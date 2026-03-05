«Буду играть, пока есть силы». Джокович — о своих целях, финале AO-2026 и любимом турнире

В Индиан-Уэллсе стартовал первый в сезоне «Мастерс». После длительного перерыва и пропуска ближневосточной серии соревнований на турнир приехал и Новак Джокович. Он возвращается в тур впервые после финала Australian Open, где он в четырёх сетах уступил испанцу Карлосу Алькарасу.

С момента своего дебюта в Индиан-Уэллсе в 2006 году Джокович одержал здесь 51 победу при 11 поражениях и делит пока с Роджером Федерером рекорд по количеству титулов. Серб выигрывал «Мастерс» в Калифорнии пять раз: в 2008-м, 2011-м и три года подряд с 2014-го по 2016-й. Однако в последние годы Новаку добраться до поздних стадий не удавалось. В 2024-м он покинул турнир в третьем круге, а в следующем году — во втором.

Тем не менее в этот раз многократный чемпион ТБШ приехал на турнир в отличном расположении духа и настроенным на победу. Об этом он рассказал на пресс-конференции перед своим стартом в соревнованиях.

— Новак, добро пожаловать в Индиан-Уэллс. Вы приехали на первый турнир после финала Открытого чемпионата Австралии. Расскажите, как вы себя чувствуете.

— Всё хорошо. Приятно снова оказаться в Америке, в Индиан-Уэллсе, на одном из турниров «Солнечного дубля». Я много раз выигрывал здесь, и эти соревнования всегда были моими любимыми. Думаю, я не единственный, кто в восторге от прекрасной погоды, условий, расположения и близости к Лос-Анджелесу, а также от истории турнира под названием «Теннисный рай». Это действительно теннисный рай, и название вполне заслуженно. Знаете, я получаю здесь удовольствие от игры и надеюсь, что всё сложится для меня удачно.

— Серена Уильямс снова попала в допинговый пул.

— Она вернётся.

— Она вернётся?

— Она вернётся? Это вопрос?

— Что вы думаете?

— Я думаю, она вернётся. Я не знаю. Я с ней не разговаривал, но все сходятся во мнении, что она возвращается. Где и как — в одиночном или парном разряде — мы не знаем, и на её месте я бы тоже не афишировал это. Да, все в предвкушении, и это определённо то, чего все очень ждут. Так что поживём — увидим.

— Как вы думаете, Уимблдон — подходящее место для её возвращения?

— Я бы выбрал Уимблдон как турнир для её возвращения, но, честно говоря, не знаю. Думаю, она могла бы сыграть несколько турниров в парном разряде со своей сестрой Винус. Это было бы здорово. Она действительно одна из величайших спортсменок.

— Когда вы только пришли в этот вид спорта, вы мечтали стать первой ракеткой мира и выиграть Уимблдон. Вы побили множество рекордов, однако не останавливаетесь на достигнутом. Кажется, что вы играете ради чего-то большего, чем все эти достижения, — ради того, чтобы доказать себе, что вы на что-то способны. Не могли бы вы немного рассказать об этом?

— Очевидно, что цели каждый раз разные. Я говорил об этом в последние пару лет, потому что мне стали чаще задавать вопросы о том, как долго я хочу играть, ради чего я играю и так далее.

Конечно, у меня всегда есть цели и задачи. Ты хочешь побеждать, хочешь завоевать ещё один титул и ещё один турнир «Большого шлема». В Австралии я был близок к этому. Конечно, это было потрясающее начало года для меня, если учитывать, что я не мог выйти в финал с Уимблдона 2024 года. В прошлом сезоне я проигрывал либо Синнеру, либо Алькарасу на всех ТБШ.

Так что это было невероятное чувство — победить Синнера в пяти сетах в одном из самых эпичных матчей, которые я провёл за последнее время в Австралии, а затем сыграть ещё один отличный матч с Карлосом. Но он в итоге оказался слишком хорош для меня.

Карлос Алькарас и Новак Джокович с наградами после финала АО-2026 Фото: Phil Walter/Getty Images

Но для меня это был феноменальный результат. Я доказал себе и другим, что всё ещё могу соревноваться на самом высоком уровне и побеждать этих ребят. Так что я рассуждаю так: почему бы не продолжать в том же духе, пока у меня есть запал, мастерство и мотивация? С расписанием пока неясно, как и в последние пару лет.

Знаете, в основном я играю на турнирах «Большого шлема», однако я сам выбираю, где хочу играть: где мне нравится не только с точки зрения тенниса, но и в эмоциональном плане, с точки зрения бренда или чего-то ещё, что меня вдохновляет. И у меня есть на то свои причины. Индиан-Уэллс, как я уже говорил, — это место, куда я всегда с радостью возвращаюсь. За последние 10 лет у меня не было выдающихся результатов и выступлений здесь, однако в первые 10 лет моей карьеры это был один из лучших турниров.

Да, вот и всё. Я действительно получаю удовольствие от борьбы. Мне нравится выходить на корт перед зрителями и быть конкурентоспособным. Я по-прежнему занимаю третье место в мировом рейтинге, так что, знаете, если посмотреть на рейтинг, мои результаты и выступления, всё не так уж плохо. Я готов к конкуренции. У меня всё ещё есть преимущество, и я буду продолжать играть, пока чувствую в себе силы.

— В Австралии вы показали отличный результат. Как вы себя чувствуете физически перед турниром в Индиан-Уэллсе?

— Я чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно, но на самом деле это ежедневная работа над собой. Думаю, что база, которую я заложил в предсезонной подготовке, лучше, чем за последние три-четыре года.

Однако сезон, конечно, длинный, и, знаете, приходится адаптироваться по ходу дела. Всегда всплывает что-то, с чем нужно разобраться. К счастью, ничего серьёзного, что могло бы помешать мне выступить на этом турнире, не произошло. Даже наоборот. Я чувствую себя отлично. Как я уже сказал, всегда есть что-то, с чем нужно разобраться и что нужно контролировать, но в целом всё в порядке.

— Вопрос о Лёнере Тьене. Вы играли с ним год назад, на Открытом чемпионате США. Я знаю, что вы обращаете внимание на молодых игроков. Вы следите за его прогрессом? Что вы думаете о его игре?

— Я считаю, что он очень талантливый. Да, я играл с ним на Открытом чемпионате США в прошлом году. Конечно, для него это была первая ночная сессия, так что, возможно, он играл не так хорошо, как мог бы, или как в тех матчах, которые он выиграл у Медведева, например.

Он показывал отличные результаты, но он ещё очень молод. Я думаю, что он, Фонсека, Меншик — сильное поколение. Я не знаю, одного ли они возраста или кто-то из них на год младше или старше. На мой взгляд, Фонсека был в центре внимания, однако, думаю, другие ребята тоже этого заслуживают, если учитывать их результаты и всё, что они показали за последнюю пару лет, особенно за последние 12 месяцев.

У Тьена в команде есть Майкл Чанг, который, безусловно, является одним из величайших теннисистов всех времён, победителем турниров «Большого шлема», человеком, который был на вершине и всё понимает. Кроме того, он стал самым молодым победителем ТБШ среди мужчин: ему было 16 или 17 лет, когда он выиграл «Ролан Гаррос». Так что он понимает, какое давление оказывается на игрока, когда он молод, достигает больших высот, не созрев ни в плане игры, ни в плане эмоций, ни в каком-либо другом аспекте.

Так что я уверен, что Майкл даёт Лёнеру отличные советы и рекомендации. Тьен собрал вокруг себя хорошую команду, к тому же он из Америки и пользуется большой поддержкой со стороны Ассоциации тенниса США и всего, что с этим связано. У него есть все предпосылки для того, чтобы стать по-настоящему хорошим теннисистом. Теперь всё зависит от него, и время покажет.

— Сегодня вы выпустили новые восстанавливающие бандажи для рук и коленей. Мне кажется, что ваша долгая карьера связана с тем, как вы восстанавливаетесь, и с вашей способностью восстанавливаться наилучшим образом.

— Верно.

— Почему вы решили выпустить что-то подобное и для чего это нужно?

— Технология Incrediwear уже существовала раньше, просто сегодня мы выпустили мою личную линейку. На самом деле это очень уникальная технология. Она не похожа на другие аппараты, которые есть в продаже. Если в двух словах, то это что-то вроде инфракрасного устройства. В нём используются нанотехнологии, и оно творит чудеса, ускоряя противовоспалительные процессы и восстанавливая клетки, мышцы и всё остальное, что воспаляется во время физической активности у спортсменов. Это очень важно.

Я горжусь этим партнёрством, и, как вы упомянули, оно как раз в той сфере, в которой я чувствую себя наиболее комфортно с точки зрения своих увлечений и того, как я хочу развивать свой бренд, бизнес, инвестиции, принципы здорового образа жизни и долголетия.

Здоровье — это то, что мне небезразлично и очень близко. Я живу этим каждый день и стараюсь быть своего рода примером для тех продуктов, компаний и брендов, с которыми я сотрудничаю, создаю или запускаю. В наше время, когда на рынке так много вещей, непросто разобраться, что из этого действительно хорошее и оригинальное и что сделано добросовестно.

Поэтому я считаю, что один из лучших способов — найти амбассадора, партнёра или кого-то ещё, кто будет олицетворять собой всё это. Я стараюсь это делать не только из-за бизнеса, но и потому, что я делал это на протяжении всей своей карьеры. Именно эта философия — причина, по которой я до сих пор играю и могу соревноваться на самом высоком уровне.

