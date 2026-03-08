Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Индиан-Уэллс-2026: Даниил Медведев переиграл Алехандро Табило во втором круге, результат, счёт, статистика, сетка

Медведев победил на старте Индиан-Уэллса! И преодолел отметку в $ 50 млн призовых
Арина Полуянова
Даниил Медведев переиграл Алехандро Табило
Комментарии
Даниил единственным из российских мужчин вышел в третий круг.

Тяжёлым выдался игровой день в ночь на воскресенье, 8 марта. Выступление в одиночном разряде завершили Андрей Рублёв и Карен Хачанов, оставив Даниила Медведева одного в сетке.

Индиан-Уэллс – 2026. ATP-1000. Турнирная сетка

Первым соперником Медведева (№11) в Индиан-Уэллсе стал Алехандро Табило (№40). Ранее парни друг с другом не встречались.

Медведев в прошлом году в Калифорнии дошёл до полуфинала, так что на этой неделе ему предстояло защищать аж 400 очков, хотя в лайв-рейтинге позиций Даниил пока не потерял. Табило же в том году выбыл в третьем круге, поэтому подтверждать пришлось всего 50 очков.

Важно вспомнить, что Медведев из-за ситуации на Ближнем Востоке вылетел из Дубая только во вторник, 3 марта, а прибыл в Индиан-Уэллс в день старта турнира. В той же ситуации оказались Хачанов и Рублёв, которые вместе с Даниилом добирались до Калифорнии через Оман и Стамбул, но уже завершили выступление на турнире.

Материалы по теме
«Водитель потерял паспорт». Медведев, Рублёв и Хачанов с приключениями добрались до США
«Водитель потерял паспорт». Медведев, Рублёв и Хачанов с приключениями добрались до США

Медведев начал встречу очень бодро, сразу напряг Табило на приёме, был терпелив и сфокусирован, благодаря чему сразу забрал подачу соперника. Это преимущество Даниил пронёс через всю партию, при этом ни разу не позволив сопернику добраться до брейк-пойнта.

Россиянин роскошно подавал в первом сете: 89% попадал первой подачей, выиграл на ней 71% розыгрышей, а на второй — 50% очков. Эйсов было две штуки, двойных — 0. В итоге стартовую партию Даниил забрал за 41 минуту и со счётом 6:4.

В начале второго сета Табило был более сосредоточен, «сидел» на ногах и ловил ритм, который ему навязывал Медведев. Правда, уже к пятому гейму сдал позиции, сам наошибался и проиграл свою подачу под ноль. А следом и ещё одну! Даниил не мог не воспользоваться такими шансами, вышел подавать на матч с комфортным преимуществом (5:2) и тут же закрыл встречу в свою пользу. Ключами к успеху россиянина сегодня стали надёжная подача, концентрация и уместные активные действия!

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 07:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

Медведев седьмой год подряд победил в первом матче в Индиан-Уэллсе! Даниил также стал восьмым игроком в истории мужского тенниса, который заработал более $ 50 млн. До него это удалось Яннику Синнеру, Александру Звереву, Карлосу Алькарасу, Энди Маррею, Роджеру Федереру, Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу.

В третьем круге россиянин сразится с Себастьяном Баэсом. За развитием событий в Калифорнии следите вместе с «Чемпионатом»!

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android