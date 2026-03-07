Калинская — в 3-м круге Индиан-Уэллса. Соболенко провела 100-й матч в ранге первой ракетки

В ночь с 6 на 7 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе начались матчи второго круга в мужской и женской одиночных сетках. С этой стадии в борьбу вступили сеяные теннисисты. На этот раз свои матчи провели пять россиянок, а кроме этого, на корт выходили такие звёзды, как Арина Соболенко и Янник Синнер.

Две встречи с участием россиянок поставили первым запуском. В одной из них Анастасия Захарова, занимающая 86-е место в рейтинге WTA, играла с чемпионкой US Open 2021 года Эммой Радукану, посеянной под 25-м номером. Захарова впервые попала в основную сетку Индиан-Уэллса, причём для этого ей пришлось выиграть два матча в квалификации. А в первом круге россиянка разгромила Эллу Зайдель — 6:2, 6:2.

Однако справиться с победительницей ТБШ Анастасия не смогла. В первом сете Захарова не смогла навязать борьбу Радукану, отдавшей всего один гейм. На своей подаче британка не подарила россиянке ни одного брейк-пойнта — 6:1 за 32 минуты.

Во второй партии у Анастасии также не клеились дела. Она уступала с брейком и только в шестом гейме добралась до брейк-пойнтов, но упустила оба шанса сравнять счёт. После этого Радукану ещё раз взяла чужую подачу, затем не смогла подать на матч, а вот в девятом гейме использовала первый же матчбол на приёме — 6:1, 6:3 за 1 час 23 минуты.

Екатерина Александрова (11) вышла на корт с 21-летней австралийкой Талией Гибсон, 112-й ракеткой мира. Гибсон, как и Захарова, прошла отбор на турнир, а в первом круге выбила Энн Ли (6:3, 7:5).

В первом сете Александрова регулярно выходила на брейк-пойнты, но не реализовала ни одного из пяти. А вот Гибсон хватило единственного брейк-пойнта, использованного ею в шестом гейме. Австралийка удержала подачу, а в девятом гейме ещё и отподавала под ноль — 6:3 за 43 минуты.

Во второй партии Александрова вроде бы контролировала ход игры, подавая первой. Но, как и в первом сете, упускала брейк-пойнты. А после 5:5 всё рухнуло. Россиянка под ноль отдала подачу, после чего Гибсон оставалось лишь подать на матч, что она и сделала — сенсационная победа 6:3, 7:5 за 1 час 34 минуты. Для Екатерины это поражение стало четвёртым подряд — после финала Абу-Даби она проиграла в Дохе, Дубае и вот теперь в Индиан-Уэллсе.

Анна Калинская (23) противостояла турчанке Зейнеп Сёнмез, замыкающей топ-80 рейтинга WTA. В первом круге Сёнмез с «баранкой» прошла Маккартни Кесслер (7:6 (9:7), 6:0).

В первом сете Калинская вела 4:1 с двумя брейками, хотя легко ей не было. Россиянка не без проблем (хотя и без брейк-пойнтов) забирала свои геймы, а на приёме ей лишь с шестой попытки впервые удалось использовать брейк-пойнт. И лишь в пятом гейме соперница почти без борьбы отдала подачу. После этого Анна впервые сама не удержала подачу, однако преимущества в один брейк ей хватило. В девятом гейме она не реализовала сетбол на приёме, после чего подала на партию — 6:4 за 47 минут.

Во втором сете с брейком поначалу вела Сёнмез, затем Калинская отыгралась, перехватила инициативу и взяла четыре гейма подряд, но турчанка сподобилась на второй брейк — 4:4. После этого теннисистки спокойно дошли до тай-брейка, на котором Анна использовала первый же матчбол — 6:4, 7:6 (7:4) за 1 час 48 минут.

В третьем раунде Калинская сразится с Викторией Мбоко (10), обыгравшей Кимберли Биррелл (6:4, 7:6 (7:5)).

Диана Шнайдер (21) встретилась с 35-летней румынкой Сораной Кырстей, которая в стартовом матче одержала победу над Татьяной Марией (6:4, 4:6, 6:3). В прошлом году Кырстя обыграла Шнайдер в Остине (6:3, 2:6, 6:4), так что в этот раз россиянка нацеливалась на реванш. Но его не случилось.

В первом сете Шнайдер так ни разу и не вышла на брейк-пойнты. В своих геймах она боролась, но Кырстя дважды дожимала её с нескольких брейк-пойнтов — 6:2 за 36 минут. Во второй партии за 12 геймов теннисистки заработали лишь один брейк-пойнт на двоих, и упустила его россиянка — обидно, ведь счёт мог стать 5:3, а не 4:4. А на тай-брейке Диана, допустившая за матч пять двойных ошибок, вообще не взяла ни одного мяча, и дальше прошла румынка — 6:2, 7:6 (7:0) за 1 час 34 минуты.

94-я ракетка мира Анна Блинкова играет с двукратной финалисткой ТБШ Амандой Анисимовой (6). На момент публикации материала матч ещё идёт.

Провели свои матчи и два четырёхкратных чемпиона ТБШ, а именно Арина Соболенко (1) и Янник Синнер (2). Белоруска вышла на корт с японкой Химено Сакацумэ (Q), 136-й ракеткой мира. Матч принёс ожидаемый результат. Соболенко, подававшая с хорошим процентом попадания первым мячом (78%), за всю игру трижды подала навылет, и у соперницы не было ни одного брейк-пойнта. Арина довольно быстро закончила встречу — 6:4, 6:2 за 1 час 12 минут.

Так Соболенко провела 100-й матч в ранге первой ракетки мира. Она стала девятой теннисисткой в истории, проведшей столько поединков в ранге лидера рейтинга, — после Мартины Навратиловой, Штеффи Граф, Мартины Хингис, Крис Эверт, Серены Уильямс, Моники Селеш, Иги Швёнтек и Жюстин Энен.

В третьем раунде Соболенко сыграет с Жаклин Кристиан, отыгравшейся после «баранки» в матче с Майей Джойнт (0:6, 6:2, 7:5).

А Синнер противостоял чешскому квалифаеру Далибору Сврчине, 109-му номеру рейтинга ATP. В первом круге Сврчина победил Джеймса Дакворта (6:2, 6:4).

Тут, как и в матче Соболенко, тоже ни намёка на сенсацию. Синнер разгромил соперника — 6:1, 6:1 за 1 час 5 минут. В первом гейме итальянец, подавая на партию, отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Сврчины. Во втором сете чех отчаянно пытался удержать подачу, но все его попытки ни к чему не привели — даже в седьмом гейме, который итальянец взял аж с пятого матчбола

Янник вышел в третий раунд, где сыграет с победителем пары Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, 29) — Денис Шаповалов (Канада).

А вот Лоренцо Музетти (5), который в четвертьфинале Australian Open вёл 2:0 по сетам с Новаком Джоковичем, но снялся из-за травмы, неудачно вернулся на корт. Он уступил 56-й ракетке мира Мартону Фучовичу — 5:7, 1:6. Фучович впервые в карьере обыграл игрока топ-10 на харде — после 21 поражения подряд. Для венгра эта победа стала крупнейшей в карьере, если иметь в виду рейтинг соперника. В 2020 году Мартон обыграл на «Ролан Гаррос» Даниила Медведева, который тогда тоже был пятым в мире.

Кроме того, в женском парном разряде матч первого круга (то есть 1/16 финала) провела Мирра Андреева. Изначально не планировалось, что Андреева в этом сезоне будет играть пару на крупных турнирах, и из-за этого распался её дуэт с Дианой Шнайдер. Однако затем планы изменились, и в Индиан-Уэллс 18-летняя Андреева заявилась вместе с Викторией Мбоко, которая всего на год старше.

В одиночном рейтинге россиянка идёт восьмой, а канадка замыкает топ-10. Но посева в парную сетку они не получили — зато его получили их сегодняшние соперницы Элисе Мертенс и Чжан Шуай, которым выдали четвёртый номер. Бельгийка и китаянка считались фаворитами встречи.

Несмотря на это, вновь созданный дуэт начал с победы. В первой половине стартового сета стороны обменялись брейками, а в 10-м гейме Андреева и Мбоко использовали первый же сетбол на приёме — 6:4. Во второй партии россиянка и канадка вели с брейком, но растеряли преимущество и позволили соперницам выйти вперёд. В 10-м гейме Мертенс и Чжан подали на сет — 6:4. На тай-брейке до 10 очков Мирра и Виктория вышли на четверной матчбол и едва не упустили его, но всё закончилось хорошо — 6:4, 4:6, [10:8] за 1 час 27 минут.

В ночь с 7 на 8 марта в одиночных сетках завершится второй круг. За всеми событиями следите на «Чемпионате».