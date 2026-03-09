Россиянки взлетают в парном теннисе! Две теннисистки выиграли несколько турниров подряд

Новая неделя – новые чемпионы на турнирах ITF! В минувшее воскресенье, 8 марта, сразу несколько российских теннисистов сразились за трофеи.

Сначала о парнях. 26-летний россиянин Семён Панькин, занимающий в рейтинге 608-ю строчку, вновь сыграл в финале. На этот раз – на турнире категории M15 в Шарм-Эль-Шейхе.

Сезон-2026 Панькин начал практически идеально: на трёх из четырёх сыгранных турнирах дошёл до финала, а на одном провёл полуфинал. Жаль только, что до трофея добраться пока так и не удалось. На этой неделе Семён вновь остановился в шаге от кубка – уступил хозяину кортов и 547-й ракетке мира Фарису Закарии (0:6, 6:3, 7:5). Ему же россиянин уступил на прошлом турнире на стадии 1/2 финала.

Несмотря на то что в одиночке Панькин пока не завоевал трофей, в паре он выиграл уже четыре турнира, и все в сезоне-2025. Что касается положения Семёна в РТТ, то в одиночном рейтинге по взрослым он занимает 13-е место.

Девушки на минувшей неделе порадовали и в одиночке, и в паре. 24-летняя россиянка Дарья Астахова на турнире категории W35 в Ираклионе (Греция) дошла до финала. Этот город, кстати, для спортсменки счастливый – она четырежды брала там трофей.

Но на этой неделе, увы, помешала травма: Дарья снялась с решающего матча при счёте 1:6. В социальных сетях тренер теннисистки Александр Ладыгин рассказал о самочувствии подопечной.

«К сожалению, по состоянию здоровья мы не смогли продолжить финальный матч и вынуждены были сняться. Но это не отменяет уровень проделанной работы и волю к победе, которую мы показали на этом турнире. Плюс ко всему это наш второй международный финал за последние пару месяцев. Продолжаем работать и показывать результат на самом высоком уровне. Подобные результаты выше всяких слов, и это нереальный уровень, причастным к которому мне посчастливилось быть», – написал Ладыгин в соцсетях.

Астахова родом из Красноярска. Около 10 лет назад она перебралась в Краснодар, где теперь базируется и готовится к соревнованиям. В активе у Дарьи на про-уровне восемь трофеев в одиночке и девять – в паре. В рейтинге WTA спортсменка максимум стояла на 181-й позиции в сезоне-2023, сейчас она располагается на 376-й строчке.

Дарья Астахова Фото: Из личного архива теннисистки

У парниц тоже выдались хорошие результаты. 25-летняя россиянка Анастасия Тихонова вторую неделю подряд завершает с трофеем! В конце февраля она в дуэте с австралийкой Оливией Гадеки выиграла турнир W75 в Трнаве, теперь в этом же городе она взяла трофей в паре с чешкой Анной Сисковой. Девушки в решающем матче одолели испанок Алёну Большову/Ивонн Кавалье-Реймерс (6:1, 6:2). Параллельно Анастасия выступала и в одиночке, но уступила в первом круге Элизаре Яневой из Болгарии (1:6, 2:6).

Для Тихоновой это 28-й парный трофей в карьере и третий – в текущем сезоне. В рейтинге WTA россиянка занимает 95-ю строчку. Наивысшая её позиция — №91 месяц назад.

Параллельно на турнире категории W15 в Шарм-Эль-Шейхе 21-летняя уроженка Екатеринбурга Дарья Зелинская так же, как и Анастасия Тихонова, выиграла второй трофей подряд! На прошлой неделе спортсменка одержала победу в дуэте с белоруской Юлией Готовко, на этой – с 18-летней чешкой Денисой Золдаковой. Спортсменки взяли верх над парой Готовко/Ясмн Эззат (6:1, 6:0).

Зелинская пришла в теннис относительно поздно – в семь лет – но попала в правильные руки и тренировалась у Юлии Алексеевны Пильчиковой. Сейчас наставница работает и путешествует с 88-й ракеткой мира Камиллой Рахимовой.

А мы продолжаем следить за успехами наших спортсменов на самых разных уровнях! Присоединяйтесь к нам на «Чемпионате»!