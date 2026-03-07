«Была утечка из базы WTA». Венгерской теннисистке угрожали расправой до матча с украинкой

95-я ракетка мира Панна Удварди рассказала, что получила сообщения с угрозами перед матчем четвертьфинала «челленджера» в Анталье с украинкой Ангелиной Калининой (6:7, 5:7).

Венгерскую теннисистку пытались заставить проиграть встречу, а в качестве аргументов не просто словами угрожали ей и семье, но и прислали фото оружия.

Соответствующий пост Удварди опубликовала в соцсетях.

«Прошлой ночью я получила несколько очень тревожных сообщений в мессенджере с неизвестного номера на телефон. Этот человек написал, что, если я сегодня не проиграю матч, он причинит вред членам моей семьи. Он сказал, что знает номера их телефонов, где они живут и на каких машинах ездят. Он даже прислал фотографии членов моей семьи и изображение пистолета. Честно говоря, было очень страшно получить такие сообщения. Я сразу связалась с супервайзером WTA, отправила скриншоты и сообщила родителям. Они связались с консульством, а когда я проснулась, снова поговорила с супервайзером WTA.

Мне сказали, что подобные угрозы недавно получали и другие игроки, и есть подозрение, что, возможно, была утечка личных данных из базы WTA. Сейчас это расследуется. Консульство отреагировало очень быстро и отправило на матч троих полицейских, за что я им очень благодарна. Полиция также приехала к домам моих родителей и бабушки, а после матча я подала официальное заявление в полицию здесь, в Турции. Спасибо всем, кто сегодня написал мне и поддержал – это действительно много для меня значит. Спасибо консульству за быструю реакцию и за то, что позаботились и обо мне, и о моей семье. Но я хочу сказать совершенно ясно – это ненормально.

Даже если мы спортсмены или публичные люди, это не повод присылать угрозы нашим семьям, тем более на личные номера телефонов и с такими пугающими изображениями. Мы не должны воспринимать подобные вещи как норму в спорте. Надеюсь, WTA продолжит расследовать эту ситуацию и предпримет более решительные шаги для защиты личных данных и безопасности, а также будет сразу информировать игроков, если произойдёт утечка из их системы. Ни один игрок не должен сталкиваться с подобным», – написала Удварди.

Панна Удварди показала угрозы в свой адрес Фото: Страница Панны Удварди в соцсетях

3 марта о таких же запугиваниях сообщила 138-я ракетка мира Лукреция Стефанини. Итальянская теннисистка рассказала, что получила угрозы убийством перед своим стартовым матчем в квалификации «тысячника» в Индиан-Уэллсе.

Своим видеообращением по этому поводу Стефанини поделилась в соцсетях.

«Доброе утро, сегодня я записываю это видео, чтобы рассказать вам, что произошло со мной вчера. Около часа дня я получила сообщение, в котором были угрозы, что если выиграю свой матч, то мне и моей семье не поздоровится. Вспомнили моих родителей, место, где я живу. Записываю это видео и рассказываю об этом, потому что считаю, что было неправильно оказывать на меня такое давление или вызвать состояние опасности перед матчем.

Сразу после этого я обратилась с заявлением в WTA. Мне предоставили дополнительную охрану, после встречи меня сопровождали до машины, и организация оказала большое внимание. Весь турнир мобилизовался, чтобы я чувствовала себя в безопасности», – сказала спортсменка.

Лукреция Стефанини Фото: Pier Marco Tacca/Getty Images

Отметим, что в полуфинале квалификации Стефанини проиграла теннисистке из Андорры Виктории Хименес-Касинцевой (6:4, 4:6, 4:6). Удварди тоже потерпела поражение. Хорошо, что они предали огласке случаи угроз в свой адрес, хотя после неудачных результатов вполне могли бы молчать из-за страха. Ситуация в любом случае требует детального разбирательства.

Раньше «ставочники» угрожали теннисистам уже после матчей, но теперь взялись за новую тактику. Они запугивают до игры, чтобы прямо повлиять на результат, ведь спортсменки как минимум будут в плохом эмоциональном состоянии на фоне таких угроз.

Возможно, в базе данных WTA действительно есть какие-то утечки. Хотя одним лишь женским теннисом дело не ограничивается. В феврале на «челленджере» в аргентинском Росарио испанский теннисист Николас Санчес-Искьердо (№279) попал в аналогичную неприятную ситуацию перед матчем второго круга с местным теннисистом Валерио Абояном, который на тот момент не входил в топ-500. Николас получил от неизвестных телефонные угрозы убийством в адрес себя и членов семьи.

Санчес-Искьердо сразу связался с ITF и полицией, в итоге поединок проводился без зрителей, а игроку предоставили охрану. Испанец проиграл встречу со счетом 5:7, 4:6, хоть и был фаворитом, а затем снялся с парного разряда.

«В связи с серьёзностью полученных угроз я с сегодняшнего дня придерживаюсь нулевой терпимости и буду сообщать о любых сообщениях, содержащих неуважение или угрозы в мой адрес или в адрес моей семьи», — заявил Санчес-Искьердо.

Абоян продолжил выступления на турнире, однако в четвертьфинале без шансов уступил представителю Тайваня Чун Син Цену (1:6, 2:6). Вряд ли речь о происках преступников из Южной Америки, хотя этот регион нельзя назвать идеальным в плане криминогенной обстановки. Скорее всего, организованная группировка выбирает в качестве жертв не слишком известных теннисистов, чтобы не привлекать к себе повышенное внимание.

Возможно, не все игроки решались рассказывать об угрозах, но смелость Санчеса-Искьердо, Стефанини и Удварди должна послужить примером для остальных, чтобы помочь итоговой цели – прекращению деятельности злоумышленников по запугиванию спортсменов.