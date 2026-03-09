Калинская в Индиан-Уэллсе проиграла новой напарнице Мирры. Анне даже вызывали врача

В женской сетке из россиянок осталась только Андреева. А Соболенко и Синнер уверенно выиграли свои матчи и вышли в 4-й круг.

В ночь с 8 на 9 марта мск в Индиан-Уэллсе (США) состоялись первые матчи третьего круга (то есть 1/16 финала) в обеих одиночных сетках. До этой стадии добрались только три представителя России: Даниил Медведев, действующая чемпионка Мирра Андреева и Анна Калинская. Из нашей тройки сегодня играла только Калинская. Также выступили такие топовые игроки, как Арина Соболенко и Янник Синнер.

Матч с участием Калинской, посеянной под 23-м номером, был одним из последних в программе игрового дня. Россиянке противостояла 19-летняя Виктория Мбоко (10). Анна во втором раунде обыграла Зейнеп Сёнмез (6:4, 7:6 (7:4)), а Мбоко, которая на этом турнире в парном разряде выступает с Миррой Андреевой, с очень похожим счётом (6:4, 7:6 (7:5)) одолела Кимберли Биррелл.

Канадская теннисистка недавно ворвалась в тур, но за последние полгода уже дважды успела обыграть Калинскую. В прошлом году в 1/4 финала Гонконга Анна, уступая 1:6, 1:3, снялась по ходу матча, а в этом сезоне в Аделаиде Виктория лишь на тай-брейке в третьем сете добилась успеха, отыграв два матчбола, — 6:2, 3:6, 7:6 (8:6).

В первом сете шла равная борьба: обе теннисистки уверенно забирали свои геймы, без брейк-пойнтов. Всё вроде бы шло к тай-брейку, но эта серия оборвалась в 10-м гейме, когда подавала Калинская. Россиянка допустила несколько невынужденных ошибок, взяла лишь очко за гейм, и Мбоко использовала первый и единственный в этой партии брейк-пойнт, он же сетбол на приёме — 6:4 за 34 минуты.

Во втором сете канадка быстро повела 3:0 с брейком, после чего Калинская взяла медицинский перерыв, во время которого ей массировали поясницу и спину. Увы, толком вернуться в игру Анна не смогла, хотя, надо сказать, пыталась. Она выиграла лишь один гейм, когда уступала 0:5. После этого Мбоко не без проблем (у Калинской был двойной брейк-пойнт, но она упустила его) подала на матч — 6:4, 6:1 за 1 час 4 минуты.

Таким образом, в женском одиночном разряде из россиянок осталась одна лишь Мирра Андреева. Мбоко же с первой попытки вышла в 4-й круг Индиан-Уэллса. Там она сыграет с шестой ракеткой мира Амандой Анисимовой, разгромившей чемпионку US Open — 2021 Эмму Радукану (6:1, 6:1).

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» первый номер рейтинга WTA Арина Соболенко (1) сражалась с румынкой Жаклин Кристиан, 35-й ракеткой мира. В первом сете у Соболенко лишь однажды случилась неудача на подаче — при счёте 5:3, то есть когда она уже вела с брейком и подавала на сет. Несмотря на это, в следующем гейме белоруска чётко отработала на приёме и забрала партию — 6:4 за 37 минут.

Во втором сете Арина отдала лишь один гейм. Хотя слишком лёгкой её победу не назовёшь, ведь она отыграла все четыре брейк-пойнта. Как бы то ни было, после 1:1 Соболенко забрала пять геймов подряд, сделав два брейка на этом отрезке, и прошла в 1/8 финала — 6:4, 6:1 за 1 час 12 минут.

Следующая соперница Арины Соболенко — другая четырёхкратная чемпионка ТБШ Наоми Осака (16). Вообще же в верхней половине сетки картина вырисовывается вот какая: выбыла двукратная чемпионка ТБШ Кори Гауфф (4), которая, уступая Александре Эале 2:6, 0:2, снялась из-за травмы левой руки. Эала, Линда Носкова, Талия Гибсон, Жасмин Паолини — кто-то из этих теннисисток, оказавшихся во второй четверти, выйдет в полуфинал.

А у мужчин четырёхкратный победитель ТБШ вторая ракетка мира Янник Синнер (2) встретился с канадцем Денисом Шаповаловым, занимающим 39-ю позицию в мировой классификации. Синнер начал с того, что отдал свой гейм под ноль. И это был единственный случай, когда у него возникли проблемы в этом матче. Итальянец тут же вернул брейк и в дальнейшем за всю игру ни разу не подпустил соперника к брейк-пойнтам. Первый сет Янник забрал, сделав брейк в восьмом гейме и подтвердив его в девятом — 6:3. Во второй партии итальянец дважды взял подачу соперника и победил — 6:3, 6:2 за 1 час 13 минут.

Синнер одержал 19-ю победу подряд над леворуким теннисистом и выиграл 96-й матч на «Мастерсах», сравнявшись по этому показателю с Фабио Фоньини и повторив итальянский рекорд. В четвёртом раунде Янник сразится с победителем встречи Жоао Фонсека (Бразилия) — Томми Пол (США, 23).

В другой части этой нижней половины выбыл восьмой сеяный Бен Шелтон. Он неважно себя чувствовал и уступил Лёнеру Тьену (25) — 6:7 (3:7), 6:4, 3:6. Алехандро Давидович-Фокина (18) дожал Якуба Меншика (12) — 6:2, 4:6, 6:2. Во второй партии Меншику стало нехорошо прямо посреди гейма, возникла небольшая пауза; испанец отдал свой гейм и в итоге проиграл сет, в котором вёл с брейком, после чего спорил с судьёй — мол, почему чеху не дали предупреждения, ведь пауза в недозволенный момент возникла по его вине. Как бы то ни было, решающую партию Алехандро всё же забрал и теперь встретится с Тьеном.

А в другой четверти выделим тяжёлую победу Александра Зверева (4) над Брэндоном Накашимой (28) — 7:6 (7:2), 5:7, 6:4.

Кроме того, в мужском парном разряде матч первого круга (1/16 финала) провёл Даниил Медведев, который неожиданно решил заявиться в эту сетку вместе с Лёнером Тьеном. В соперники им достались француз Артур Риндеркнеш и монегаск Валантен Вашеро — те самые двоюродные братья, сражавшиеся за титул на «Мастерсе» в Шанхае в прошлом году.

Парная сетка интересна ещё и тем, что в ней присутствуют Карен Хачанов и Андрей Рублёв, которые нередко выступают вместе. Кроме того, уайлд-кард получили такие любопытные пары, как Райлли Опелка/Янник Синнер и Новак Джокович/Стефанос Циципас.

Медведеву и Тьену не удалось победить. Первый сет они начали с 0:3, отдав свой гейм на решающем очке. Риндеркнеш и Вашеро при 5:3 не подали на партию, а потом ещё и упустили двойной сетбол на приёме — 5:5. Однако последние два гейма остались за ними — 7:5. Во втором сете брейк был всего один — француз и монегаск сделали его в восьмом гейме. И после этого подали на матч — 7:5, 6:3 за 1 час 13 минут.

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 15 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».