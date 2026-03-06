Корты в Индиан-Уэллсе стали быстрее. Это должно быть на руку Медведеву

Даниил Медведев дважды доходил до финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, но до титула не добирался. В решающих матчах 2023 и 2024 годов на его пути становился Карлос Алькарас. Россиянин не раз побеждал на турнирах серии ATP Masters 1000, но первый турнир «Солнечного дубля» ему пока так и не покорился. Однако в этом году Медведев, который не очень любит играть на медленном харде и, как правило, предпочитает более быстрые условия, должен чувствовать себя комфортнее в калифорнийской пустыне. Сейчас объясним почему.

В 2016 году Tennis TV начал публиковать показатель, отражающий скорость кортов на турнирах серии «Мастерс». Его так и назвали: индекс скорости кортов (Court Pace Index, далее CPI). Как рассчитывается CPI? За основу берут коэффициент трения в момент удара мяча о корт и коэффициент упругости (степень сжатия мяча при ударе). А формула, позволяющая вычислить CPI на корте, где для этого есть соответствующее оборудование (Hawkeye, в частности), выглядит так:

CPI = 100 * (1 – μ) + 150 * (0,81 – e),

где μ — коэффициент трения, e — коэффициент упругости. Формула учитывает скорость мяча непосредственно перед ударом о поверхность и скорость, с которой он отскакивает от поверхности.

А теперь – самое интересное. По данным специализированного издания Court Speed, в прошлом году CPI в Индиан-Уэллсе составил 30,9. Это характеризуется как среднемедленный (medium slow) корт — или, вообще говоря, корты, ведь их много. А в этом году в первый день турнира был зафиксирован показатель 38,7 — прирост составил 7,8 пункта! И это уже уровень medium (средний).

При этом в Court Speed прогнозируют, что средний показатель по турниру «в дальнейшем, скорее всего, станет ещё выше». Это мнение основывается на том, что одним из компонентов верхнего слоя теннисного корта является песок. Он придаёт корту текстуру. Теннисный корт наиболее шероховатый, когда он совершенно новый. Когда на нём играют во время турнира, трение от обуви игроков изнашивает частицы, делая поверхность более гладкой. А более гладкая поверхность становится быстрее, так как при контакте с мячом трение уменьшается.

Индиан-Уэллс-2026 Фото: Harry How/Getty Images

За счёт чего произошёл уже зафиксированный прирост? Во-первых, новые мячи — от Penn перешли к Dunlop. Тейлор Фриц не очень-то их расхваливал — подробнее об этом вы можете прочитать в нашем лонгриде, посвящённом «Солнечному дублю». В то же время у него же нашлись и позитивные слова о новинке — двойственные впечатления, в общем.

Кроме того, в 2025 году в Индиан-Уэллсе перешли на хард Laykold. В том году игроки также двояко отзывались о кортах: кому-то они показались быстрее, кому-то – медленнее. В этот раз никаких громких пресс-релизов вроде бы не было, однако в сообщении на сайте поставщика можно прочитать следующее: «В основе репутации Laykold лежит точность скорости, то есть способность точно настроить характеристики корта в соответствии с профессиональными требованиями. В тесном сотрудничестве с организаторами турнира в Индиан-Уэллсе компания Laykold оптимизировала характеристики скорости корта на 2026 год, адаптировав его к условиям пустыни, в том числе к атмосферной пыли, которая может оседать на корте, и более высокой скорости мяча из-за разреженного воздуха».

Ну и резкий прирост количества эйсов, что само по себе свидетельствует об изменении условий в пользу предпочтений Медведева, по сравнению с сезоном-2025 впечатляет. Поскольку в одиночных сетках сыграны все матчи первого круга, сравним нынешние показатели с прошлогодними.

Эйсы в первом круге Индиан-Уэллса в 2025 и 2026 годах

2025 2026 Прирост, % Эйсы в первом круге, мужчины 287 373 +30,0 Эйсы в первом круге, женщины 102 170 +66,7 Всего 389 543 +39,6

Что касается самого Медведева, то за последние 52 недели среднее количество эйсов за игру у него составляет 8,3. Не Райлли Опелка (17,1), конечно, и не Джованни Мпетчи Перрикар (14,1), но тоже вполне достойно. Из последних впечатлений: Даниил очень здорово подавал в быстрых условиях в Дубае, где завоевал титул, пусть ему и не пришлось выходить на финал.

«Этот корт – позор для спорта. Нам должны запретить здесь играть, этот чёртов корт – позор для спорта. И они называют это хардом!» Это слова Даниила Медведева после победы (!) над Александром Зверевым в третьем круге Индиан-Уэллса-2023. Надеемся, в этот раз условия в Калифорнии больше подойдут манере игры лучшего российского теннисиста последних лет.

Свой матч второго круга Медведев, не без приключений добиравшийся сюда из Дубая, проведёт в субботу, 7 марта (по местному времени). Соперником Даниила будет чилиец Алехандро Табило, замыкающий топ-40.