«Я выживу на дороге!» Мирра ещё не получила права, но уже думает о покупке «Бентли»

Путь Мирры Андреевой к защите титула на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе начался с победы над Соланой Сьеррой с разгромным счётом — 6:0, 6:0. Первая ракетка России повесила аргентинке две «баранки» и ворвалась в третий круг американского «тысячника», где поборется с Катержиной Синяковой. После выигранного матча у Сьерры Андреева дала мини-интервью на корте, в котором рассказала о ходе первого поединка, а на пресс-конференции продолжила делиться впечатлениями.

Мирра стала седьмой теннисисткой, которой удалось выиграть матч с сухим счётом на турнире WTA-1000 до исполнения 19 лет. Последней, кто добился подобного результата, была американка Мэдисон Киз в Майами-2013. В беседе на корте с корреспондентом Андреева поделилась деталями о прошедшем сражении, признавшись, что победа была не такой уж и лёгкой.

«Честно говоря, я немного нервничала перед этим матчем, возвращаясь сюда в качестве действующей чемпионки. Думаю, у меня просто было немного больше опыта игры во время ветра. Такие условия довольно сложные, ведь ветер постоянно меняет направление, поэтому вам приходится адаптироваться к этому и всё время корректировать свою игру. Мне кажется, что сегодня мне удалось быстрее приспособиться к этому, так что я просто очень рада вернуться в Индиан-Уэллс», — сказала серебряный призёр ОИ-2024 в паре.

А ещё первая ракетка России одержала 100-ю победу в основной сетке турниров WTA и стала самой молодой спортсменкой, достигшей этого рубежа, со времён Кори Гауфф на Australian Open — 2023. В интервью на корте наша теннисистка заявила, что и не догадывалась о подобном результате. «Не знала, что я выиграла 100-й матч на уровне WTA! Всегда, когда вижу посты в соцсетях, где люди пишут: «О, Новак [Джокович] одержал 500-ю победу в туре», я такая: «Интересно, когда я смогу добраться хотя бы до 50 выигранных сражений». А теперь вы говорите мне, что у меня 100-я победа! Это потрясающе, и я просто надеюсь, что не остановлюсь на этом и буду продолжать», — отметила теннисистка.

Мирра Андреева Фото: Shi Tang/Getty Images

Под конец беседы с журналистом на корте Мирра раскрыла, получила ли она водительские права в 18 лет. «Честно говоря, я могу сейчас взять вас (Мирра обращается к корреспонденту) покататься. Но буду честна — у меня нет водительских прав, однако я смогу доставить вас из точки «А» в точку «Б». Неважно, каким образом, и не имеет значения, как много времени это займёт, но я доставлю вас туда! Так что давайте съездим утром на чашечку кофе, я буду за рулём. Я знаю, как водить машину, я практиковалась. Не сказала бы, что я не имею представления об этом деле, но мне просто нужно немного времени, чтобы когда-нибудь получить водительские права. И всё же я думаю, что смогу выжить на дороге!» — подчеркнула восьмая ракетка мира.

А на пресс-конференции Андреева рассказала об увлечениях в свободное время, мыслях о новичках в туре, стратегии в теннисе, игре в паре, дружбе с Викторией Мбоко и шутках с Кончитой Мартинес.

— Поделитесь мыслями о старте на турнире в Индиан-Уэллсе.

— Чувствую, что хорошо выступила в стартовом матче. Кроме того, условия были довольно сложными, ведь ветер постоянно менял направление. Так что я довольна тем, как адаптировала свою игру, и очень рада, что победила и вернулась в Индиан-Уэллс.

— Чем вы любите заниматься в свободное время, кроме тенниса? Может, пиклбол?

— Я пробовала пиклбол только один раз на выставочном мероприятии в отеле, причём даже не помню, где это было. Я предпочитаю настольный теннис. Мы с Кончитой постоянно соревнуемся, и у нас бывают очень серьёзные матчи! Здесь, в игровой зоне, есть столы для настольного тенниса. Но, помимо этого, я не особо занимаюсь спортом, потому что, когда я много тренируюсь на корте, мне уже не хочется заниматься другими видами. Я просто хочу лечь на диван, посмотреть сериал, поесть и поспать. Вот и всё, чем я занимаюсь.

— А игра с собакой?

— Точно! Ещё я играю с питомцем [Рэсси].

Питомец Мирры Андреевой Фото: из личного архива Мирры Андреевой

— Насколько для вас был сложным переход от новичка в туре до чемпионки двух «тысячников»?

— Конечно, когда ты только приходишь в тур, люди не знают о тебе многого. Так что ты можешь неожиданно выиграть много матчей, когда никто ничего не ждёт от новичка. Думаю, что именно так я выиграла пару сражений в самом начале, потому что спортсменки просто не знали меня. Я была очень сосредоточена на том, как играть и что делать на корте.

Мне кажется, что новички таким образом могут победить во множестве поединков. Но потом, когда ты играешь больше противостояний с топ-игроками, они тоже начинают узнавать тебя как теннисистку и человека, и тогда становится сложнее, потому что ты уже не можешь никого так сильно удивить, потому что соперницы будут знать твой стиль игры. Вот тогда всё становится немного сложнее. Но когда я думаю об этом, я просто говорю себе придерживаться своей игры, делать то же, что и всегда, и ничего не менять. Это их дело, если они хотят изменить что-то в своей стратегии на матч.

— В интервью на корте вы сказали, что у вас ещё нет водительских прав. И всё же, как бы вы оценили свои навыки в этом деле? Уже думали, какую машину могли бы купить?

— Честно говоря, я бы оценила себя на твёрдую семёрочку. Я немного практиковалась с отцом, так что, не хочу сказать, что очень хороша, однако я умею водить. Я знаю, как поворачивать руль, заправлять машину и пользоваться тормозами. Из точки «А» в точку «Б» я смогу добраться, каким-то образом я сделаю это, сомнений нет.

А что касается первой машины, я об этом особо не думала. Тем не менее мне очень нравится «Бентли», просто для этого нужно сначала накопить деньги.

— Аманда [Анисимова] вчера сказала, что ей нравятся вызовы, головоломки, адаптация к сопернице во время сражения. А как вы относитесь к ментальной части тенниса?

— Конечно, очень приятно идти на матч, зная свою соперницу, и понимать, как она будет играть с тобой. Но когда ты встречаешь неизвестную тебе теннисистку, это становится немного сложнее, потому что не имеешь представления о её дальнейших действиях. В стартовом поединке в Индиан-Уэллсе я тоже не очень хорошо знала соперницу, потому что никогда не встречалась с ней раньше. Так что в самом начале противостояния я просто пыталась понять, какой у неё стиль игры. А потом я прочитала её действия и начала двигаться по корту так, чтобы не позволять ей делать то, что она хочет.

— Для вас это удовольствие — разбираться в чужом стиле игры?

— Я бы не сказала, что это удовольствие… Для меня это было довольно стрессово. Я очень нервничала, потому что не знала, что она собиралась сделать. Это становится весело, когда ты читаешь её игру и всё идёт в твою пользу. Если я не понимаю, как она будет действовать, ситуация усложняется. Однако тебе всё равно приходится это преодолевать и пытаться найти свой путь.

— Как вы совмещаете игру в одиночке и дуэте? Стремитесь ли вы к титулу в парном разряде?

— Конечно, было очень приятно сыграть в парном матче перед одиночным, чтобы привыкнуть к ритму и условиям. Опять же, когда я играю в дуэте, это не значит, что мне неважен результат и я просто собираюсь получить удовольствие. Я всегда выхожу на корт с желанием выиграть поединок. Просто в паре легче совместить и наслаждение, и стремление к победе.

С Вики [Мбоко] было очень весело! Приятно, когда у тебя есть кто-то, с кем можно поговорить о вещах, о которых ты не очень много говоришь с другими спортсменками. Здорово делить корт с ней, да и в конце концов на протяжении всего матча мы были очень конкурентоспособны. Когда стало очень близко по счёту, мы обе сказали: «Мы не будем отступать — идём до конца». Я очень рада, что мы смогли выиграть супер-тай-брейк, потому что всё было на грани. В общем, я подхожу к парным сражениям с задором и желанием победить.

— Вы часто подшучиваете над Кончитой Мартинес. А она вам как-нибудь отвечает?

— Думаю, что в присутствии прессы мне всё сходит с рук. Однако она мстит, когда рядом нет камер и вас! Просто знайте это. Но я просто выбираю подходящий момент для шутки, когда знаю, что камеры снимают и на нас смотрят люди. При этом она никогда не упускает возможности отомстить мне!

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».