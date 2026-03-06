Соболенко и Мирра познакомили своих собак в Индиан-Уэллсе-2026! А кто ещё привёз питомцев?

Турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе часто называют «Теннисным раем», однако теперь это место стало своеобразным эдемом не только для игроков, но и для их питомцев. Сразу несколько спортсменок приехали на соревнование со своими собаками и теперь прогуливаются вместе с ними прямо по стадиону, вызывая восторг у зрителей, журналистов и коллег по цеху.

Первая ракетка мира Арина Соболенко перед началом Индиан-Уэллса объявила, что завела щенка по кличке Эш. Белоруска выложила в соцсетях очаровательную мини-фотосессию с питомцем, оставив забавную подпись к кадрам. «В команде тигра пополнение. Встречайте Эша», — сообщила спортсменка.

Четвероногий друг сопровождал Арину даже в тот момент, когда ей сделал предложение руки и сердца давний бойфренд Георгис Франгулис. На фотографиях, которые опубликовала Соболенко, щенок сидит на руках у хозяйки, пока её нежно целует в губы будущий супруг. «Наконец-то я могу назвать его [Георгиса Франгулиса] по-другому… ЖЕНИХ», — подписала снимки теннисистка.

Щенок Эш Арины Соболенко Фото: Из личного архива Арины Соболенко

На пресс-конференции перед стартом Индиан-Уэллса лидер рейтинга рассказала, как же в её жизни появился питомец. Оказывается, Эш изначально даже не принадлежал Соболенко! «Он самый милый пёсик на Земле, мне кажется. Ну, вообще-то его завёл мой фитнес-тренер в Сиэтле, так что Эш был с Джейсоном пару недель. А потом я встретила его пару дней назад. Ему почти четыре месяца. Он такой милый! Просто маленький пушистый комочек, который так приятно обнимать. Эш классный и приносит нашей команде много радости и веселья», — отметила четырёхкратная чемпионка ТБШ.

На американский «тысячник» со своей собачкой Рэсси приехала и первая ракетка России Мирра Андреева. Нашей теннисистке на этом турнире предстоит защищать титул и 1000 очков, так что такая моральная поддержка ей точно не повредит. К тому же 18-летняя спортсменка призналась, что питомец помог уменьшить стресс в её жизни. «С тех пор как мы завели щенка, я действительно стала спокойнее и на корте, и за его пределами. Так что это точно энергия щенка! Всем советую завести собачку», — заявила теннисистка на Australian Open — 2026.

Сперва пресс-служба Индиан-Уэллса поделилась фотографиями, на которых Андреева весело проводит время вместе со своим питомцем на одной из тренировок, а затем появилось видео, где счастливая Мирра целует в мордочку Рэсси. Собачке такая ласка явно пришлась по душе, потому что весь ролик она радостно виляла хвостом, а под конец даже облизала нос хозяйке.

Рэсси очаровала не только зрителей, которые присутствовали на тренировках, но и лидера рейтинга Карлоса Алькараса! Семикратный чемпион ТБШ пересёкся на турнире в Индиан-Уэллсе с Миррой Андреевой, у которой на руках в тот момент была собачка. Испанец с улыбкой на лице погладил щенка по голове, а первая ракетка России с умилением наблюдала за этим трогательным моментом.

В интервью «БОЛЬШЕ!» Андреева рассказала, с кем Рэсси познакомилась, помимо Карлоса Алькараса. А ещё Мирра раскрыла, что успела пообщаться с Эшем, пёсиком Арины Соболенко. «Мы ещё познакомили Рэсси с Зизу Бергсом. Далее, понятно, у нас Настя Потапова, она для Рэсси уже и подарок презентовала. Потом Арина Соболенко, я с её собачкой тоже уже познакомилась! Давидович-Фокина, Бублик ещё. Много кто! Да, очень хорошая коллекция игроков собирается. Не все ещё успели, но я думаю, в скором времени смогут с ней [Рэсси] познакомиться», — сказала спортсменка.

А на пресс-конференции в Индиан-Уэллсе первая ракетка России поделилась подробностями жизни с питомцем. «Думаю, довольно сложно вести нормальную жизнь, когда ты путешествуешь по всему миру по разным странам, но лучшее, что я могу сделать, это попытаться взять свою семью с собой на турниры. Теперь мы также можем попытаться взять с собой нашу малышку [Рэсси]. Это мой первый турнир с собакой, так что это тоже новый опыт для меня: не просто сосредоточиться на себе, но и заботиться о другом маленьком существе, которое следует за мной повсюду. Так что это что-то новое для меня, и лучшее, что я могу сделать, это держать свою семью рядом почти всегда. Это то, что мне больше всего помогает», — сообщила серебряный призёр ОИ-2024 в паре.

Кроме того, в беседе с журналистами Мирра раскрыла чуть больше информации по поводу своей собачки. «Моя малышка [Рэсси] должна была быть суперминиатюрной. Думаю, мы все можем согласиться с тем, что она не такая уж и маленькая. Мы надеемся, что она останется максимально миниатюрной, насколько это возможно, и не превратится в лабрадудля. Ей год. Надеюсь, она останется такой, какая она есть сейчас, потому что, если нет, будет очень сложно путешествовать с ней. Мы молимся, чтобы она больше не росла и осталась такой же», — заявила наша теннисистка.

С четвероногим другом в Индиан-Уэллсе также появилась Анастасия Потапова. Экс-россиянка уже давно является счастливой хозяйкой милого пуделя по имени Бэби. Перед стартом американского «тысячника» теннисистка и её собачка приняли участие в фотосессии, а чуть позже Анастасия поделилась бэкстэйджем в соцсетях. На опубликованном кадре спортсменка счастливо улыбается, держа на руках питомца.

Бэби Анастасии Потаповой Фото: Из личного архива Анастасии Потаповой

На турнире в Майами-2023 Потапова трогательно поделилась, насколько сильно ей дорога собачка Бэби. «Я мама прекрасного пуделя. Эта девочка [Бэби] мой счастливый талисман, потому что как только она у меня появилась, я стала играть лучше и подниматься в рейтинге. В самый первый раз, когда она со мной поехала, я выиграла свой первый титул WTA. Это было невероятно. Обещаю, что она будет со мной повсюду, потому что я очень сильно по ней скучаю. Она очень забавная и милая», — цитирует Анастасию сайт Sportskeeda.

Не взять питомца в Индиан-Уэллс не смогла и Анна Калинская. Россиянка провела одну из тренировок накануне старта американского «тысячника», в конце которой весело порезвилась со своей собакой. На видео, которое спортсменка разместила в соцсетях, Анна кидает теннисный мяч в сторону Беллы, а та резво бежит за ним и через какое-то время приносит «добычу» хозяйке.

Отметим, что на турнире в Вашингтоне-2025 собака Калинской даже получила собственную аккредитацию! А после победных матчей теннисистки Белла выбегала на корт к хозяйке, которая брала её на руки и мило целовала. «Она звезда. Не стремилась к этому, но всё равно стала ею – сама по себе. В этом году мы много путешествовали, особенно по США. Белла приносит мне удачу, заряжает позитивом. Она особенная», — сказала Анна после победы в четвертьфинале Вашингтона над Кларой Таусон.

Победительница двух турниров «Большого шлема» Светлана Кузнецова поделилась мнением о присутствии питомцев на американском «тысячнике», отметив, что у неё были проблемы с размещением четвероногого друга во время выступлений на турнирах. «Увидела, что в Индиан-Уэллсе с собаками Мирра, Аня Калинская, Настя Потапова. Здорово, что сейчас турниры лояльны к питомцам. Дольче мой, конечно, покрупнее, но, когда я с ним ездила по турнирам, было проблемно водить его на территорию кортов, в частности на американской серии: были игроки, у которых аллергия на собак, в раздевалку нельзя было провести. Только Серена проносила в сумке, потому что там её собаку никто никогда не замечал.

Собака, безусловно, даёт эмоциональную поддержку. Но сидеть постоянно на трибунах, во время матча, собаке сложно – элементарно жарко. Когда я путешествовала с Дольче, в Индиан-Уэллсе, в частности, есть классный сервис: они забирали с утра и гуляли во дворе с другими собаками, что для Дольче было супер. В Майами же нанимала догситтера с почасовой оплатой», — написала Кузнецова на своей странице в социальных сетях.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».