Полуфинал с Миррой и битва за титул с Соболенко? Путь Рыбакиной по сетке Индиан-Уэллса

Супертурнир в Индиан-Уэллсе начал набирать обороты. Главные звёзды уже в Калифорнии, а в воздухе – атмосфера серьёзной борьбы. Третья ракетка мира и чемпионка минувшего Australian Open Елена Рыбакина станет одной из главных претенденток на победу. К тому же многие эксперты верят в её успех.

После Мельбурна Рыбакина простудилась, восстановилась, дошла до четвертьфинала в Дохе, приехала в Дубай, но в матче третьего круга снялась из-за усталости и плохого самочувствия. У Елены было две недели, чтобы отдохнуть, поправиться и приехать в Калифорнию с весомым запасом сил и здоровья.

Именно это должно сыграть положительную роль в подготовке Рыбакиной к Индиан-Уэллсу. Эксперты в Елене не сомневаются.

«В Индиан-Уэллсе корты быстрые, мяч хорошо летит, что создаёт идеальные условия для мощных, атакующих теннисистов, не любящих затяжные розыгрыши. Здесь комфортно себя будут чувствовать Елена Рыбакина и Арина Соболенко. Среди мужчин в числе главных претендентов — Янник Синнер», – поделилась мнением бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова в интервью для «Чемпионата».

В Индиан-Уэллсе Рыбакина уже побеждала: в сезоне-2023 она завоевала трофей, одолев в финале Арину Соболенко – 7:6, 6:4. В этом году Елена посеяна на «тысячнике» под третьим номером. Это позволит ей пройти стартовый круг без борьбы. А вот как выглядит потенциальный путь теннисистки.

Второй круг: Эмилиана Аранго (Колумбия) / Хейли Баптист (США)

Во втором круге Рыбакина будет ожидать победительницу встречи Эмилиана Аранго (№108) — Хейли Баптист (№43). Обе попали в основную сетку напрямую по рейтингу. Что известно о каждой?

Аранго – 25-летняя колумбийка, финалистка двух турниров категории WTA-500, в рейтинге максимум занимала 46-е место. Эмилиана любит играть на грунте, вдохновляется Рафаэлем Надалем, занимается в академии IMG. С Рыбакиной не встречалась ни разу.

Баптист – 24-летняя американка, чемпионка одного турнира WTA в паре, участница четвёртого круга прошлогоднего «Ролан Гаррос». Ещё в детстве Хейли познакомилась с сёстрами Уильямс и получила шанс потренироваться с каждой из них. С Рыбакиной играла лишь однажды – в Монреале в сезоне-2025. Тогда сильнее оказалась Елена – 6:4, 6:3.

Третий круг: Марта Костюк (Украина) /Мари Боузкова (Чехия)

Дальше идут соперницы опаснее – и по рейтингу, и по уровню игры, но не настолько, чтобы всерьёз переживать за результаты Рыбакиной. На стадии 1/16 финала Елена может встретиться либо с Мартой Костюк (№28), либо с Мари Боузковой (№33). И с той, и с другой у представительницы Казахстана положительная история личных встреч: у Марты она ведёт со счётом 3-1, у Мари – и вовсе 4-0.

Единственное поражение от Костюк Рыбакина потерпела в самом первом их поединке, который состоялся в Аделаиде три года назад – 7:6, 2:6, 3:6. Во всех последующих встречах украинка не смогла взять больше четырёх геймов за игру, а в Монреале в прошлом году снялась при счёте 1:6, 1:2 из-за травмы запястья.

Так что на этой стадии обе потенциальные оппонентки Елене хорошо известны.

Четвёртый круг: Мэдисон Киз (США) /Эмма Наварро (США)

В 1/8 финала на пути Рыбакиной могут повстречаться хозяйки корта: прошлогодняя чемпионка Australian Open Мэдисон Киз (№15) или полуфиналистка US Open – 2024 Эмма Наварро (№25). Одно но: обе растеряли свою лучшую форму. У Наварро, к примеру, баланс побед и поражений в этом сезоне – 4-7. У Киз чуть повеселее – 6-3. И всё равно это не те условия, в которых обеим теннисисткам можно прогнозировать серьёзное сопротивление в матче с Рыбакиной.

Неизвестно, обретут ли американки былую форму к турниру в Индиан-Уэллсе. Только родные стены могут помочь. В этом случае больше шансов на борьбу у Мэдисон, так как у неё счёт с Еленой равный – 3-3. А вот Эмма в противостоянии с Рыбакиной уступает 0-2.

Елена Рыбакина и Мэдисон Киз Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Четвертьфинал: Джессика Пегула (США) / Белинда Бенчич (Швейцария)

Выше стадия – серьёзнее соперницы. В четвертьфинале Елене может повстречаться Джессика Пегула (№5) или Белинда Бенчич (№12). Обе по-спортивному коварные, цепкие и способные доставить много неудобств. Нюанс вот в чём: что для Пегуле, что для Бенчич супербыстрые корты в Индиан-Уэллсе неудобны.

Да, у Джессики сейчас потрясающая серия — она вышла в полуфинал на семи турнирах подряд и приехала в Калифорнию после победы на «тысячнике» в Дубае и в статусе одной из самых стабильных теннисисток прямо сейчас. Но в Майами она чувствует себя комфортнее, чем в Индиан-Уэллсе. Это подтверждают и наши теннисные эксперты.

«В Майами основной акцент на физической готовности и выносливости. Главными фаворитами здесь выглядят Арина Соболенко и Джессика Пегула», – отмечала Надежда Петрова в интервью «Чемпионату».

Что касается Белинды, то она за пару месяцев показала совершенно разные результаты. На United Cup Бенчич выиграла пять из пяти одиночных матчей, а в Мельбурне и Дубае не смогла одержать больше одной победы. Так что неизвестно, чего ожидать в Калифорнии от 12-й ракетки мира.

Полуфинал: Ига Швёнтек (Польша) /Мирра Андреева (Россия)

Кстати, на пути к трофею в Индиан-Уэллсе три года назад Рыбакина в полуфинале одолела Пегулу. Теперь на этой стадии Елене может преградить дорогу Ига Швёнтек (№2) или Мирра Андреева (№8). В какой форме польская теннисистка приехала в Калифорнию – сказать сложно. К тому же именно Рыбакиной Швёнтек проиграла в четвертьфинале минувшего Australian Open. Ещё и с разгромным счётом во втором сете – 5:7, 1:6. Хотя в их противостоянии пока равенство – 6-6.

Мирре Андреевой на этом турнире тоже придётся непросто: всё-таки давление из-за статуса действующей чемпионки «тысячника» влияет на любую спортсменку. Как 18-летняя россиянка справится с этим напряжением – покажут только время и результаты.

В любом случае бояться встречи с Рыбакиной Андреевой не стоит. Мирра ведёт по личным встречам – 2-1.

Мирра Андреева с трофеем Индиан-Уэллса-2025 Фото: Frey/TPN/Getty Images

Финал: Арина Соболенко (Беларусь) /Кори Гауфф (США)

В случае успешного выступления в Калифорнии поставить красивую точку Рыбакиной придётся в матче с Ариной Соболенко (№1) или Кори Гауфф (№4). В этой паре наиболее вероятен успех белорусской спортсменки. Как ни крути, она и подаёт стабильнее, и на задней линии играет надёжнее, и прямо сейчас выглядит увереннее американки. Хотя мы помним большие матчи Арины и Кори вроде финала «Ролан Гаррос» – 2025, когда Гауфф выгрызла победу.

Одно маленькое уточнение касательно формы Соболенко: она не играла с финала Australian Open, в котором, к слову, уступила Рыбакиной. Не сыграет ли эта пятинедельная пауза против Арины в долгосрочной перспективе? Может, именно игровая форма скажется на этом турнире в решающий момент?

Каким бы ни получился потенциальный финал в Индиан-Уэллсе, будет интересно наблюдать за происходящим. К тому же к этому турниру Рыбакина подходит с победой на микст-турнире Tie Break Tens, где они с Тейлором Фрицем защитили прошлогодний титул.

Напомним, женский «тысячник» в Калифорнии проходит с 4 по 15 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате»!