Онлайн-трансляция Индиан-Уэллса-2026: Мирра Андреева, Медведев, Рыбакина, Джокович, сетка, расписание, результаты, где смотреть

Джокович сражается за 4-й круг Индиан-Уэллса! Ещё играют Медведев, Мирра и Рыбакина. LIVE!
Даниил Сальников
Индиан-Уэллс-2026. LIVE!
Лучшие теннисисты выходят на корты в Калифорнии, где продолжается объединённый «тысячник». Появятся перед публикой и два россиянина.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

«Чемпионат» приглашает поклонников спорта на онлайн-трансляцию шестого игрового дня на объединённом «тысячнике» в Индиан-Уэллсе. Будет доигран третий круг, в рамках которого состоятся 16 поединков – по восемь у мужчин из верхней половины сетки и женщин из нижней половины. На корты выйдут и два россиянина, оставшихся в одиночном разряде – Даниил Медведев (11-й номер посева) и Мирра Андреева (8). Также проведут свои матчи и другие представители топ-10 посева – Елена Рыбакина (3), Новак Джокович (3), Карлос Алькарас (1), Александр Бублик (10) и другие. Следим за всеми подробностями.

ATP Masters 1000. Индиан-Уэллс-2026. Сетка
WTA 1000. Индиан-Уэллс-2026. Сетка
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 21:00 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3
         
         
Александр Ковачевич
США
Александр Ковачевич
А. Ковачевич
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 23:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Катержина Синякова
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
09 марта 2026, понедельник. 22:30 МСК
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
Не начался
1 2 3
         
         
Ринки Хидзиката
Австралия
Ринки Хидзиката
Р. Хидзиката
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 04:00 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Артур Риндеркнеш
Франция
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Индиан-Уэллс (м). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 05:30 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Себастьян Баэс
Аргентина
Себастьян Баэс
С. Баэс
Индиан-Уэллс (ж). 3-й круг
10 марта 2026, вторник. 06:00 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
М. Костюк
Не начался
1 2 3
         
         
Елена Рыбакина
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Расписание понедельника
Live Даниил Сальников

Расписание понедельника

Сегодня в Индиан-Уэллсе пройдут матчи с участием россиян и топовых игроков. Вот как выглядит расписание дня.

