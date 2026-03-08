Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Даниил Медведев в Индиан-Уэллсе-2026: соперник Себастьян Баэс, личные встречи, что сказали, сетка, расписание, где смотреть

Соперник Медведева победил в этом году уже двух игроков топ-10. Чем опасен Себастьян Баэс?
Анна Агапова
Даниил Медведев и Себастьян Баэс
Комментарии
За выход в 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе Даниил сразится с аргентинцем, у которого однажды выиграл на US Open.

Набирает обороты «Мастерс» в Индиан-Уэллсе. После завершения матчей второго круга в мужской одиночной сетке остался всего один россиянин — Даниил Медведев. Теперь в третьем круге он сыграет с аргентинцем Себастьяном Баэсом. Рассказываем, чем может быть интересна эта встреча и в какой форме к ней подошли оба теннисиста.

ATP-1000. Индиан-Уэллс. Турнирная сетка

Будучи 11-м сеяным, Медведев стартовал в Индиан-Уэллсе со второго круга и в своём первом матче уверенно победил чилийца Алехандро Табило со счётом 6:4, 6:2.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 07:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Алехандро Табило
Чили
Алехандро Табило
А. Табило

«Да, Индиан-Уэллс — странное для меня место, потому что, с одной стороны, приезд сюда, особенно в первые дни, — это совсем не то же самое, что играть в Дубае. А я всегда играю в Дубае. Из-за смены часовых поясов я чувствую себя не в своей тарелке: разница во времени составляет 12 часов. И корт совсем не такой, как в Дубае. Даже мячи ощущаются по-другому, даже если в этом году они такие же. Но всё дело в корте.

Первые два-три дня я обычно думаю: «Так, шансов на победу в первом круге у меня нет». Но в этом году всё было по-другому. Мне удалось хорошо сыграть. Последние три года здесь были невероятными, я показывал отличные результаты. Мне нравится сюда возвращаться и нравится это место само по себе, не говоря уже о теннисе. В этом году я жду от себя большего, и сегодняшний матч был на очень высоком уровне. Я очень доволен собой», — отметил Даниил на пресс-конференции после встречи.

Материалы по теме
Медведев победил на старте Индиан-Уэллса! И преодолел отметку в $ 50 млн призовых
Медведев победил на старте Индиан-Уэллса! И преодолел отметку в $ 50 млн призовых

В интервью каналу «Больше!» Медведев также рассказал, за счёт чего ему удалось победить, и отметил, что физически чувствовал себя прекрасно: «Мне кажется, оба сета были хорошими. Он тяжёлый игрок, у него самая сильная сторона, наверное, подача. Сегодня я, насколько это возможно, хорошо нейтрализовывал его в этом формате, сам хорошо подавал. Доволен своим теннисом. Физически тоже отлично себя чувствовал, хорошо подготовился. Думаю, изначально это был адреналин после поездки. Но я отлично себя чувствовал, очень рад этому».

В Индиан-Уэллсе Даниилу пока не удавалось завоевать трофей, однако в финале турнира он играл дважды — в 2023-м и 2024-м. В обоих решающих матчах он уступал испанцу Карлосу Алькарасу. А в следующем сезоне Медведев завершил выступление здесь на стадии полуфинала.

В этом году в третьем круге «Мастерса» россиянин сразится с 25-летним аргентинцем Себастьяном Баэсом, занимающим 53-ю строчку рейтинга ATP.

Себастьян Баэс

Себастьян Баэс

Фото: Marcelo Endelli/Getty Images

Баэс весьма неплохо начал текущий сезон: сыграл в финале ATP-250 в Окленде, а также дошёл до полуфиналов на турнирах той же серии в Буэнос-Айресе и Сантьяго. Кроме того, в этом году он уже дважды одолел теннисистов из топ-10: американцев Тейлора Фрица на United Cup и Бена Шелтона в Окленде.

В прошлом он победитель семи турниров ATP в одиночном разряде. Большинство титулов было завоёвано им на соревнованиях в Северной и Южной Америке. На счету аргентинца два трофея ATP-500 в Рио-де-Жанейро (2024, 2025), и по одному разу он побеждал на ATP-250 в Сантьяго (2024), Уинстон-Сейлеме (2023), Кицбюэле (2023), Кордове (2023) и Эшториле (2022).

Кроме того, играя на юниорских соревнованиях, аргентинец довольно долгое время занимал первое место в рейтинге. А в 2016 году, когда ему ещё не было и 16 лет, он дошёл до полуфинала престижного турнира Orange Bowl. Позднее, в 2018-м, Баэс взял золотую медаль на юношеских Олимпийских играх в парном разряде и стал финалистом юниорского «Ролан Гаррос» в одиночке.

Однако на «Мастерсе» в Калифорнии Себастьяну дальше третьего круга пройти пока не удавалось. В 2022-м и 2025-м он выбыл на старте, а в 2023-м и 2024-м потерпел поражение в третьем круге. В этом году Баэс начал свой путь в Индиан-Уэллсе матчем с квалифаером Чун Син Ценом из Китайского Тайбэя, а затем одолел 22-го сеяного чеха Иржи Легечку со счётом 6:4, 6:1. Теперь аргентинца ждёт Даниил Медведев.

Индиан-Уэллс (м). 2-й круг
08 марта 2026, воскресенье. 06:25 МСК
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Иржи Легечка
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Медведев и Баэс за свою карьеру пересекались на корте всего один раз. Это произошло в третьем круге Открытого чемпионата США в 2023 году.

US Open (м). 3-й круг
03 сентября 2023, воскресенье. 05:50 МСК
Даниил Медведев
3
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 7 8
2 		2 6 6
             
Себастьян Баэс
32
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

Даниил тогда одолел Баэса за 2,5 часа. Поединок был не из лёгких. На протяжении всей игры россиянин жаловался на шум трибун, который ему мешал. В середине матча пошёл дождь, и встречу пришлось приостановить на некоторое время. Тем не менее Медведеву это не помешало победить в трёх сетах — 6:2, 6:2, 7:6. Теннисисты закончили играть в полвторого ночи по местному времени.

«Мы оба были хороши, даже в первых двух сетах. Просто я был чуть лучше в важных моментах, всё складывалось в мою пользу. В третьем сете соперник немного поднял свой уровень игры, чем усложнил мне задачу. Немного удачи и моя хорошая игра позволили мне остаться на плаву в этом сете. Хорошо, что мы закончили не в четыре часа утра», — сказал Даниил по окончании поединка.

Материалы по теме
Даже дождь на стороне Медведева! Россиянин в полвторого ночи вышел в 4-й круг US Open
Даже дождь на стороне Медведева! Россиянин в полвторого ночи вышел в 4-й круг US Open

Его игру в той встрече высоко оценил чемпион Australian Open — 1994 в миксте, российский экс-теннисист Андрей Ольховский: «Даниил показал хорошую, стабильную игру. Первые два сета он отыграл очень цепко. В третьем, правда, вновь случился небольшой провал. Но тут дождь, наверно, сыграл ему на руку. После небольшого перерыва Медведев хорошо вернулся в матч и выиграл в трёх сетах. Баэс — тяжёлый соперник. Чтобы его одолеть, нужно обязательно играть стабильно. Медведев с этим справился», — сказал Ольховский в интервью изданию «РБ Спорт».

Удастся ли россиянину обыграть Баэса ещё раз и пробиться в четвёртый круг турнира? Узнаем об этом, когда теннисисты выйдут на корт в понедельник, 9 марта.

Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 21:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс

«Мастерс» в Индиан-Уэллсе завершится 15 марта. За всеми событиями и успехами россиян следите на «Чемпионате».

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android