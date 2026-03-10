«В возрасте 18 лет все ошибаются». Бурная реакция на поражение Мирры и её поведение

Первая ракетка России Мирра Андреева не защитила титул на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе, в третьем круге уступив чешке Катержине Синяковой – 6:4, 6:7, 3:6.

Поражение вызвало у 18-летней Андреевой бурю эмоций. Она бросала ракетку, била себя и ругалась, что вполне ожидаемо не помогло переломить ход непростой встречи.

На двух последних турнирах в Индиан-Уэллсе и Дубае, где Андреева защищала титулы, она выиграла по одному матчу. В рейтинге WTA россиянка опустится с восьмого места как минимум в конец топ-10.

Молодая теннисистка переживает не самый простой период. Все ждали от Мирры куда лучшего результата на Ближнем Востоке и в США, однако приблизиться к прошлогодним успехам не получилось, не говоря уже об их повторении.

В первую очередь огромное разочарование есть у самой Андреевой. Уходя с корта после поражения от Синяковой, 18-летняя россиянка сделала жесты, которые некоторые болельщики посчитали оскорбительными. Во время матча тоже случалось немало срывов.

Мирра Андреева болезненно восприняла ранний вылет с Индиан-Уэллса Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Уместно требовать от Мирры более зрелого и корректного поведения на корте, но стоит ли её так сильно критиковать с учётом юного возраста? Теннисистка нервничает в моменте, но очень быстро осознаёт свои ошибки.

«Конечно, могу сказать, что после поражения пережила много эмоций. Однако я не горжусь тем, как с этим справилась. Не горжусь тем, как в итоге отреагировала. Вот над чем мне действительно нужно поработать в ближайшее время, когда будет возможность. Да, я надеюсь, что смогу над этим поработать и улучшить свои навыки в данном аспекте. В основном говорила эти слова себе и всем вообще. После поражения я очень злюсь, поэтому иногда говорю себе такие вещи. Конечно, сначала себе, но потом просто гнев выплёскивался наружу, целая куча эмоций. Это было не по отношению к кому-либо конкретно», — сказала Андреева на пресс-конференции.

В каком-то смысле Мирре стоит брать пример с 29-летней Синяковой, которая ведёт себя очень спокойно, в том числе она не стала бурно радоваться в моменте с нетболом во время решающего розыгрыша в матче. Вероятно, нечто подобное должно прийти к россиянке с опытом.

«Я рада, что всё сложилось удачно. Думала, стоит ли мне радоваться после матчбола с касанием сетки, это действительно сложный финиш. Я точно попала бэкхендом. Подумала: «Мяч на другой стороне?» Да, это было облегчение, понимаете? В общем, никто не хочет так заканчивать. Хотела насладиться моментом, но, конечно, не скажу, что я не рада. Обрадовалась, что мяч оказался на другой стороне. Это был действительно долгий матч, и я просто горжусь собой. Знаете, я продолжала бороться и старалась проводить эти затяжные розыгрыши, и у меня это отлично получилось», — сказала Синякова.

Катержина Синякова Фото: Matthew Stockman/Getty Images

10-я ракетка мира Александр Бублик сенсационно проиграл в третьем круге Индиан-Уэллса 117-й ракетке мира из Австралии Ринки Хидзикате (7:6, 6:7, 3:6) и тоже традиционно срывался на ненормативную лексику. Мирре не следует брать пример с Бублика в целом, однако можно перенять что-то из его позитивного настроения после неудач.

«Не зря микст сыграли, научил хоть чему-то», – пошутил Бублик в соцсетях, вспомнив недавнюю игру в дуэте с Миррой в смешанном разряде Индиан-Уэллса.

Теннисное сообщество не стало резко осуждать поведение Андреевой, сделав скидку на её возраст.

«Тяжёлый день в тяжёлых условиях для действующей чемпионки Мирры Андреевой, которая выбыла в третьем круге, проиграв Катержине Синяковой. Сломанные ракетки, крики в сторону бокса, ругань в адрес болельщиков – вот такая сцена развернулась на стадионе №1 в Индиан-Уэллсе», — констатировал американский комментатор ESPN Джон Хорн.

«Невероятно, как сильно Андреева разозлилась на публику в Индиан-Уэллсе после поражения в третьем круге. «Пошли вы все!» — кричала она им, указывая пальцем и уходя с корта», — отмечает издание Punto de Break.

«Андреева рискует покинуть топ-10 после турнира в Индиан-Уэллсе. Она не смогла защитить два титула WTA-1000, завоёванные в 2025 году. Но ей всего 18 лет», — тоже напомнил о возрасте россиянки португальский журналист Жозе Моргаду.

«Ей всего 18 лет. Можете быть уверены, мы всегда делаем нечто, о чём потом жалеем, или сильно лажаем в таком возрасте, когда все ошибаются. Это незрелость. Неправильное поведение, в этом нет сомнений, но в конце концов мы учимся. Я надеюсь, что всё, через что Андреева прошла за последний год, поможет ей в будущем. Но если она не сможет перенаправить то давление, которое, кажется, сама на себя оказывает и которое пронизывает её на каждом турнире, где что-то идёт не так, ей будет очень трудно вернуться на правильный путь. Шаг за шагом, потому что дорога длинная.

Возможно, это лишь моё впечатление, но примерно год назад я заметил, что Андреева слишком торопится победить. Раньше она казалась свободной. Теперь же я вижу её немного расстроенной. Мирра слишком молода, чтобы спешить. Она очень хороша. Всё придёт со временем», — написал в соцсетях испанский обозреватель Хосе Морон.