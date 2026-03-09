В паре Мирра дважды проиграла Синяковой. А как будет в одиночке Индиан-Уэллса-2026?

Действующая чемпионка турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе Мирра Андреева успешно стартовала на соревновании и вышла в третий круг. В своём первом матче на американском «тысячнике» россиянка не оставила ни единого шанса Солане Сьерре, повесив аргентинке две «баранки» — 6:0, 6:0. Теперь наша теннисистка поборется за выход в четвёртый круг с чешкой Катержиной Синяковой. Рассказываем, чем известна соперница.

В интервью Tennis Channel Мирра Андреева высказалась о том, как для неё прошло первое сражение в Индиан-Уэллсе-2026. «Стартовый матч был довольно сложным для меня, потому что условия оказались непростыми из-за ветра. Но в любом случае поединок получился хорошим. Мне удалось здорово адаптировать свою игру к этим трудностям, потому что мне казалось, что ветер постоянно менял направление. В общем, я просто очень рада своему выступлению и возвращению на турнир», — заявила спортсменка.

В сезоне-2025 Андреева завоевала два трофея на «тысячниках» и 2000 очков, победив в финале Индиан-Уэллса и Дубая. На недавно прошедшем турнире в ОАЭ перед 18-летней Миррой стояла важная задача, с которой она не справилась, — защита титула и рейтинговых баллов. Теперь наша теннисистка начала путь по сетке американского соревнования к отстаиванию чемпионства.

Отметим любопытный факт, что за всю многолетнюю историю Индиан-Уэллса лишь одной теннисистке удалось защитить титул! Это произошло в 1991-м, когда Мартина Навратилова справилась в финале с Моникой Селеш и отстояла чемпионство, завоёванное годом ранее в решающем матче с Хеленой Суковой. С тех пор ни одна спортсменка не смогла выиграть два титула подряд на американском «тысячнике».

Беседуя с корреспондентом Tennis Channel, Андреева поделилась мыслями по поводу защиты чемпионства и рейтинговых баллов в Индиан-Уэллсе. «Честно говоря, было больше предвкушения, чем нервов. Мне казалось, что я буду очень напряжённой перед возвращением сюда. Я думала о защите очков после «Ролан Гаррос», и такая: «Ладно, посмотрим, как всё пойдёт». Но когда я приехала сюда, то увидела повсюду свои фотографии. Как будто все ждали моего возвращения. Это такое приятное ощущение! Я не чувствую ничего, кроме предвкушения и адреналина», — сказала теннисистка.

Мирра Андреева с трофеем Индиан-Уэллса-2025 Фото: Matthew Stockman/Getty Images

На старте сезона-2026 первая ракетка России завоевала титул на турнире уровня WTA-500 в Аделаиде, победив в финале канадку Викторию Мбоко. При этом 18-летняя Андреева неоднозначно высказалась о том, как для неё сложилось начало года. «Старт сезона был довольно хорошим. Но, опять же, это не совсем то, где я хотела бы быть… Однако я думаю, что всё могло быть намного хуже. Так что я просто рада тому, как прогрессирует моя игра, и я довольна тем, как мы работаем на тренировках. Я вижу результаты своего труда на матчах. Это приносит мне много позитива! Я просто очень рада играть каждое сражение и, честно говоря, просто не могу дождаться, чтобы выступить ещё», — заявила спортсменка в интервью Tennis Channel.

После двух выигранных «тысячников» в сезоне-2025 у Мирры случился спад результатов под конец года. В беседе с Tennis Channel Андреева рассказала, над чем работала после завершения всех турниров. «После того как сезон закончился, мы немного пообщались с Кончитой [Мартинес] о том, над чем мы хотим работать в межсезонье, на чём нужно сосредоточиться и что нужно улучшить. Предсезонка была долгой и тяжёлой. Я просто рада, что она закончилась. Я вижу, как у меня потихоньку идут результаты на корте, что не может не радовать», — сообщила восьмая ракетка мира.

После того как у 18-летней Андреевой произошёл спад результатов, спортсменку стали активно критиковать различные теннисные эксперты и публика в соцсетях. Россиянка довольно спокойно высказалась по поводу повышенного внимания к ней. «Людям нравится говорить много разных вещей. Они верят в тебя и поддерживают, что приятно, но иногда это может оказать на тебя совершенно иное влияние. Когда общественность начинает болтать о тебе всякое, я такая: «Ладно, ребята, продолжайте, а я просто сосредоточусь на своём деле». Я предпочитаю, чтобы люди обсуждали меня, чем не делали бы этого вообще», — цитирует теннисистку Tennis Channel.

А ещё серебряный призёр ОИ-2024 в паре поделилась своим ежедневным графиком в Индиан-Уэллсе и рассказала о сериалах, которые недавно смотрела. «Я прихожу на тренировку, работаю там, потом у нас обед, следом я делаю лечебные процедуры, а затем ухожу с площадки около четырёх часов дня. Я просто иду в наш дом, где отдыхаю и, возможно, смотрю сериалы. Но, вероятно, я буду просто заниматься теннисом. Это то, что я всегда делаю. По поводу сериалов — я закончила смотреть «Бриджертонов», очень классный. Сейчас я смотрю восьмой сезон документалки «Формула-1: Стремление выжить», просто супер! Всё из-за моего фитнес-тренера, который стал зависим от этого сериала и подсадил меня. «Ф-1» с Брэдом Питтом я тоже видела. Фильм очень крутой… А каким был Брэд Питт, боже мой!» — подчеркнула Андреева в интервью Tennis Channel.

На турнир WTA-1000 в Индиан-Уэллсе россиянка впервые привезла свою собачку Рэсси, которую завела в ноябре прошлого года. На интервью к Tennis Channel Мирра тоже пришла с питомцем и высказалась о дебюте своего четвероногого друга в туре. «Её зовут Рэсси. Она впервые появилась перед прессой. Так что, наверное, очень нервничает и активничает из-за этого», — отметила Андреева.

Мирра Андреева Фото: Кадр из видео

В третьем круге американского «тысячника» Мирре будет противостоять 29-летняя Катержина Синякова. На пути к этой стадии чешка одержала две волевые победы — на старте турнира она одолела Софью Кенин (1:6, 6:4, 6:1) и справилась с Лейлой Фернандес во втором круге (5:7, 6:4, 7:6 (7:1). В одиночном рейтинге WTA Синякова занимает 44-е место, а её наивысшее достижение — 27-я строчка. За карьеру Катержина завоевала пять трофеев, причём последний раз она поднимала кубок над головой в 2023 году.

При этом чешка больше прославилась достижениями не в одиночном разряде, а в парном. В этой дисциплине теннисистка выиграла 33 титула, включая 10 трофеев ТБШ. Кроме того, Синякова является двукратной олимпийской чемпионкой — она побеждала в парном финале на ОИ-2020 и в титульном матче в миксте на ОИ-2024. В последнем разряде спортсменка, кстати, тоже выиграла ТБШ (Уимблдон-2025).

В одиночке личных встреч у нашей теннисистки и чешки пока не было, хотя в паре они сражались уже три раза. В тандеме с Дианой Шнайдер россиянка одолела Синякову и Барбору Крейчикову в 1/4 финала ОИ-2024, а Катержина в дуэте с Тэйлор Таунсенд оказалась сильнее Мирры и Дианы в 1/2 финала Australian Open – 2025 и в матче группового этапа на Итоговом турнире – 2025.

Тем не менее очевидным фаворитом противостояния в Индиан-Уэллсе является 18-летняя Андреева, на стороне которой молодость и желание защитить титул на американском «тысячнике». К тому же Синякова совсем недавно провела два тяжёлых поединка, что не может не сказаться на её физическом состоянии.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».