Соперник Медведева победил в этом году уже двух игроков топ-10. Чем опасен Себастьян Баэс?

За выход в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил сразится с аргентинцем, у которого однажды выиграл на US Open.

Набирает обороты «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. После завершения матчей второго круга в мужской одиночной сетке остался всего один россиянин — Даниил Медведев. Теперь в третьем круге он сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом. Рассказываем, чем может быть интересна эта встреча и в какой форме к ней подошли оба теннисиста.

Будучи 11-м сеяным, Медведев стартовал в Индиан-Уэллсе со второго круга и в своём первом матче уверенно победил чилийца Алехандро Табило со счётом 6:4, 6:2.

«Да, Индиан-Уэллс — странное для меня место, потому что, с одной стороны, приезд сюда, особенно в первые дни, — это совсем не то же самое, что играть в Дубае. А я всегда играю в Дубае. Из-за смены часовых поясов я чувствую себя не в своей тарелке: разница во времени составляет 12 часов. И корт совсем не такой, как в Дубае. Даже мячи ощущаются по-другому, даже если в этом году они такие же. Но всё дело в корте.

Первые два-три дня я обычно думаю: «Так, шансов на победу в первом круге у меня нет». Но в этом году всё было по-другому. Мне удалось хорошо сыграть. Последние три года здесь были невероятными, я показывал отличные результаты. Мне нравится сюда возвращаться и нравится это место само по себе, не говоря уже о теннисе. В этом году я жду от себя большего, и сегодняшний матч был на очень высоком уровне. Я очень доволен собой», — отметил Даниил на пресс-конференции после встречи.

В интервью каналу «Больше!» Медведев также рассказал, за счёт чего ему удалось победить, и отметил, что физически чувствовал себя прекрасно: «Мне кажется, оба сета были хорошими. Он тяжёлый игрок, у него самая сильная сторона, наверное, подача. Сегодня я, насколько это возможно, хорошо нейтрализовывал его в этом формате, сам хорошо подавал. Доволен своим теннисом. Физически тоже отлично себя чувствовал, хорошо подготовился. Думаю, изначально это был адреналин после поездки. Но я отлично себя чувствовал, очень рад этому».

В Индиан-Уэллсе Даниилу пока не удавалось завоевать трофей, однако в финале турнира он играл дважды — в 2023-м и 2024-м. В обоих решающих матчах он уступал испанцу Карлосу Алькарасу. А в следующем сезоне Медведев завершил выступление здесь на стадии полуфинала.

В этом году в третьем круге «Мастерса» россиянин сразится с 25-летним аргентинцем Себастьяном Баэсом, занимающим 53-ю строчку рейтинга ATP.

Себастьян Баэс Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Баэс весьма неплохо начал текущий сезон: сыграл в финале ATP-250 в Окленде, а также дошёл до полуфиналов на турнирах той же серии в Буэнос-Айресе и Сантьяго. Кроме того, в этом году он уже дважды одолел теннисистов из топ-10: американцев Тейлора Фрица на United Cup и Бена Шелтона в Окленде.

В прошлом он победитель семи турниров ATP в одиночном разряде. Большинство титулов было завоёвано им на соревнованиях в Северной и Южной Америке. На счету аргентинца два трофея ATP-500 в Рио-де-Жанейро (2024, 2025), и по одному разу он побеждал на ATP-250 в Сантьяго (2024), Уинстон-Сейлеме (2023), Кицбюэле (2023), Кордове (2023) и Эшториле (2022).

Кроме того, играя на юниорских соревнованиях, аргентинец довольно долгое время занимал первое место в рейтинге. А в 2016 году, когда ему ещё не было и 16 лет, он дошёл до полуфинала престижного турнира Orange Bowl. Позднее, в 2018-м, Баэс взял золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в парном разряде и стал финалистом юниорского «Ролан Гаррос» в одиночке.

Однако на «Мастерсе» в Калифорнии Себастьяну дальше третьего круга пройти пока не удавалось. В 2022-м и 2025-м он выбыл на старте, а в 2023-м и 2024-м потерпел поражение в третьем круге. В этом году Баэс начал свой путь в Индиан-Уэллсе матчем с квалифаером Чун Син Ценом из Китайского Тайбэя, а затем одолел 22-го сеяного чеха Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:1. Теперь аргентинца ждёт Даниил Медведев.

Медведев и Баэс за свою карьеру пересекались на корте всего один раз. Это произошло в третьем круге Открытого чемпионата США в 2023 году.

Даниил тогда одолел Баэса за 2,5 часа. Поединок был не из лёгких. На протяжении всей игры россиянин жаловался на шум трибун, который ему мешал. В середине матча пошёл дождь, и встречу пришлось приостановить на некоторое время. Тем не менее Медведеву это не помешало победить в трёх сетах — 6:2, 6:2, 7:6. Теннисисты закончили играть в полвторого ночи по местному времени.

«Мы оба были хороши, даже в первых двух сетах. Просто я был чуть лучше в важных моментах, всё складывалось в мою пользу. В третьем сете соперник немного поднял свой уровень игры, чем усложнил мне задачу. Немного удачи и моя хорошая игра позволили мне остаться на плаву в этом сете. Хорошо, что мы закончили не в четыре часа утра», — сказал Даниил по окончании поединка.

Его игру в той встрече высоко оценил чемпион Australian Open — 1994 в миксте, российский экс-теннисист Андрей Ольховский: «Даниил показал хорошую, стабильную игру. Первые два сета он отыграл очень цепко. В третьем, правда, вновь случился небольшой провал. Но тут дождь, наверно, сыграл ему на руку. После небольшого перерыва Медведев хорошо вернулся в матч и выиграл в трёх сетах. Баэс — тяжёлый соперник. Чтобы его одолеть, нужно обязательно играть стабильно. Медведев с этим справился», — сказал Ольховский в интервью изданию «РБ Спорт».

Удастся ли россиянину обыграть Баэса ещё раз и пробиться в четвёртый круг турнира? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в понедельник, 9 марта.

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе завершится 15 марта. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».