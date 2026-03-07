Мирра и 19-летняя канадка выбили чемпионок ТБШ. Подростковая пара впечатлила теннисный мир

Мирра Андреева и Виктория Мбоко неожиданно объединились на турнире в Индиан-Уэллсе. В стартовом матче их дуэт уже громко заявил о себе.

На турнире в Индиан-Уэллсе образовалась новая пара юных теннисисток, которые в первом круге уже успели огорчить чемпионок ТБШ. Мирра Андреева и Виктория Мбоко сенсационно обыграли победительниц Открытого чемпионата Австралии — 2026 — бельгийку Элисе Мертенс и китаянку Чжан Шуай — со счётом 6:4, 4:6, [10:8].

«Подростковая команда мечты», — с этой подписью опубликовал видео с игры девушек официальный аккаунт турнира в Индиан-Уэллсе.

«На турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе два бриллианта женского тенниса — Мирра Андреева и Виктория Мбоко — объединились, чтобы сыграть в парном разряде. Результат — победа над чемпионками Открытого чемпионата Австралии», — так высказалось издание Advantage Tennis.

По разные стороны сетки канадка и россиянка встречались в этом году уже дважды — сначала Мирра победила Викторию в финале турнира WTA-500 в Аделаиде (Австралия), а затем Мбоко взяла у Андреевой реванш в третьем круге «тысячника» в Дохе (Катар). После обидного поражения 3:6, 6:3, 6:7 россиянка покинула корт в слезах.

А вот вместе спортсменки сыграли впервые. На пресс-конференции после своего матча в одиночном разряде Виктория Мбоко призналась, что это вышло совершенно случайно и заявляться на выступление в парном разряде она изначально не планировала. Инициатором создания их пары стала Мирра Андреева. «Да, это как-то само собой получилось. Я вообще не планировала играть здесь в парах, но она позвала меня в самый последний момент. Подумала: «Ну ладно, почему бы и нет? Сыграю ещё несколько матчей». Я уверена, что это будет весело. Она отлично играет в парном разряде и добилась в нём неплохих результатов. Я тоже только начинаю выступать в паре и пытаюсь найти свою игру, чтобы провести как можно больше матчей. Посмотрим», — отметила Мбоко.

Девушки неоднократно говорили, что являются хорошими подругами вне корта и, несмотря на соперничество, всегда друг друга поддерживают. «Очень приятно, когда рядом кто-то, с кем можно разделить впечатления и различные события в туре. Я знаю её очень давно, с тех пор как мы играли вместе по юниорам. Очень здорово быть с ней сейчас в туре и чувствовать это небольшое соперничество, к тому же мы хорошие друзья вне корта. Ну, и на корте тоже. Приятно, когда у тебя есть кто-то, кто может разделять те же эмоции и те же чувства, что и ты. Да, классно, когда у тебя хорошая подруга в туре», — заявила Мирра на пресс-конференции перед стартом турнира в Индиан-Уэллсе.

Виктория также тепло отозвалась об Андреевой: «Да, я не воспринимаю её как соперницу. Она просто моя подруга, которая играет на том же уровне, что и я. Я чувствую, что мы обе болеем друг за друга и всегда друг друга поддерживаем. Наверное, здорово, что есть игроки твоего возраста, с которыми ты с детства играешь на этом уровне. Ты знаешь их очень давно и в каком-то смысле можешь с ними себя ассоциировать. Надеюсь, что в будущем мы сможем продолжать соревноваться друг с другом и подталкивать друг друга к новым достижениям. Она очень милая девушка. Я всегда желаю ей всего наилучшего».

Спортсменки действительно близко дружат и знают друг друга давно. Свой первый матч на уровне ITF они сыграли ещё в 2021 году на турнире J1 College Park в США. Тогда победительницей оказалась россиянка со счётом 6:3, 6:2. А недавно канадка опубликовала на личной странице в социальных сетях фотографию Мирры с её собакой Рэсси. Виктория оставила забавную подпись к снимку: «Суперзвезда. Ну и Мирра тоже здесь», — написала Мбоко.

Мирра Андреева с собакой Фото: Соцсети Виктории Мбоко

В сезоне-2025 Андреева успешно выступала в парном разряде с россиянкой Дианой Шнайдер. Теннисистки вместе завоевали два титула, выиграв «пятисотник» в Брисбене и «тысячник» в Майами. Однако в конце прошлого года появилась информация, что на Australian Open – 2026 Мирра и Диана в паре не сыграют, а затем Шнайдер заявилась на турнир с Людмилой Самсоновой. Возможно, тренер Андреевой, Кончита Мартинес, настояла на том, чтобы её подопечная не тратила свои силы и больше сосредоточилась на матчах в одиночке.

«В этом сезоне Мирра решила сократить участие в парах – и её вполне можно понять. В первой половине прошлого года она даже сама не ожидала таких впечатляющих результатов, которые пришли к ней стремительно. Одиночные и парные турниры вместе создали серьёзную нагрузку – к концу сезона она подошла с ощутимой эмоциональной и физической усталостью. Поэтому сейчас акцент сместился на одиночку, на титулы, на финальные стадии «Больших шлемов».

Возврат к парной игре по ходу сезона всегда остаётся запасным вариантом – это не проблема. Так что, если понадобится, Мирра это сделает. Вообще, команда Мирры действует очень грамотно: формирует в ней мышление игрока, который приезжает на каждый турнир с единственной целью – победить», — отметила в интервью «Чемпионату» экс третья ракетка мира, бронзовый призёр Олимпийских игр теннисистка Надежда Петрова.

Тем не менее Мирра всё-таки выступила в парном разряде в Индиан-Уэллсе и с новой партнёршей провела первый матч весьма успешно. Может быть, именно это спонтанное объединение в дуэт откроет для обеих девушек второе дыхание в игре в паре. Следующими соперницами Андреевой и Мбоко станут либо Александра Эала (Филиппины) и Ива Йович (США), либо Хейли Баптист (США) и Елена Остапенко (Латвия).

Турнир в Индиан-Уэллсе пройдёт с 4 по 15 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».