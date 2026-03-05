«Водитель потерял паспорт». Медведев, Рублёв и Хачанов с приключениями добрались до США

В ночь со среды на четверг мск Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов прибыли в США для участия в «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе. Первый круг стартовал именно в этот день, но российские теннисисты являются сеяными и пропускают его, поэтому они начнут играть в Калифорнии лишь в пятницу, 6 марта.

У Медведева, Рублёва и Хачанова есть немного времени для акклиматизации после крайне изнурительного путешествия из Дубая, который невольно пострадал из-за военного конфликта США и Израиля с Ираном и откуда они не успели вовремя вылететь в конце прошлой недели.

Постепенно начинают появляться подробности того, как Даниил, Андрей и Карен выбирались с Ближнего Востока. 28 февраля Медведев выиграл «пятисотник» в Дубае, и в тот же день начался военный конфликт, из-за чего воздушное пространство над ОАЭ было временно закрыто. Оперативно проблема с перелётами не решилась, поэтому Даниилу спустя пару дней пришлось на автомобильном транспорте ехать в Оман, а с его водителем произошёл курьёзный случай.

«Немножко тяжело. Дорога была длинная и сложная в плане логистики. Было тяжело найти выход из ситуации, решить, как долететь до Индиан-Уэллса. Однако мы его нашли. Мы здесь, и даже есть какие-то дни на подготовку. Конечно, сейчас устал очень – в сумме двое суток то ехали, то летели. Устал, но ничего – пару дней, надеюсь, отдохну и буду готов. Мы приехали в Оман на машине. У нас это заняло часов семь – водитель немножко не мог найти важную деталь – паспорт. Мы, наверное, единственные, кто проехал границу, сделал разворот, вернулся в Эмираты. Он на парковке нашёл паспорт, и мы вернулись уже в Оман. А так мы провели ночь в Омане и на следующий день прилетели в Стамбул.

Провели ночь в отеле в аэропорту в Стамбуле, потом полетели в Лос-Анджелес. Это просто необычно – чувствуешь себя в каком-то голливудском фильме. И в Омане я никогда не был, там турнира нет, поэтому посмотрел новую страну. Мы, слава богу, в Дубае были без дочек – только я и Даша. С дочками, наверное, это было бы по-другому в плане эмоций. Неизвестно, как они бы отреагировали. А так была задача Дашу вернуть к дочкам, меня – [отправить] в Индиан-Уэллс. Всё удалось», — сказал Медведев в интервью «Больше!».

Даниил Медведев Фото: Francois Nel/Getty Images

Медведев также отметил, что в США уже летел вместе с Андреем Рублёвым и Кареном Хачановым. Он прибыл в Индиан-Уэллс даже раньше, чем определится его соперник по второму кругу в противостоянии между чилийцем Алехандро Табило и испанцем Рафаэлем Ходаром.

«В Оман мы все ехали по отдельности, а там уже были вместе. В самолете было весело, мы играли в карты и всякое такое. Наверное, это легче преодолевать с друзьями, чем одному. Всё равно самолеты – это физически тяжело, поэтому было, конечно, веселее с ребятами это всё делать. Сейчас среда, мы играем в субботу. В субботу будет ещё тяжело. Если пройти первый матч, то уже понедельник, значит, много времени прошло – по идее, ты должен быть готов на 100%. Вот суббота – это ещё так, нужно постараться, собрать силы. Но на «челленджерах» и «фьючерсах» случались такие ситуации, и они были тяжелее, чем сейчас. К тому же сейчас я уверен в себе физически», – добавил Медведев.

Андрей Рублёв уже знает своего соперника по второму кругу Индиан-Уэллса. Им стал канадец Габриэль Диалло, одолевший в первом круге итальянца Маттию Беллуччи – 7:6, 6:4. Дорога из Дубая в США прошла для Рублёва более весело – он успел сходить в баню, посетить рестораны, никаких забывающих паспортов водителей при пересечении границы с Оманом не было. При этом усталость у Андрея всё равно накопилась.

«Настроение нормальное, просто замученный, потому что непростое путешествие, долгое, со многими событиями. Ну и плюс разница во времени. А так в целом всё нормально. Сколько времени занял путь из Дубая в Оман? Думаю, плюс-минус те же семь часов, что и у Дани, потому что мы с ним выехали примерно в одно время. Водитель паспорт не терял, просто я на границе дольше простоял. У меня пересечение границы заняло, может, часа полтора-два. Не знаю, обычный или необычный опыт. Много чего нового узнал – например, как границу переезжать в Омане. Воспринял как путешествие. У меня тоже всё прошло спокойно.

Я в баньку съездил, в ресторанчики сходил. Поэтому как-то тоже спокойно к этому отнесся. Больше думал, как успеть сюда на турнир, что можно для этого сделать. А так достаточно нормально себя чувствовал. В любом случае ты ничего сделать не можешь, поэтому нет смысла переживать. Баня в Дубае такая же, как в Москве? Ну, я не настолько банщик, чтобы разбираться. Парилка, веники, всё есть там. Всё есть, что нужно. Я не разбираюсь, мне нормально. Сегодня на корте особо ни над чем не работали, просто, чтобы вспотеть, вышел. Я пять дней в целом ничего не делал, три дня добирался. Надо было хотя бы подвигаться, чуть расшевелить дубовое тело, потому что мало времени перед первым матчем. Больше просто стараюсь вспотеть.

До субботы хватит времени. Работаем с тем, что есть. По моему опыту – никогда не знаешь. Можно приехать за неделю, готовиться, быть суперготовым – и проиграть в первом круге. Можно также приехать за неделю и выиграть. Можно приехать за день и выиграть турнир, можно за день приехать и также проиграть в первом круге. Поэтому нужно делать, что должен, и дальше уже как будет», – сказал Рублёв в разговоре с «Больше!».

Андрей Рублёв Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Карен Хачанов рассказал, что российские теннисисты из-за тяжелой логистики приехали в Индиан-Уэллс усталыми и измотанными. Он уже тоже знает своего соперника. Карену предстоит сразиться с 19-летним бразильцем Жоао Фонсекой, прошедшим в первом круге бельгийца Рафаэля Коллиньона – 7:6, 6:4. Матчи половины сетки Хачанова и Рублёва должны состояться в пятницу, однако организаторы пошли навстречу российским теннисистам и перенесли их на субботу.

«Самая сложная часть — дорога на машине в Оман, наверное. Хотя, зная, что потом тебе ещё придется полтора дня добираться в общей сложности, наверное, вообще весь путь. Получилось так, что несколько ночей там были оборваны. Ночью до отъезда там удалось поспать часа четыре-пять. Потом, когда прилетели в Стамбул, был рано утром вылет. Мы прилетели поздно, тоже удалось в отеле в транзитной зоне поспать часов пять. Сюда прилетели, тут прошла ночь, потому что прилетели назад [по часовым поясам]. И вот получается, что три ночи такие были, мы немножко разбитые, так скажем.

100% волнение было из-за того, что я отец. Такие моменты особенно стрессовые и непонятные, то есть неопределённые, непредсказуемые. Не знаешь, когда именно там рейсы начнутся, когда откроются. Мы живём в Дубае, но при этом ты понимаешь, что лучше улететь и переждать. Мы разговаривали с Даней, они волновались за то, что, наоборот, были вдали от дома, хотели, чтобы Даша вернулась побыстрее к детям. Немножко разные ситуации, но в любом случае все стараются при любом раскладе найти лучший вариант, чтобы быть в целости и сохранности.

Мы вообще с Андреем по нашей сетке играем в пятницу, но надеюсь, что нас поставят на субботу. Точно нужен хороший сон. Это залог восстановления. В нынешних условиях необходимо потренироваться. Акклиматизироваться в плане времени за два дня точно не получится. Главное – быть свежим и в голове, поскольку есть такое чуть-чуть расслабленное состояние, что уже как бы всё — приехали и можно фокусироваться на турнире. Нужно поспать, потренироваться достаточное количество часов, чтобы что-то почувствовать в нынешних условиях, а уж с джетлагом будь что будет. Тут ничего не сделаешь. Нельзя попросить на следующую субботу нас поставить на неделю вперёд. Каждый год приезжали за неделю, по-разному складывалось, поэтому, может быть, оно и к лучшему», — приводит слова Хачанова «Больше!».

Карен Хачанов Фото: Mohamed Farag/Getty Images

Важно резюмировать, что приключения Медведева, Рублёва и Хачанова в процессе путешествия из Дубая в США закончились. Они прибыли в Индиан-Уэллс и готовятся к первым матчам на «Мастерсе».

Изнурительное путешествие, конечно, может повлиять на уровень игры Даниила, Андрея и Карена, но это не обязательно случится. Как отмечали теннисисты, даже приезд на турнир за неделю до его старта не гарантирует успех, и всё может закончиться вылетом в стартовой встрече. Бывало и ровно наоборот — прибытие в нужную локацию за считаные дни до стартовой стадии оборачивалось солидным продвижением по сетке и даже титулами. Скоро будет ясно, какой результат покажут россияне.