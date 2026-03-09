Джокович сражается за 4-й круг Индиан-Уэллса! Ещё играют Медведев, Мирра и Рыбакина. LIVE!

Лучшие теннисисты выходят на корты в Калифорнии, где продолжается объединённый «тысячник». Появятся перед публикой и два россиянина.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на объединённом «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Будет доигран третий круг, в рамках которого состоятся 16 поединков – по восемь у мужчин из верхней половины сетки и женщин из нижней половины. На корты выйдут и два россиянина, оставшихся в одиночном разряде – Даниил Медведев (11-й номер посева) и Мирра Андреева (8). Также проведут свои матчи и другие представители топ-10 посева – Елена Рыбакина (3), Новак Джокович (3), Карлос Алькарас (1), Александр Бублик (10) и другие. Следим за всеми подробностями.