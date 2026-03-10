Карлос Алькарас потерял сет, но всё-таки победил. А Мирра спаслась с двойного матчбола и вышла в парный четвертьфинал.

Звездопад в Индиан-Уэллсе! Медведев идёт дальше, а вот несколько топов зачехлили ракетки

Утром 10 марта мск в Индиан-Уэллсе (США) завершились матчи третьего круга в мужской и женской одиночных сетках. В мужском турнире последним по времени играл Даниил Медведев, а в женском программу дня закрывала встреча с участием Елены Рыбакиной. Также свой поединок провёл Карлос Алькарас. Кроме того, из турнира выбыли несколько теннисистов, имевших высокие номера посева. Теперь обо всём поподробнее.

Медведев, будучи 11-м сеяным, в первом круге имел bye, а во втором обыграл Алехандро Табило (6:4, 6:2). Что касается Баэса, 53-й ракетки мира, то он начал с победы над Чун Син Ценом (6:3, 6:2), а потом неожиданно выбил Иржи Легечку (22) — 6:4, 6:1.

Два с половиной года назад Медведев уверенно обыграл Баэса в третьем круге US Open — 6:2, 6:2, 7:6 (8:6). С тех пор россиянин пережил затяжной спад, так что в отчётном матче к сопернику в любом случае следовало отнестись со всей серьёзностью. В первом сете у Медведева толком не работал бэкхенд — 15 невынужденных при выполнении этого элемента. Баэс проще забирал свои геймы на старте матча, чем россиянин — свои. А при 2:2 Даниил вцепился в подачу соперника и с пятого брейк-пойнта взял этот затяжной гейм.

Подтверждая брейк, Медведев ушёл с двойного брейк-пойнта — 4:2. А восьмой гейм он взял под ноль всего за 47 секунд — так счёт стал 5:3. В девятом гейме Даниил не использовал два сетбола, но потом всё же подал на партию, использовав третий сетбол (Баэс затягивал оппонента в долгие розыгрыши, но в итоге его это не спасло), — 6:4 за 52 минуты.

Во втором сете Медведев быстро принялся забирать геймы один за другим. Небольшая заминка возникла у него разве что во втором гейме, когда пришлось отыгрывать двойной брейк-пойнт. В целом же Баэс в этой партии никакой конкуренции Даниилу не составил, и матч закончился «баранкой» в исполнении россиянина — 6:4, 6:0 за 1 час 20 минут.

Так Медведев, единственный россиянин в обеих одиночных сетках 4-го круга Индиан-Уэллса, одержал шестую победу подряд (после титула в Дубае) и 15-ю в сезоне. По этому показателю он идёт на первой строчке. У Баэса осталось 14 побед, у Карлоса Алькараса с учётом сегодняшнего матча их тоже 14. В четвёртом круге россиянин сыграет с Алексом Михельсеном.

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема» первая ракетка мира Карлос Алькарас играл с французом Артуром Риндеркнешем, 28-м номером рейтинга ATP. В первом сете теннисисты упустили пять брейк-пойнтов на двоих. Риндеркнеш при этом здорово подавал и отметился семью эйсами, а Алькарас допустил три двойных ошибки. На тай-брейке француз ушёл с сетбола и дожал титулованного соперника — 7:6 (8:6).

Во второй партии испанец сразу отдал свой гейм, но в дальнейшем действовал чётко, сделал два брейка и сравнял счёт по партиям — 6:3. В решающем сете Карлос все свои геймы взял под ноль и с двумя брейками оформил волевую победу — 6:7 (6:8), 6:3, 6:2 за 2 часа 27 минут. Это уже его 14-я победа в 14 матчах в этом сезоне, а также 32-я победа подряд на открытом харде.

В женской сетке двукратная победительница ТБШ Елена Рыбакина (3) вышла на корт с украинкой Мартой Костюк (28).

На момент публикации материала в матче идёт первый сет.

Вообще же в третьем круге на турнире состоялся настоящий звездопад. Так, шестой сеяный Алекс де Минор (6) проиграл Кэмерону Норри (27) — 4:6, 4:6.

Ещё более неожиданный результат приключился в поединке Тейлора Фрица (7) и Алекса Михельсена. 44-й номер рейтинга ATP победил со счётом 6:4, 7:6 (8:6).

А в женском турнире чемпионка Australian Open — 2025 Мэдисон Киз (15) не справилась с 54-й ракеткой мира Сонай Картал — 6:2, 2:6, 3:6.

Ранее в этот игровой день Мирра Андреева (8) уступила в одиночном разряде и не смогла защитить прошлогодний титул. Также проиграл Александр Бублик (10), а вот Новак Джокович (3) победил. Подробнее об этом читайте в отдельном материале.

Кроме того, состоялись любопытные матчи в мужском и женском парных разрядах. Карен Хачанов и Андрей Рублёв в первом круге (1/16 финала) играли с французами Юго Нисом и Эдуардом Роже-Вассленом, шестыми сеяными. В первом сете французы сделали на один брейк больше и в 10-м гейме подали на партию — 6:4. Во втором сете Хачанов и Рублёв, принимая при 5:4, упустили тройной сетбол на приёме, однако на тай-брейке добились победы — 7:6 (8:6). А на чемпионском тай-брейке россияне с четвёртой попытки реализовали семерной матчбол — 4:6, 7:6 (8:6), [10:5] за 1 час 42 минуты.

Во втором круге Карен и Андрей сыграют с Феликсом Оже-Альяссимом и Себастьяном Кордой.

А Мирра Андреева и канадка Виктория Мбоко во втором раунде (1/8 финала) противостояли американке Хейли Баптист и Елене Остапенко из Латвии, получившим уайлд-кард. В первом сете Андреева и Мбоко вели 3:0 с двумя брейками, потом растеряли отрыв, а в 10-м гейме ещё и тройной сетбол отыграли, не дав соперницам подать на партию. В 12-м гейме россиянка и канадка сами не подали на сет, упустив двойной сетбол, но на тай-брейке добились своего — 7:6 (9:7).

Во второй партии Мирра и Виктория взяли лишь один свой гейм, так что даже два брейка не спасли. Баптист и Остапенко взяли сет — 6:3. На чемпионском тай-брейке Андреева и Мбоко ушли с двойного матчбола и сами реализовали свой первый же матчбол — 7:6 (9:7), 3:6, [11:9] за 1 час 40 минут.

В четвертьфинале Андреева и Мбоко сыграют с Анной Данилиной и Александрой Крунич, пятыми сеяными.

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 15 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».