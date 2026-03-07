Скидки
Онлайн-трансляция Индиан-Уэллса-2026: Мирра Андреева, Медведев, Хачанов, Рыбакина, сетка, расписание, результаты, где смотреть

Рыбакина начинает борьбу в Индиан-Уэллсе! Ещё сыграют Медведев, Мирра и Рублёв. LIVE!
Даниил Сальников
Индиан-Уэллс-2026. LIVE!
Лучшие из лучших перебрались в Калифорнию, где продолжается теннисный сезон. Появятся перед публикой и пять россиян.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию четвёртого игрового дня на объединённом «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. В рамках второго круга вступают в борьбу сеяные теннисисты из нижней половины сетки у женщин и верхней – у мужчин. А также проведут отложенные стартовые матчи Карен Хачанов (16-й номер посева) и Андрей Рублёв (17), которые долго добирались из Дубая в Калифорнию. Вместе с ними в этот день выступят пять россиян – ещё Даниил Медведев (11), Мирра Андреева (8) и Людмила Самсонова (19). Также в борьбу вступят и другие топовые игроки – Елена Рыбакина (3), Новак Джокович (3), Карлос Алькарас (1) и Александр Бублик (10).

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс-2026. Сетка
WTA 1000. Индиан-Уэллс-2026. Сетка
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 22:00 МСК
Хейли Баптист
США
Хейли Баптист
Х. Баптист
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 23:30 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Не начался
1 2 3
         
         
Эшлин Крюгер
США
Эшлин Крюгер
Э. Крюгер
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 23:30 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Не начался
1 2 3
         
         
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
07 марта 2026, суббота. 23:30 МСК
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Не начался
1 2 3
         
         
Габриэль Диалло
Канада
Габриэль Диалло
Г. Диалло
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Камиль Майхшак
Польша
Камиль Майхшак
К. Майхшак
Индиан-Уэллс (ж). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Солана Сьерра
Аргентина
Солана Сьерра
С. Сьерра
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 01:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Григор Димитров
Болгария
Григор Димитров
Г. Димитров
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 02:30 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Вит Коприва
Чехия
Вит Коприва
В. Коприва
Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило
Расписание субботы
Live Даниил Сальников

Расписание субботы

Сегодня в Индиан-Уэллсе пройдут матчи с участием россиян и топовых игроков. Вот как выглядит расписание дня.

