«Я подвела фанатов и весь спорт». 10 лет назад Шарапова призналась в употреблении допинга

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» Мария Шарапова провела выдающуюся карьеру. Экс первая ракетка мира и обладательница 36 титулов WTA могла добиться ещё большего, если бы не печально известный допинг-скандал.

7 марта 2016 года Шарапова на специальной пресс-конференции сообщила о том, что во время Australian Open она сдала положительную пробу на мельдоний. Антидопинговый комитет Международной федерации тенниса дисквалифицировал Марию на два года, но после апелляции срок был сокращён до 15 месяцев. Вспоминаем о резонансном случае в день его 10-летия.

6 марта на официальном сайте Шараповой появилась новость о том, что через день российская теннисистка проведёт пресс-конференцию в Лос-Анджелесе и выступит с важным заявлением.

Детали не раскрывались, но СМИ и фанаты предполагали, что 28-летняя Шарапова может приостановить или даже завершить карьеру. Версия о допинг-скандале рассматривалась разве что среди каких-то малочисленных теоретиков заговора, но на следующий день именно это стало главной темой обсуждения в спортивном мире.

На пресс-конференции Шарапова сообщила, что несколько лет принимала препарат под названием милдронат (мельдоний), который относится к классу гормонов и метаболических модуляторов. Проблема заключалась в том, что с 1 января 2016 года данное вещество было включено в список недопустимых для применения.

Мария Шарапова выступает на резонансной пресс-конференции в Лос-Анджелесе Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Марии присылали обновлённый перечень запрещённых препаратов, но она не посмотрела письмо. Шарапова на тот момент даже не догадывалась, какое наказание её ждёт, однако дала понять, что зачехлять ракетку не собирается.

«Я отношусь к своей карьере с ответственностью и профессионализмом. Признаю, что допустила огромную ошибку, подвела своих болельщиков и подвела весь спорт, которым занимаюсь с четырех лёт и люблю всем сердцем. Я не хочу подобным образом завершать карьеру и надеюсь, что мне дадут ещё один шанс», – сказала Шарапова.

Первое заседание по допинговому делу Шараповой назначили на 23 марта, но решение вынесли только летом. За этот период Мария потеряла ряд спонсоров. Уже 8 марта партнёрство с россиянкой приостановили немецкий автоконцерн Porsche и спортивный бренд Nike, а компания по производству часов Tag Heuer заранее сообщила об отказе продлевать контракт после истечения действовавшего до конца года соглашения. При том что Шарапова сотрудничала с Tag Heuer очень долго – с 2004 года.

Avon (косметика), Evian (минеральная вода) и производитель ракеток Head остались с Марией, причём последний бренд даже продлил с ней контракт, утверждая, что теннисистка на протяжении многих лет являлась примером для любителей спорта, а её смелость, проявленная в ходе допингового дела, вызывала восхищение. Это был, скорее, единичный пример. Общие потери Шараповой от ухода основных спонсоров в моменте составили около £ 100 млн. Один лишь контракт с Nike действовал восемь лет и предполагал выплату $ 70 млн. Шарапова прервала 11-летнюю серию лидерства в рейтинге самых высокооплачиваемых спортсменов мира, но куда больше её волновали карьерные вопросы.

8 июня Шарапову дисквалифицировали на два года. Отстранение отсчитывалось с 26 января 2016-го – даты забора допинг-пробы, в которой нашли запрещённое вещество. Мария могла вернуться на корт только после Australian Open – 2018, что выглядело очень суровым наказанием, ведь трибунал ITF пришёл к заключению, что россиянка не нарушала правила намеренно. К слову, после публикации в СМИ данной формулировки Nike сразу же решил возобновить с ней сотрудничество, несмотря на довольно длительное отстранение.

Мария Шарапова быстро вернула спонсорство Nike после допингового дела Фото: Julian Finney/Getty Images

Решение комиссии ITF можно было оспорить в Спортивном арбитражном суде (CAS). Мария решила воспользоваться этим правом. CAS после разбирательств сократил срок отстранения с двух лет до 15 месяцев. Шараповой было разрешено вернуться на корт 25 апреля 2017 года. Она это сделала через день после указанной даты, выступив на грунтовом «пятисотнике» в Штутгарте, организаторы которого с удовольствием предоставили ей уайлд-кард.

Мария после той самой пресс-конференции долго сталкивалась с резкой критикой некоторых коллег-теннисисток. Особенно жёстко высказывались Эжени Бушар, Агнешка Радваньска, Доминика Цибулкова, Кристина Младенович, Симона Халеп, Барбора Стрыцова. При этом слова поддержки в свой адрес Шарапова тоже слышала, что мотивировало продолжать заниматься любимым делом.

К сожалению, 15 месяцев простоя без игровой практики не могли пройти бесследно. После камбэка Шарапова выиграла всего один титул на турнире категории WTA-250 в Тяньцзине в 2017-м, одолев в финале тогда ещё не хватавшую звёзд с неба Арину Соболенко. На турнирах «Большого шлема» Мария четыре раза добиралась до второй недели, лучшим результатом стал четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2018.

Подобное положение дел не устраивало теннисистку, привыкшую к большим победам. 26 февраля 2020 года Шарапова объявила о завершении карьеры в колонке, опубликованной одновременно в Vogue и Vanity Fair.

Допинговое дело разделило карьеру Марии на «до» и «после», но не перечеркнуло выдающееся наследие. Шарапова выиграла все крупные титулы, включая пять ТБШ, до скандала с отстранением и при этом ничего не нарушала. Именно поэтому ничто не помешало ей попасть в Зал славы тенниса в прошлом году – достижения россиянки на корте вполне соответствуют этому престижному уровню.