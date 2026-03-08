6:0, 6:0! Так Мирра начала защиту титула в Индиан-Уэллсе и одержала 100-ю победу в карьере

В ночь с 7 на 8 марта мск на супертурнире в Индиан-Уэллсе проходили заключительные матчи второго круга в обеих одиночных сетках. В мужском турнире в борьбу вступили Карен Хачанов и Андрей Рублёв, которым организаторы предоставили дополнительный день отдыха ввиду долгого путешествия из Дубая. Также отыграли Карлос Алькарас и Новак Джокович. А в женской сетке выступили прошлогодняя чемпионка Индиан-Уэллса Мирра Андреева, Людмила Самсонова и Елена Рыбакина. Теперь обо всём по порядку.

Карен Хачанов, посеянный под 18-м номером, вышел на корт с 19-летним Жоао Фонсекой, 35-й ракеткой мира. В первом круге Фонсека обыграл Рафаэля Коллиньона (7:6 (7:2), 6:4). В прошлом сезоне Хачанов победил бразильца на «Мастерсе» в Париже (6:1, 3:6, 6:3). В этот раз Карен потерпел поражение.

Первый сет Хачанов взял уверенно. Россиянин вёл 5:2 с двумя брейками, в восьмом гейме упустил три сетбола, но со второй попытки подал на партию — 6:4. Во втором сете соперники без единого брейк-пойнта дошли до тай-брейка. Там Карен уступал 1:4 с мини-брейком, затем взял пять мячей подряд и вышел на двойной матчбол. Однако Фонсека спасся и в результате выиграл тай-брейк — 7:6 (9:7).

Решающий сет бразилец начал с брейка, а потом подтвердил его, отыграв четыре брейк-пойнта, — 2:0. В середине партии состоялся обмен брейками, причём Хачанову пришлось отыгрывать второй брейк. Фонсека удержал добытое преимущество и в 10-м гейме подал на матч — 4:6, 7:6 (9:7), 6:4 за 2 часа 16 минут. 19-летний бразилец стал вторым самым молодым участником третьего раунда Индиан-Уэллса в этой декаде (после Карлоса Алькараса, которому в 2022 году было 18 лет на этом турнире).

Андрей Рублёв (17) противостоял 38-му номеру мировой классификации Габриэлю Диалло. В первом раунде Диалло выбил Маттию Беллуччи (7:6 (7:5), 6:4).

В первом сете Рублёв повёл с брейком после третьего гейма, но в 10-м гейме не подал на партию, под ноль отдав подачу. На тай-брейке Андрей был успешен и использовал первый же сетбол — 7:6 (7:4). Во втором сете Рублёв в третьем гейме отдал подачу с 40:0, после чего не выдержал и разбил себе руку о ракетку.

Андрей Рублёв Фото: Кадр из трансляции

В восьмом гейме Андрею удалось отыграть брейк, однако на тай-брейке он смог взять только одно очко — 7:6 (7:1) в пользу Диалло. Решающую партию российский теннисист начал с 0:3, причём и в этот раз отдал подачу с 40:0. В седьмом гейме Рублёв добился важного брейка, но тут же снова проиграл свой гейм. Канадец, подавая на матч, ушёл с брейк-пойнта и использовал третий матчбол — 6:7 (4:7), 7:6 (7:1), 6:3 за 2 часа 53 минуты. Андрей же не в лучшем психологическом состоянии провёл эту встречу — помимо того случая с рукой были и крики, и ругань.

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович (3) играл с поляком Камилем Майхшаком, 57-й ракеткой мира. Лёгкой прогулкой для Джоковича этот матч не стал. В первом сете серб уступал 1:4 с двумя брейками. Один гейм на приёме Новак всё же взял, а вот второй не смог. Майхшак, подавая на партию при 5:4, спасся с 0:40 и забрал сет — 6:4.

В дальнейшем класс Джоковича всё же сказался. Во втором сете он имел шанс на «баранку», но в шестом гейме, имея 5:0, упустил сетбол на приёме. После этого Новак ушёл с брейк-пойнта и реализовал четвёртый сетбол — 6:1. По ходу решающей партии сербу в какой-то момент стало нехорошо, и его даже стошнило. Однако он проявил стойкость и даже не подарил сопернику ни одного брейк-пойнта. Дважды взяв подачу оппонента, Джокович оформил волевую победу — 4:6, 6:1, 6:2 за 2 часа 13 минут.

Новак в возрасте 38 лет 9 месяцев стал вторым самым возрастным участником третьего круга Индиан-Уэллса (после Иво Карловича, которому в 2019 году в Индиан-Уэллсе было 40 лет). В третьем раунде он сыграет с Александром Ковачевичем.

Семикратный победитель мэйджоров первый номер рейтинга ATP Карлос Алькарас (1) встретился с бывшей третьей, а ныне 42-й ракеткой мира Григором Димитровым. Алькарас быстро расправился с соперником. За весь матч у Димитрова был лишь один брейк-пойнт, но и тот он не реализовал. В первом сете испанец дважды брал подачу болгарина, а во втором сделал ещё один брейк и оформил победу — 6:2, 6:3 за 1 час 7 минут.

Со старта сезона у Алькараса уже 13 побед в 13 матчах. В 1/16 финала он сразится с Артуром Риндеркнешем.

В женской сетке Людмила Самсонова (19) провела матч с 21-летней Эшлин Крюгер, которая в первом круге выбила Магду Линетт (6:1, 6:4). Полтора года назад Самсонова разгромила американку на US Open — 6:1, 6:1. В этот раз Людмила потерпела неудачу.

Теннисистки начали с трёх брейков, и два из них оказались на счету Самсоновой. Россиянка удержала этот перевес, отыграв впоследствии ещё четыре брейк-пойнта, а в девятом гейме приняла на сет — 6:3. Во второй партии Людмила при счёте 4:3 в свою пользу сделала брейк, который, казалось, должен стать ключевым. Однако Самсонова не подала на матч, после чего отдала ещё три гейма подряд, а вместе с ними и сет — 7:5 в пользу Крюгер. В третьей партии американка была сильнее. Отыграв единственный брейк-пойнт, Эшлин забрала сет с двумя брейками и вышла в следующий круг — 3:6, 7:5, 6:2.

Мирра Андреева (8) начала защиту титула матчем с аргентинкой Соланой Сьеррой, 65-м номером рейтинга WTA. В стартовой встрече Сьерра оказалась сильнее Питон Стирнс (7:5, 7:5). Матч удалось начать не сразу: возникли какие-то проблемы с сеткой, и её пришлось менять.

Замена сетки Фото: Кадр из трансляции

Однако это нисколько не помешало Андреевой. Сказать, что она разгромила соперницу, — ничего не сказать. Россиянка повесила ей две «баранки» — 6:0, 6:0 всего за 52 минуты! Причём в первой партии некоторые геймы проходили упорно, особенно пятый, в котором Мирра ушла с четырёх брейк-пойнтов, в том числе с тройного. И это были единственные брейк-пойнты у Сьерры за весь матч. Во втором сете у аргентинки, допустившей за матч 27 невынужденных ошибок при всего двух активно выигранных очках (у Андреевой девять виннеров и 10 невынужденных), уже не было шансов.

В третьем раунде Мирра, одержавшая 100-ю победу в карьере на уровне тура, встретится с 44-й ракеткой мира Катержиной Синяковой, выбившей Лейлу Фернандес (5:7, 6:4, 7:6 (7:1)).

Двукратная чемпионка ТБШ Елена Рыбакина (3) вышла на корт с 43-й ракеткой мира Хейли Баптист (США). Рыбакина начала с брейка, но в восьмом гейме соперница сравняла счёт — 4:4. В 12-м гейме американка не использовала тройной сетбол на приёме, после чего казахстанская теннисистка дожала её на тай-брейке — 7:6 (7:5).

Вторую партию Рыбакина провела неудачно, допустив 13 невынужденных ошибок при всего двух у соперницы. Елена за весь сет не заработала ни одного брейк-пойнта, а сама дважды отдала подачу. И Баптист перевела игру в решающий сет — 6:2. Там, впрочем, Рыбакина сказала своё слово. В напряжённом первом гейме она ушла с брейк-пойнта, после чего уже сравнительно уверенно держала подачу и, дважды сделав брейк, победила — 7:6 (7:5), 2:6, 6:2 за 2 часа 18 минут.

В третьем круге Рыбакина сыграет либо с Мартой Костюк (Украина, 28), либо с Тэйлор Таунсенд (США, Q).

А ближе к концу игрового дня состоится матч с участием чемпиона US Open 2021 года Даниила Медведева, двукратного финалиста Индиан-Уэллса. Его соперник — чилиец Алехандро Табило.