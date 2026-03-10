Мирра кидала ракетку, била себя и проиграла. Андреева не защитила титул в Индиан-Уэллсе

«Тысячники» в Индиан-Уэллсе подошли к третьему кругу. В понедельник, 9 марта, у мужчин матчи на этой стадии прошли в верхней части сетки, а у женщин — в нижней. Свои поединки проводили Новак Джокович, Александр Бублик и Мирра Андреева. Но обо всём по порядку.

24-кратный чемпион ТБШ Новак Джокович получил третий номер посева на Индиан-Уэллсе, из-за чего пропустил старт турнира и начал со второго круга. На этой стадии он в трёх сетах одолел 57-ю ракетку мира Камиля Майхшака — 4:6, 6:1, 6:2. Победа над поляком принесла сербу путёвку в третий круг американского «Мастерса», где он встретился с Александром Ковачевичем.

Новак Джокович Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Американец в данный момент находится на 72-й строчке в мировой классификации, хотя в январе этого года был на 54-м месте. В коллекции у Александра нет ни одного трофея на уровне ATP, при этом он дважды доходил до финалов турниров категории ATP-250. Счёт личных встреч между Ковачевичем и Джоковичем перед началом поединка в Индиан-Уэллсе был в пользу серба — 1-0. Эту победу 24-кратный чемпион ТБШ одержал в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023 – 6:3, 6:2, 7:6 (7:1).

Поединок Новака и Александра продлился 2 часа 3 минуты и завершился победой Джоковича в трёх сетах – 6:4, 1:6, 6:4. Для серба это первый выход в четвёртый круг Индиан-Уэллса с 2017 года! А ещё 24-кратный чемпион ТБШ примет участие в 1/8 финала «Мастерсов» в 113-й раз в своей карьере, обойдя по этому показателю Рафаэля Надаля (112).

10-я ракетка мира Александр Бублик тоже пропустил первый круг в Индиан-Уэллсе как сеяный спортсмен. Стартовый матч на американском «Мастерсе» представитель Казахстана провёл с 62-й ракеткой мира Витом Копривой и одержал волевую победу — 3:6, 7:6 (7:3), 6:2. Теперь же Бублику предстояла битва за четвёртый круг с Ринки Хидзикатой, с которым он ранее ни разу не играл.

В рейтинге ATP австралиец сейчас занимает 117-е место, при этом в 2024 году поднимался на наивысшую для себя 62-ю строчку. За всю карьеру он не выиграл ни одного титула в одиночке на уровне тура, а вот его успехи в парном разряде куда весомее: Ринки завоевал два трофея, включая Australian Open — 2023, а также дошёл до финала Уимблдона-2025.

В итоге Хидзиката одержал волевую победу над Бубликом в третьем круге Индиан-Уэллса и вышел в 1/8 финала, где его уже ждал британец Кэмерон Норри, – 6:7 (3:7), 7:6 (7:3), 6:3. После поражения Александр не сдержал эмоций и разбил ракетку.

Александр Бублик разбивает ракетку Фото: кадр из трансляции

В четвёртый круг Индиан-Уэллса также стремилась пробиться первая ракетка России Мирра Андреева. В прошлом году наша теннисистка завоевала на этом турнире титул, так что у неё была важнейшая задача – защита чемпионства и 1000 очков. Старт американского «тысячника» получился мегалёгким: она прошлась катком по аргентинке Солане Сьерре, повесив сопернице две «баранки» всего за 52 минуты — 6:0, 6:0.

В сезоне-2026 у первой ракетки России статистика побед-поражений в противостояниях с теннисистками вне топ-40 была 7-0. Примечательно, что Мирра раньше других в этом году сумела выиграть матч на уровне WTA со счётом 6:0, 6:0. А ещё 18-летняя Андреева стала первой с 2016 года спортсменкой, повесившей сопернице две «баранки», в основной сетке Индиан-Уэллса. 10 лет назад такого достижения добилась Виктория Азаренка во встрече с Магдаленой Рыбариковой.

После победы в поединке со Сьеррой у Андреевой взяли небольшое интервью на корте, в котором она поделилась впечатлениями о старте на турнире в Индиан-Уэллсе. «Честно говоря, я немного нервничала перед этим матчем, возвращаясь сюда в качестве действующей чемпионки. Думаю, у меня просто было немного больше опыта игры во время ветра. Такие условия довольно сложные, ведь ветер постоянно меняет направление, и вам приходится адаптироваться к этому и всё время корректировать свою игру. Мне кажется, что сегодня мне удалось быстрее приспособиться к этому, так что я просто очень рада вернуться в Индиан-Уэллс», — заявила Мирра.

Мирра Андреева Фото: Robert Prange/Getty Images

А вот путь 44-й ракетки мира Катержины Синяковой, ставшей соперницей Андреевой в третьем круге, по сетке Индиан-Уэллса получился не таким уж и простым. В стартовом матче теннисистка в трёх сетах одолела чемпионку ТБШ Софью Кенин – 1:6, 6:4, 6:1, а во втором круге одержала волевую победу в поединке с финалисткой US Open — 2021 Лейлой Фернандес – 5:7, 6:4, 7:6 (7:1). Отметим, что противостояние чешки и канадки заняло второе место в списке самых продолжительных матчей в 2026 году – девушки рубились на корте аж 3 часа 28 минут – после сражения Марты Костюк и Эльзы Жакемо в третьем круге Australian Open (3 часа 31 минута).

Мирра и Катержина ранее не играли друг с другом в одиночке, что прибавляло интриги их битве за 1/8 финала. Россиянка начала матч неудачно – сразу же позволила сопернице добраться до тройного брейк-пойнта. Два из них наша теннисистка отыграла, а вот с третьим не справилась – 0:1. Тут же Андреева бросилась возвращать потерянное, но Синякова все атаки отбила и повела 2:0. На этом проблемы россиянки не закончились, следующий гейм Мирры снова оказался провальным. И только после этого она сумела размочить счёт, вернув одну свою подачу – 1:3. А при счёте 2:4 в пользу Синяковой инициативой уже стала владеть Андреева. Мирра сделала ещё два брейка, выиграв четыре гейма подряд – 6:4.

Во второй партии теннисистки сначала обменялись брейками, а вот третий гейм на подаче Мирры получился упорным и напряжённым. Восемь раз было «ровно», Синякова заработала два брейк-пойнта, Андреева подавала навылет, допускала двойные и даже побила себя ракеткой по ногам в стиле Андрея Рублёва. И всё же Мирра выстояла и повела – 2:1. Тут же борьба развернулась и на гейме Катержины. Теперь уже у Андреевой были шансы получить преимущество, однако наша теннисистка их упустила – 2:2. А потом девушки второй раз за партию обменялись брейками – 3:3. В этот момент Синякова стала чувствовать какой-то дискомфорт во время передвижений по корту. Вероятно, чешка потянула мышцу ноги, однако продолжила бороться за каждое очко. Отыграв в восьмом гейме три брейк-пойнта, в следующем Катержина уже сама заработала тройной брейк-пойнт и в итоге добилась своего – 5:4. Синяковой оставалось только подать на сет, но Андреева сделать это не дала и сумела восстановить равновесие – 5:5. В итоге судьба партии решалась на тай-брейке, где сильнее оказалась чешка – 7:6 (7:5). С досады Мирра сначала швырнула ракетку, а потом, подойдя к своей скамейке, окончательно её разбила.

Мирра Андреева разбила ракетку Фото: кадр из трансляции

В начале третьего сета девушки уверенно играли на своих подачах, но при счёте 2:2 развернулась нешуточная борьба на гейме Синяковой: четыре брейк-пойнта заработала Андреева и добилась своего — 3:2. Однако Катержина тут же вернула потерянное – 3:3. Восьмой гейм у Мирры тоже не задался: со второго брейк-пойнта чешка добилась успеха и получила право подать на матч – 5:3. У россиянки были шансы перевернуть игру, но соперница не дрогнула и поставила победную точку в матче – 4:6, 7:6 (7:5), 6:3.

Таким образом, Мирра Андреева не смогла защитить очки за прошлогодний титул на турнире WTA-1000 в Индиан-Уэллсе.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».