«Бриллиант во время игры не потеряю». Соболенко — после первой победы в статусе невесты

Лидер рейтинга Арина Соболенко успешно стартовала на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе. Четырёхкратная чемпионка ТБШ уверенно обыграла Химено Сакацумэ и вышла в третий круг, где сразится с Жаклин Кристиан. После победы над японской соперницей белоруска побеседовала с журналистами на пресс-конференции, где рассказала об игре в теннис с кольцом на пальце, впечатлениях после успешного начала американского «тысячника», подробностях помолвки с Георгисом Франгулисом и мыслях по поводу своей команды.

— Как оцените старт на турнире?

— Я очень довольна уровнем, на котором я играла. Очень рада этой победе, я долго не выступала после Australian Open.

— Каково играть с кольцом на пальце?

— Мы дважды проверили, нет ли вероятности потерять бриллиант во время игры, и убедились, что такое невозможно. Поэтому я надела кольцо с уверенностью. Оно кажется мне удобным, блестящим. Надеюсь, соперницы будут отвлекаться на бриллиант, и это пойдёт мне на пользу (улыбается).

Арина Соболенко Фото: BNP Paribas Open

— Расскажите нам немного подробностей о помолвке. Когда это произошло и как?

— Как все, наверное, видели, я была совершенно не готова. Это был сюрприз, всё произошло 3 марта. Вся команда знала об этом. Мой агент сказал мне, что у меня очень важная встреча через 15 минут и нужно надеть что-нибудь красивое. Она не настаивала, чтобы я нанесла макияж, к тому же я была очень уставшей тем вечером. Я такая: «Ладно, я не буду этого делать. Я просто надену джинсы. Почему вы смеётесь, ребята? Так смешно, да?» Ага, я выглядела никакуще (улыбается). Потом мы приехали, я вижу Георгиса и потом плачу половину времени, потому что думала, что выгляжу ужасно, неподготовленной, а ведь это такой прекрасный момент. Я прекратила съёмку и попросила видеооператора и фотографа сфокусироваться только на кольце. Потом ещё я встала боком, чтобы вы, ребята, не были шокированы тем, как я выгляжу. Я была удивлена, хотя я вроде как знала и чувствовала, что это произойдёт здесь. Но он всё же сумел устроить сюрприз. Это был особенный момент!

— Вы знаете, почему он выбрал Индиан-Уэллс для этого момента?

— Это «Теннисный рай» (улыбается). Звучит просто прекрасно.

— Эмма Радукану говорила о возможности того, что у неё будет период без тренера. Можете представить, что у вас когда-нибудь будет подобное?

— Да, я готова прямо сейчас уволить их всех (смеётся). Нет, я думаю, для меня лично это было бы тяжело. Мне кажется, что, даже несмотря на то, что я психологически сильна и устойчива, для меня важно чувствовать поддержку и видеть свою команду в боксе и просто быть окружённой своими людьми. Так что прямо сейчас я не вижу себя без тренера. И даже несмотря на то, что я умна и знаю теннис, в то же время мне не нравится ходить на тренировку и делать всё самой. Это просто забирает слишком много энергии. Мне нужен тренер, чтобы планировать занятия, заставлять меня делать что-то, и тогда единственное, о чём я буду беспокоиться — это теннис. Не будет мыслей: «Какое упражнение мне сегодня делать? Над чем мне сегодня работать?».

Для меня это было бы сложно. Но я чувствую, что она [Эмма Радукану] испытывает трудности с поиском подходящего ей тренера. Я думаю, что ей лучше взять небольшой перерыв, не спешить и не приглашать кого угодно в свою команду. Это создаёт больше проблем и неуверенности в себе, когда у тебя нет своего человека рядом. Я думаю, что для неё это хорошее решение, но мне кажется, что она в итоге всё равно найдёт тренера. Мне кажется, ей просто нужно тщательно выбирать человека, которого она возьмёт в свою команду.

— Был бы хаос, если бы вы сами отвечали за свою подготовку и всё остальное?

— Нет, нет, нет. Знаете, для меня наоборот. Я чувствую, что, если бы я сама отвечала за подготовку и всё остальное, я бы переусердствовала, и я пришла бы на турнир очень уставшая из-за этого. Мне нужно, чтобы моя команда как-то останавливала меня от тренировок и, например, лучше планировала их. Так что, да, для меня это было бы сложно. Я имею в виду, со временем я бы, наверное, научилась это делать, но всё же я чувствую себя более уверенно, когда вокруг меня есть моя команда и мои люди.

— Ещё один вопрос о предложении. Это произошло здесь или на курорте?

— Он просто арендовал очень красивый дом, была классная обстановка. Женщина, которая везла меня, была очень довольна тем, что я выглядела просто, верно? Она везла меня куда-то, и я спрашивала: «Куда мы едем?». Потом она высадила меня там и убежала, потому что знала, что первым, что я скажу, будет: «Карли, где ты? Что это? Почему вы, ребята...». Никто, ни один человек не сказал мне по секрету: «Арина, тебе лучше нанести макияж и одеться лучше». Но, в конце концов, это выглядело лучше, ведь было таким искренним, настоящим моментом. Честно говоря, я очень довольна тем, как они все это проделали со мной (улыбается).

Арина Соболенко Фото: Robert Prange/Getty Images

— Вернёмся к январским событиям, когда вы играли с Йович в четвертьфинале Australian Open. Были ли в её игре вещи, которые вас раздражали? Какие аспекты ей нужно улучшить?

— Йович молодая и играет отлично, она трудолюбивая и хорошо двигается. Я думаю, что в том матче она просто немного нервничала и волновалась, что играет со мной. Вот как я себя чувствовала. Я думаю, что она всё делает правильно, и мне кажется, что со временем она добьётся успехов, безусловно.

— ATP впервые проводит встречу прибывающих в Индиан-Уэллс спортсменов в рамках модной кампании. Хотели бы вы увидеть что-то подобное в WTA?

— Мне нравится то, как я сама делаю это сейчас. Но мне кажется, что было бы здорово увидеть девушек, приезжающих гламурными на турниры, потому что у нас так много теннисисток, которые действительно стильные и красивые. Я думаю, люди знают, что мы можем хорошо выглядеть, однако было бы очень круто приехать на турнир красивой и гламурной. Это весело, весело. Я хотела бы такого для нас.

— Что вы узнали о своём женихе, путешествуя вместе, и что он узнал о вас?

— Что я узнала о нём? Он очень любит спортивное питание на основе ягод асаи. Что он узнал обо мне? Что я сумасшедшая (смеётся). Да нет какого-то конкретного ответа, мы много узнаём друг о друге.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».