австралийка не пустила россиянку в основу Australian Open 2025 года, обыграв её в финале квалификации (6:3, 6:7 (4:7), 6:4). Сегодня Оксана не смогла отомстить ей за то обидное поражение.

В первом сете Селехметьева смогла взять лишь один гейм. После 1:1 она дважды за партию выходила на брейк-пойнты, однако не сумела воспользоваться своими шансами. А вот Биррелл, упустив двойной брейк-пойнт в начале матча, в оставшихся геймах продемонстрировала стопроцентную реализацию и забрала сет — 6:1 за 36 минут.

Во второй партии Селехметьевой пришлось дважды отыгрывать отставание в один брейк. Увы, ответить на третий брейк в исполнении соперницы при счёте 3:3 россиянка уже не смогла. В 10-м гейме Биррелл подала на матч — 6:1, 6:4 за 1 час 26 минут. Оксана на первой подаче взяла всего 47% очков (14 из 30).

Анастасия Захарова, как и Селехметьева, дебютировала в основной сетке «тысячника» в Индиан-Уэллсе. Причём 86-й ракетке мира для этого пришлось преодолеть квалификацию. В первом круге отбора Захарова выбила Кэролайн Доулхайд (7:5, 6:1), а в финале одолела Линду Фрухвиртову (6:4, 7:6 (7:2)). Сегодня же Анастасия сражалась с 21-летней немкой Эллой Зайдель, занимающей 83-е место в рейтинге. Они впервые встретились на уровне основных сеток турниров WTA.

В этой встрече Захарова не испытала проблем. Процент попадания первым мячом составил у неё 80%, а у Зайдель — всего 47%. Более того, россиянка даже на второй подаче выиграла 78% очков (семь из девяти). В первом сете она повела 3:0 с брейком, в концовке партии отыграла единственный брейк-пойнт, а затем приняла на сет — 6:2.

Во второй партии доминирование Захаровой было ещё более явным. За четыре гейма на своей подаче она отдала всего два очка. В восьмом гейме Анастасия приняла на матч — 6:2, 6:2 за 1 час 8 минут.

Во втором круге Захарова сразится с чемпионкой US Open 2021 года Эммой Радукану, 25-й сеяной.

А 94-я ракетка мира Анна Блинкова играла с лаки-лузером из Венгрии Далмой Галфи, располагающейся 10 строчками выше. Они тоже впервые сыграли друг с другом на уровне основы WTA. Блинкова в четвёртый раз попала в основную сетку Индиан-Уэллса, и лучший результат ей удалось показать в 2024 году — выход в третий круг. А в минувшем сезоне Анна покинула турнир после первого же матча.

В первом сете Блинкова не подарила сопернице ни одного брейк-пойнта, хотя процент попадания первой подачи был слабым (всего 52%). В розыгрышах россиянка превосходила соперницу. В пятом гейме Анна использовала первый же брейк-пойнт, а в седьмом упустила ещё четыре шанса на брейк. Это не помешало ей выиграть партию. В 10-м гейме Блинкова удачно отподавала — 6:4 за 41 минуту.

Во втором сете Галфи вознамерилась взять реванш. Какое-то время всё к тому и шло. Венгерка быстро повела 3:0 с брейком, Блинкова отыгралась, но тут же снова не удержала подачу, после чего её соперница подала под ноль — 5:2. И вот после этой локальной неудачи Анна забрала пять геймов подряд! Галфи ни в одном из геймов не смогла взять хотя бы три очка, так что Блинкова её даже к «ровно» не подпускала — ни на подаче, ни на приёме. Сделав два брейка на этом отрезке, в 12-м гейме Анна подала на матч — 6:4, 7:5 за 1 час 36 минут.

Так Блинкова одержала первую победу в сезоне. 2026-й она начала с пяти поражений подряд. Во втором раунде Индиан-Уэллса Анна сыграет с двукратной финалисткой ТБШ Амандой Анисимовой (6).

Таким образом, к пяти россиянкам, изначально стартующим со второго круга (Андреева, Александрова, Самсонова, Шнайдер, Калинская), присоединились Захарова и Блинкова.

Также отметим победу Юлии Путинцевой, занимающей 76-е место в мировой классификации, над бывшей второй, а ныне 106-й ракеткой мира Паулой Бадосой. За весь матч Бадоса допустила 10 двойных ошибок. Казахстанская теннисистка прошла дальше — 6:4, 6:2 за 1 час 24 минуты.

А у мужчин финалист Уимблдона 2021 года Маттео Берреттини одержал волевую победу над 37-летним французом Адрианом Маннарино — 4:6, 7:5, 7:5 за 2 часа 50 минут. После матча у Берреттини возникли судороги, и физиотерапевт уже по окончании встречи делал ему массаж прямо на корте. «Я сражался до последнего очка. В начале третьего сета у меня начались судороги, но потом я вспомнил, что три дня назад был болен. Я всё ещё немного простужен», — сказал итальянец после матча.

Во втором раунде Маттео ожидает встреча с Александром Зверевым (4).

В ночь с 5 на 6 марта мск в Индиан-Уэллсе завершится первый круг в обеих одиночных сетках. Турнир закончится 15 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».