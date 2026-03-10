«У неё нет прогресса». Кризис в игре 18-летней Андреевой вызывает серьёзное беспокойство

В женской одиночной сетке турнира WTA-1000 в Индиан-Уэллсе к концу третьего круга не осталось россиянок. Мирра Андреева потерпела обидное поражение на столь ранней стадии «тысячника» от чешки Катержины Синяковой. Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:7, 3:6. За игру Мирра допустила 10 двойных ошибок и 75 невынужденных. Так, россиянка не смогла защитить второй подряд титул WTA-1000.

На трёх «тысячниках» в этом сезоне — в Дохе, Дубае и Индиан-Уэллсе — Андреева не смогла пройти дальше четвертьфинала. В Дохе в третьем круге уступила канадке Виктории Мбоко, а в Дубае в 1/4 финала — американке Аманде Анисимовой. В Индиан-Уэллсе случилось ещё одно эмоциональное поражение — теннисистка бросала ракетку и покинула корт в слезах. Последние результаты Мирры вызвали волну обсуждений в теннисном сообществе. Рассказываем, что эксперты говорят о причинах череды проигрышей 18-летней россиянки.

На послематчевой пресс-конференции Андреева высказалась о своей игре с Катержиной Синяковой: «Она непростая соперница. Она много играет в паре, поэтому у неё хорошие руки, хорошие навыки. Я никогда раньше с ней не играла. Конечно, матч был тяжёлым. Для меня это был не лучший день, если учитывать, как я играла, но и ей стоит отдать должное. Она играла хорошо. Показала на корте хороший теннис. Желаю ей удачи на турнире».

Мирра также отметила, что ей и её команде предстоит большая работа над тем, чтобы разобраться в причинах поражений: «Да, думаю, в трёх последних матчах, которые я проиграла, я вела в счёте, и у меня было много возможностей. Сначала поражение в Дохе от Вики, потом — от Аманды в Дубае, теперь – здесь. Было много шансов, которыми я не воспользовалась. Я просто поговорю об этом со своей командой. Мы ещё не обсуждали этот матч. Мы поговорим и посмотрим, как лучше справляться с такими ситуациями, и будем работать, чтобы стать лучше», — рассказала россиянка.

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина тоже прокомментировала результат Андреевой в Индиан-Уэллсе, заметив, что Мирре в полной мере не удалось показать свою игру: «Мирра впервые столкнулась с очень непростой задачей — подтверждать огромное количество очков. Как бы что ни говорила Мирра, понятно, что она пытается снять с себя давление, но оно всё равно есть. Хочется вновь хорошо сыграть там, где ты побеждала. Хочется пройти дальше по сетке, однако соперницы настраиваются особенным образом, когда понимают, что тебе защищать титул. Катержина Синякова — непростая соперница. Она очень опытная и по стилю игры очень специфическая.

Мирра должна была выигрывать этот матч и закрывать в двух сетах, но нервы. Было достаточно ветрено, и мяч гулял — возможно, она не чувствовала мяч на ракетке. Синяковой удалось затянуть её в свою игру. Именно так получилось, что в концовке Андреева играла не в свой теннис, а соперницы. Обидно, что Мирра не смогла пройти дальше, но теперь придётся немного поработать над собой с командой и справиться с этим давлением и испытанием. Такие испытания ложатся на плечи любого теннисиста, который выигрывает турнир, ведь на следующий год всё это нужно подтверждать», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

Не остался в стороне от комментариев и двукратный победитель турниров «Большого шлема» олимпийский чемпион 2000 года Евгений Кафельников: «У кого форма Мирры не вызывает вопросы? Её сегодняшняя форма может не вызывать вопросы только у людей, у которых отсутствует компетенция в теннисе. У них игра Мирры не вызывает вопросы, а у остальных вызывает, включая меня. У неё прогресса нет — это самое главное. Она стоит на месте», — сказал Кафельников в интервью «Чемпионату».

«Возможно, она и не признаёт этого, но давление и необходимость защищать множество очков могли повлиять на её последние результаты. Помимо работы над базовыми элементами — подачей и ударом — Андреевой стоит вернуться к ясности мысли на корте, если она хочет вновь бороться за важные титулы в ближайшем сезоне. Тем не менее речь идёт о девушке, которой ещё нет и 19 лет, и у неё впереди целая жизнь, чтобы отшлифовать эти аспекты своей игры и поведения на корте», — отметило итальянское издание Ubitennis, утверждая, что Мирре стоит поработать не только над психологической составляющей, но и над своей игрой в целом.

А испанский журналист Хосе Морон написал на своей странице в социальных сетях, что Андреева сама на себя оказывает слишком большое давление, с которым не может справиться на турнирах: «Если она не сможет перенаправить то давление, которое, кажется, сама на себя оказывает и которое пронизывает её на каждом турнире, где что-то идёт не так, ей будет очень трудно вернуться на правильный путь».

Мирра рискует выпасть из первой десятки рейтинга уже в ближайший понедельник, если кто-то из её преследовательниц удачно сыграет в решающих стадиях Индиан-Уэллса. Однако уже сейчас в лайв-рейтинге WTA россиянка переместилась с восьмого на 10-е место. А это значит, что на крупных турнирах она не будет попадать в топ-8 посева и, соответственно, может встретиться с кем-то из ведущих теннисисток мира на более ранних стадиях.