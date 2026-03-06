Соболенко подарили роскошное кольцо за $ 1 млн. Но Иглесиас баловал Курникову в разы круче

На днях первая ракетка мира Арина Соболенко объявила о помолвке с бразильским бизнесменом Георгиосом Франгулисом, который подарил ей шикарное кольцо с бриллиантом.

Daily Mail сообщил, что украшение было создано по индивидуальному дизайну. Главная деталь кольца – трендовый овальный бриллиант весом более 12 карат, закреплённый в платиновой оправе. В изделие также добавлены изумруды – любимый камень Соболенко.

Кольцо Арины Соболенко, подаренное Георгиосом Франгулисом Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Это была личная идея жениха. Стоимость такого украшения составляет до $ 1 млн. Франгулис вполне может позволить себе подобный подарок. Состояние основателя и генерального директора компании по производству здорового питания Oakberry оценивается в $ 75 млн.

Новак Джокович уже успел оценить помолвочное кольцо Арины Соболенко: «Поздравляю! Дай глянуть. О, вау!» В ответ первая ракетка мира пошутила про выбор бразильца: «Не уверена, что это хорошо для него».

Кому ещё из теннисисток женихи дарили яркие украшения?

Анастасия Павлюченкова

Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Анастасия Павлюченкова в ноябре 2025 года сообщила о помолвке с парнем Матиасом. Об этом загадочном молодом человеке известно только имя и национальность – он датчанин.

Анастасия и Матиас обручились во время отдыха на Мальдивах.

Помолвочное кольцо Анастасии Павлюченковой Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Спортсменка поделилась с поклонниками счастливым моментом: на фоне белоснежного песка запечатлена её рука с помолвочным кольцом, украшенным ослепительным квадратным бриллиантом. Стоимость украшения неизвестна, но выглядит достаточно эффектно.

Анна Курникова

Российская теннисистка Анна Курникова в 2004 году получила от своего возлюбленного испанского певца Энрике Иглесиаса одно из самых обсуждаемых и редких колец с розовым бриллиантом весом около 11 карат. Стоимость изделия составляет до $ 6 млн.

В чём его уникальность? Розовые бриллианты составляют менее 0,01% от всех найденных. Они не окрашены примесями — цвет создаётся самой природой внутри кристалла. Поэтому такой камень столь ценен.

В 2009 году Анну заметили с новым украшением — на её руке появилось кольцо с уникальным переливающимся солнечным бриллиантом. Этот массивный жёлтый камень обрамлён платиной и двумя другими маленькими бриллиантами. Его стоимость тоже немалая — $ 5,4 млн.

Анна Курникова в кольце с солнечным бриллиантом Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Анна и Энрике более чем способны позволить себе роскошь, что никоим образом не портит их отношения. Они уже много лет остаются счастливой парой и растят четверых детей.

Мария Шарапова

Первая помолвка пятикратной чемпионки турниров «Большого шлема» Марии Шараповой с баскетболистом Сашей Вуячичем не привела к свадьбе. Но в октябре 2010 года всё выглядело серьёзно. Словенский игрок НБА сделал россиянке предложение, подарив золотое кольцо за $ 250 тыс. Вуячич тогда зарабатывал в «Лос-Анджелес Лейкерс» $ 5,5 млн в год и был менее успешен в своём виде спорта, чем сама Мария. В соцсетях его раскритиковали за то, что он потратил на подарок слишком мало.

Обручальное кольцо Шараповой со второй помолвки в январе 2021 года с британским бизнесменом Александром Гилксом стоит $ 400 тыс. и весит пять карат. Украшение было создано вручную дизайнером Джессикой Маккормак.

Кольцо Марии Шараповой от Александра Гилкса Фото: Из личного архива Марии Шараповой

Шарапова и Гилкс по сей день остаются помолвленными и никак не отгуляют свадьбу. Но наверняка это вопрос времени. Они воспитывают трёхлетнего сына Теодора, а их отношения очень прочны.

Каролина Возняцки

Датская теннисистка Каролина Возняцки тоже была помолвлена дважды. 31 декабря 2013 года она ответила согласием на предложение гольфиста Рори Макилроя, когда тот подарил ей бриллиантовое обручальное кольцо весом восемь карат за $ 800 тыс. Но в мае 2014 года Макилрой и Возняцки расстались по инициативе Рори, причём в момент, когда уже начали рассылать приглашения на свадьбу.

В ноябре 2017 года Возняцки отдыхала с новым возлюбленным баскетболистом Дэвидом Ли на Бора-Бора. Там игрок НБА сделал теннисистке предложение, порадовав девушку кольцом весом 8,88 карата стоимостью $ 1 млн.

Кольцо Каролины Возняцки от Дэвида Ли Фото: Из личного архива Каролины Возняцки

Ли превзошёл Макилроя в плане роскошности подарка для невесты, а отношения Каролины с Дэвидом на порядок более прочные. Они состоят в браке около семи лет и растят троих детей.

Элина Свитолина

В апреле 2021 года украинская теннисистка Элина Свитолина согласилась выйти замуж за французского коллегу из ATP-тура Гаэля Монфиса. Стоимость помолвочного кольца составила € 700 тыс. Украшение включает в себя бриллиант изумрудной огранки размером в 5,5 карата, и оно из коллекции британского ювелирного дома семьи Графф.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис Фото: Из личного архива Элины Свитолиной

Свитолина и Монфис не стали медлить со свадьбой и отгуляли её уже в июле 2021 года. 15 октября 2022 года у пары родилась дочь Скай. Элина вернулась в тур после декрета и показывает качественный теннис, входя в топ-10 рейтинга WTA, а вот её муж в 39 лет выпал за пределы топ-100 и проводит свой последний сезон в туре, после чего больше времени начнёт уделять воспитанию дочери.

Серена Уильямс

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс в декабре 2016 года ответила согласием на предложение руки и сердца американского предпринимателя Алексиса Оганяна. Жених подарил ей кольцо с массивным бриллиантом стоимостью $ 2 млн.

Серена Уильямс и Алексис Оганян Фото: Rich Storry/Getty Images

Капитал Оганяна составляет около $ 150 млн, поэтому он часто дарит Серене украшения. Теннисистка и сама не прочь побаловать себя различными ювелирными изделиями.

«Я всегда носила на корте сумасшедшие украшения — массивные кольца, браслеты. Мне не нужно постоянно менять украшения — я предпочитаю их комбинировать», — признавалась Серена.

Винус Уильямс

В декабре 2025 года семикратная чемпионка ТБШ Винус Уильямс во Флориде вышла замуж за итальянского актёра Андреа Прети, помолвка с которым состоялась 11 месяцами ранее.

Винус носит обручальное кольцо с камнем квадратной огранки, подаренное Прети, даже на тренировки. Да, в 45 лет она всё ещё продолжает играть, пусть и без особых успехов. Прети часто сопровождает её на турниры.

Андреа Прети и Винус Уильямс Фото: Andy Cheung/Getty Images

Стоимость кольца Винус не сообщается, но вряд ли она слишком высокая. Прети не является суперзвёздным актёром, его состояние оценивается в $ 1,5 млн, в то время как у Винус — около $ 95 млн. Очевидно, теннисистка вышла замуж не ради материальной составляющей и ценит любые подарки возлюбленного.