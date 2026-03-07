Рыбакина начинает борьбу в Индиан-Уэллсе! Ещё сыграют Медведев, Мирра и Рублёв. LIVE!

Лучшие из лучших перебрались в Калифорнию, где продолжается теннисный сезон. Появятся перед публикой и пять россиян.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на объединённом «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. В рамках второго круга вступают в борьбу сеяные теннисисты из нижней половины сетки у женщин и верхней – у мужчин. А также проведут отложенные стартовые матчи Карен Хачанов (16-й номер посева) и Андрей Рублёв (17), которые долго добирались из Дубая в Калифорнию. Вместе с ними в этот день выступят пять россиян – ещё Даниил Медведев (11), Мирра Андреева (8) и Людмила Самсонова (19). Также в борьбу вступят и другие топовые игроки – Елена Рыбакина (3), Новак Джокович (3), Карлос Алькарас (1) и Александр Бублик (10).