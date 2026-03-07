«Играть в любимый теннис». Тарпищев стал тренером в 25 и привёл не одно поколение к успеху

Многолетний руководитель российского тенниса Шамиль Тарпищев 7 марта отмечает день рождения! В день 78-летия Шамиля Анвяровича вспоминаем, как он начал работать тренером, а после – вырос в большого наставника сразу нескольких поколений ведущих отечественных спортсменов.

Как полагается, Тарпищев сам с детства занимался теннисом, стал мастером спорта, сразу после окончания школы поступил на тренера в институт, который ныне называется Российский университет спорта «ГЦОЛИФК». Уже в свои 25 лет Шамиля Анвяровича пригласили на роль старшего тренера сборной СССР. Вот как это случилось:

«Летим в самолёте с руководителем – Дмитрием Ионовичем Прохоровым. Это отец Михаила Прохорова, он был начальником управления международных спортивных связей. Это он меня сделал тренером. Я весь полёт рассказывал ему, что у нас плохо и что надо делать в теннисе. И через некоторое время меня вызывает Прохоров и говорит: «Давай соглашайся на старшего тренера сборной», — делился Тарпищев в интервью для «СЭ».

Первым серьёзным тренерским испытанием для Шамиля Анвяровича стал Кубок Дэвиса – 1974, когда новоиспечённому наставнику пришлось работать с теми, кто был чуть старше него: Александром Метревели (+ четыре года), Теймуразом Какулией (+ год), Владимиром Коротковым (ровесник). Тогда сборная СССР дошла до полуфинала, а Тарпищев понял, у что продвигаемых им идей есть шанс на реализацию.

Ключевые задачи стояли такие: открыть советским теннисистам путь на международные турниры, подтянуть молодёжь, создать в сборной доверительную рабочую атмосферу. Хотя, как признавался Тарпищев, команда, в составе которой играл Метревели, не слишком шла с ним на контакт, да и между собой тёплых чувств друг к другу игроки не питали. Тогда Тарпищев и стал искать пути, чтобы лавировать между интересами всех спортсменов и находить внутри команды точки соприкосновения.

За поколением Метревели и Какулии последовала пора Александра Зверева-старшего, Сергея Леонюка, Вадима Борисова, Александра Богомолова-старшего. Тогда Шамиль Анвярович ориентировался не столько на психологический аспект игры, сколько на технический.

«Я не устаю повторять: каждый должен играть в «любимый» теннис, но, если он не приносит успеха, надо уметь переключиться на «любой другой», – писал Тарпищев в автобиографии «Первый сет».

Следом началось «золотое» время – годы, когда сборную России представляли сначала Андрей Чесноков, а затем – Евгений Кафельников, Марат Сафин, Михаил Южный. Кстати, в той же своей книге Тарпищев рассказывал, как работал с Чесноков и в чём на том этапе карьеры заключались его тренерские таланты.

«Как только меня не ругали за Андрея Чеснокова, за то, что я его три года таскал по всем соревнованиям, а он не показывал результатов! Потом точно так же меня ругали за Александра Волкова. Писали на меня анонимки, что я занимаюсь с любимчиками и богатыми. Ну какой Чесноков богач? Отец их с мамой бросил, жили они очень трудно, денег не хватало на элементарное существование. Меня же подкупали в нём те качества, которые впоследствии как раз и выстрелили: фантастическая мобилизация нервной системы, колоссальное трудолюбие и отсутствие страха. Чесноков стал первым в России, кто выиграл турнир Ассоциации теннисных профессионалов (АТР)», – писал Тарпищев.

Спортивное чутьё вкупе с самообразованием, работой с разными специалистами и погружением в психологию игроков дало такой результат: Шамиль Анвярович раскрывал хороших теннисистов раньше, чем они могли сами подумать.

Кульминацией всей работы Тарпищева стало начало 2000-х годов, а в особенности Кубок Дэвиса – 2002. Тот самый, который сборная выиграла впервые в истории. К этому, как объяснял сам наставник, привело несколько действий.

Первое – ещё в отрочестве корректно подобранные специалисты по физической и теннисной подготовке для игроков. Второе – многократные попытки Тарпищева создать среди российских игроков атмосферу взаимопомощи и здоровой конкуренции.

Команда России после победы на Кубке Дэвиса — 2002 Фото: РИА Новости

«Спортсмен в теннисе с первых шагов привык, а главное, воспитан отвечать только за себя. Поэтому, когда он сталкивается с тем, что за один и тот же приз он борется рядом с партнёром, проходит долгий и трудный период адаптации к понятию «команда». Вот почему Кафельников начал нормально играть командные соревнования совсем недавно», – делился Тарпищев в начале нулевых.

Навык, который во многом помогает Шамилю Анвяровичу на пути, ныне называют искусством нетворкинга – это способность выстраивать прочные связи с разными людьми, понимать их сильные стороны и привлекать в момент, когда другие известные тебе способы и контакты не помогают. Так, например, при помощи Сергея Леонюка он смог уговорить Кафельникова не играть второй одиночный матч в финале Кубка Дэвиса – 2002.

Тогда же Тарпищев принял решение поставить на пятую встречу молодого Михаила Южного – этот шаг сначала поняли не все. Но результат мы с вами знаем. Можно ли скинуть всё на случайность и исключительно чуйки? Всё же Шамиль Анвярович называл интуицию ни чем иным, как «хорошо переработанной информацией».

Кстати, именно на Кубке Дэвиса Тарпищев ответил на то, что старался вести себя сдержанно с игроками в переходах.

«Есть особенная логика в таких моментах, как минутный отдых на переходе. Если ты много говоришь, то тяжело дышащий, после большой физической нагрузки человек не знает, на чём из всего сказанного сконцентрироваться. К тому же если много говорить, издалека подводя к нужной теме, то игрок совсем запутается, и чаще всего так оно и получается. Но если произносишь одну-две конкретные фразы, обращая внимание игрока на главное, то он их впитывает и твой совет пытается претворить в жизнь. Прямо по Штирлицу: «Запоминается последняя фраза». Я нередко даю установку уже тогда, когда человек встаёт или даже уходит на корт», – делился Тарпищев в «Первом сете».

Шамиль Тарпищев Фото: РИА Новости

Ещё одним ярким поколением, с которым работал Шамиль Анвярович, стали Даниил Медведев/Карен Хачанов/Андрей Рублёв. Их, как и Кафельникова/Сафина/Южного почти 20 годами ранее, Тарпищев привёл к тяжёлой победе на Кубке Дэвиса.

Напомним, всё случилось в декабре 2021 года – того самого сезона, когда Медведев выиграл US Open и буквально за неделю до решающих матчей Кубка Дэвиса дошёл до финала на Итоговом, а Рублёв до командных соревнований в девяти встречах потерпел шесть поражений. Однако даже в такой ситуации тренерам удалось выжать из теннисистов максимум.

«Победа была по силе, но не по подготовке, потому что её как таковой не было. Эта победа не сравнима ни с чем, потому что ребятам пришлось пройти через очень многое в этом сезоне, все играли на фоне усталости, и я очень благодарен, что они выложились до конца. Вообще, за всё то время, что я старший тренер, это, наверное, самая дружная команда», — сказал Тарпищев на пресс-конференции после победы.

Шамиль Анвярович всегда называет психологию основополагающим фактором в теннисе. Именно поэтому он во всех сборных отдавал предпочтение выстраиванию личных отношений между игроками, нежели работе над техникой или выносливостью. Это и помогло ему прийти от попыток собрать распавшуюся сборную 1974 года к уверенности, что в сборной в сезоне-2021 благодаря атмосфере всё сложится лучшим образом.