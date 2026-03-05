«Заботиться о другом существе — это новое для меня». Признания Мирры перед Индиан-Уэллсом

Совсем скоро для первой ракетки России Мирры Андреевой начнётся турнир в Индиан-Уэллсе. У юной теннисистки есть шанс повторить достижение Навратиловой, которая на сегодняшний день является единственной теннисисткой, побеждавшей на этом турнире два раза подряд. До старта американского «тысячника» восьмую ракетку мира пригласили на пресс-конференцию, где та побеседовала с журналистами.

В прошлом сезоне наша теннисистка одолела в титульном матче лидера рейтинга Арину Соболенко, так что в этом году ей предстоит защита чемпионства и 1000 очков. И в начале пресс-конференции Андреева поделилась впечатлениями от пребывания в Индиан-Уэллсе. «Здорово вернуться сюда. У меня остались невероятные воспоминания о прошлом розыгрыше турнира, поэтому я постараюсь сделать всё возможное, чтобы в этом году получить новые яркие впечатления», — сказала теннисистка.

Не так давно завершился турнир в Дубае, где Мирра впервые попыталась защитить 1000 очков, но россиянка дошла только до четвертьфинала, после чего покинула корт в слезах. Несмотря на такую эмоциональную реакцию после поражения на предыдущем «тысячнике», сейчас в беседе с журналистами восьмая ракетка мира заявила, что не испытывает давления из-за отстаивания чемпионства. «Я беспокоилась о защите очков в Дубае после «Ролан Гаррос». Так что да, я много об этом думала. Но когда я приехала в Дубай, единственное, что я чувствовала, это волнение от того, что я снова здесь и защищаю титул. Опять же, это всё новое для меня, однако почему-то я не испытывала того давления, которое, как я думала, буду ощущать. Здесь то же самое. Я очень рада быть тут в качестве действующей чемпионки и видеть свои фотографии почти везде, в каждом уголке. Приятно снова быть здесь, к тому же теперь я не чувствую никакого давления по поводу защиты очков», — сообщила спортсменка.

Мирра Андреева с трофеем Индиан-Уэллса-2026 Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Россиянке в Индиан-Уэллсе нужно защитить 1000 очков, что составляет 20% от её рейтинговых баллов. Неудачное выступление на турнире может откинуть Андрееву за пределы десятки лучших, и ей придётся начинать практически с той же позиции, где она была год назад. Журналисты напомнили Мирре, что после двух выигранных «тысячников» подряд у неё случился мощный спад в прошлом сезоне. «Вероятно, я не потеряла этот импульс. Просто мне было трудно играть на том же уровне на всех турнирах, в которых я принимала участие. Это было немного нестабильно: иногда получалось, а иногда – нет. Это тоже новый опыт для меня. Но теперь, если это снова произойдёт, я знаю, как с этим справиться, и знаю, что делать. Я бы не сказала, что потеряла тот уровень, на котором играла. Просто я не использовала его каждый раз, когда играла на соревнованиях», — высказалась восьмая ракетка мира.

Кроме того, спортсменка поделилась мыслями по поводу сотрудничества с Кончитой Мартинес, отметив, что их взаимоотношения остались такими же, какими были раньше. «Ну, не знаю, стали ли мы более зрелыми с Кончитой (улыбается). Думаю, всё остаётся примерно так же. Не сказала бы, что что-то изменилось. Мы всё ещё очень весело проводим время. Мы всё ещё на корте много работаем и знаем, когда пора перестать веселиться и действительно приступить к работе. В остальном, думаю, наши отношения остаются прежними», — рассказала Мирра.

А ещё наша теннисистка в очередной раз высказалась по поводу соперничества с 19-летней Викторией Мбоко, подчеркнув, что они подруги и на соревнованиях, и вне корта. Кроме того, в Индиан-Уэллсе россиянка вместе с канадкой выступит в парном разряде. «Очень приятно, когда рядом кто-то, с кем можно разделить впечатления и различные события в туре. Я знаю её очень давно, с тех пор как мы играли вместе по юниорам. Очень здорово быть с ней сейчас в туре и чувствовать это небольшое соперничество, к тому же мы хорошие друзья вне корта. Ну, и на корте тоже. Приятно, когда у тебя есть кто-то, кто может разделять те же эмоции и те же чувства, что и ты. Да, классно иметь хорошую подругу в туре», — заявила Андреева.

Серебряный призёр ОИ-2024 в ноябре 2025-го завела собаку Рэсси, однако только сейчас впервые привезла её на турнир. В беседе с журналистами россиянка рассказала о быте профессиональной спортсменки и жизни с питомцем. «Думаю, довольно сложно вести нормальную жизнь, когда ты путешествуешь по всему миру по разным странам, но лучшее, что я могу сделать, это попытаться взять свою семью с собой на турниры. Теперь мы также можем попытаться взять с собой нашу малышку [Рэсси]. Это мой первый турнир с собакой, так что это тоже новый опыт для меня: не просто сосредоточиться на себе, но и заботиться о другом маленьком существе, которое следует за мной повсюду. Так что это что-то новое для меня, и лучшее, что я могу сделать, это держать свою семью рядом почти всегда. Это то, что мне больше всего помогает», — отметила Мирра.

Под конец пресс-конференции Андреева поделилась подробностями насчёт Рэсси. «Моя малышка [Рэсси] должна была быть суперминиатюрной. Думаю, мы все можем согласиться с тем, что она не такая уж и маленькая. Мы надеемся, что она останется максимально миниатюрной, насколько это возможно, и не превратится в лабрадудля. Ей год. Надеюсь, она останется такой, какая она есть сейчас, потому что если нет, будет очень сложно путешествовать с ней. Мы молимся, чтобы она больше не росла и осталась такой же», — сказала спортсменка.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».