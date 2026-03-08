Медведев победил на старте Индиан-Уэллса! И преодолел отметку в $ 50 млн призовых

Тяжёлым выдался игровой день в ночь на воскресенье, 8 марта. Выступление в одиночном разряде завершили Андрей Рублёв и Карен Хачанов, оставив Даниила Медведева одного в сетке.

Первым соперником Медведева (№11) в Индиан-Уэллсе стал Алехандро Табило (№40). Ранее парни друг с другом не встречались.

Медведев в прошлом году в Калифорнии дошёл до полуфинала, так что на этой неделе ему предстояло защищать аж 400 очков, хотя в лайв-рейтинге позиций Даниил пока не потерял. Табило же в том году выбыл в третьем круге, поэтому подтверждать пришлось всего 50 очков.

Важно вспомнить, что Медведев из-за ситуации на Ближнем Востоке вылетел из Дубая только во вторник, 3 марта, а прибыл в Индиан-Уэллс в день старта турнира. В той же ситуации оказались Хачанов и Рублёв, которые вместе с Даниилом добирались до Калифорнии через Оман и Стамбул, но уже завершили выступление на турнире.

Медведев начал встречу очень бодро, сразу напряг Табило на приёме, был терпелив и сфокусирован, благодаря чему сразу забрал подачу соперника. Это преимущество Даниил пронёс через всю партию, при этом ни разу не позволив сопернику добраться до брейк-пойнта.

Россиянин роскошно подавал в первом сете: 89% попадал первой подачей, выиграл на ней 71% розыгрышей, а на второй — 50% очков. Эйсов было две штуки, двойных — 0. В итоге стартовую партию Даниил забрал за 41 минуту и со счётом 6:4.

В начале второго сета Табило был более сосредоточен, «сидел» на ногах и ловил ритм, который ему навязывал Медведев. Правда, уже к пятому гейму сдал позиции, сам наошибался и проиграл свою подачу под ноль. А следом и ещё одну! Даниил не мог не воспользоваться такими шансами, вышел подавать на матч с комфортным преимуществом (5:2) и тут же закрыл встречу в свою пользу. Ключами к успеху россиянина сегодня стали надёжная подача, концентрация и уместные активные действия!

Медведев седьмой год подряд победил в первом матче в Индиан-Уэллсе! Даниил также стал восьмым игроком в истории мужского тенниса, который заработал более $ 50 млн. До него это удалось Яннику Синнеру, Александру Звереву, Карлосу Алькарасу, Энди Маррею, Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу.

В третьем круге россиянин сразится с Себастьяном Баэсом. За развитием событий в Калифорнии следите вместе с «Чемпионатом»!