Соболенко выиграла битву четырёхкратных чемпионок ТБШ! Арина — в 1/4 финала Индиан-Уэллса

У белоруски уже 14 побед в 15 матчах в этом сезоне. Наоми Осака не справилась с первой ракеткой мира.

Во вторник, 10 марта, на объединённом турнире в Индиан-Уэллсе (США) начались матчи четвёртого круга, то есть 1/8 финала. В женской сетке первой в программе стояла встреча с участием первой ракетки мира Арины Соболенко и 16-го номера рейтинга WTA Наоми Осаки. Особенность этого поединка заключалась в том, что друг с другом играли две четырёхкратные чемпионки турниров «Большого шлема» — нечасто увидишь такое противостояние.

Соболенко без потери партий преодолела второй и третий круги на турнире. Белорусская теннисистка выбила из сетки Химено Сакацумэ и Жаклин Кристиан. Осака же в третьем круге потеряла сет в противостоянии с Камилой Осорио, а до этого одолела Викторию Хименес-Касинцеву.

Соболенко и Осака выигрывали одни и те же турниры «Большого шлема», только делали это, разумеется, в разные годы.

Титулы Соболенко и Осаки на ТБШ

Осака Соболенко Australian Open 2019, 2021 2023, 2024 US Open 2018, 2020 2024, 2025

Как ни удивительно, ранее столь титулованные теннисистки лишь однажды встретились на корте. Когда Осака пребывала на пике, Соболенко ещё не вышла на уровень, необходимый для побед на ТБШ. А когда Арина это сделала, Наоми уже взяла паузу в карьере, вызванную беременностью и рождением ребёнка.

Тот матч четвёртого круга US Open 2018 года выиграла Осака — 6:3, 2:6, 6:4. Перед отчётной встречей Соболенко заявила, что помнит о том поражении от японской соперницы — и намерена отомстить. «Конечно, поначалу это будет настоящий показ мод. А потом — сумасшедший матч. Она великолепный игрок. Вернулась после беременности в потрясающей форме. Я смотрела её матчи, очень ею восхищаюсь. Мы играли только раз — на US Open — 2018. И она меня победила. У меня будет шанс отомстить. Так что хотела бы с ней сыграть», — приводит слова Арины Punto de Break.

Арина Соболенко Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Мощная первая подача Осаки не стала сюрпризом для Соболенко, и она уже в первом гейме выбралась на брейк-пойнт, заработав его приёмом навылет. Однако японка удержала подачу. Белоруска же первый свой гейм взяла без особых проблем — 1:1. А уже в следующем гейме Арина сделала брейк, после того как Наоми допустила три двойные ошибки, в том числе на последнем брейк-пойнте.

Осака старалась играть в атакующий теннис, в том числе и на приёме, но точности ей не всегда хватало. Соболенко же нередко укладывала мячи туда, куда соперница просто не добегала, и не стеснялась порой укорачивать. Долгих обменов при этом почти не было. А когда Арина окончательно наладила подачу (это случилось ближе к середине партии), Наоми пришлось совсем тяжело. Более того, в седьмом гейме белоруска прибавила в агрессии и на приёме и, реализовав третий брейк-пойнт, повела 5:2 и вышла подавать на сет. Со второго сетбола Соболенко (пять эйсов за сет и всего-навсего четыре невынужденных ошибки на 13 виннеров) справилась с задачей — 6:2 за 35 минут.

Арина Соболенко Фото: Clive Brunskill/Getty Images

В начале второй партии у Осаки вроде бы замаячила надежда на камбэк: японка вытащила подачу с 0:30, а затем впервые в матче заработала брейк-пойнт. Однако Соболенко в важный момент успела к отскочившему от троса мячу и не пустила соперницу в отрыв. В дальнейшем инициатива вновь перешла к белоруске, которая в своих геймах отдавала не так много очков, собирая виннеры один за другим. Столь нужный брейк Арина оформила в седьмом гейме, отдав лишь очко на приёме, — 4:3.

После этого Наоми, казалось, уже не на что было надеяться. Тем не менее она не сдалась и, вынуждая соперницу ошибаться, заработала-таки брейк-пойнт. Соболенко явно намеревалась закончить гейм побыстрее, и это ей мешало. Несмотря на небольшие сложности в этом гейме, белоруска подтвердила брейк — 5:3. И при 5:4 подала на матч — 6:2, 6:4 за 1 час 21 минуту.

Соболенко в третий раз в карьере вышла в 1/4 финала Индиан-Уэллса. В 2023 и 2025 годах она уступала здесь в финале. Белоруска в 31-й раз в карьере пробилась в четвертьфинал «тысячника». В этом сезоне у Арины уже 14 побед в 15 встречах (единственное поражение — от Елены Рыбакиной в финале Australian Open).

В четвертьфинале Соболенко сразится с победительницей поединка Виктория Мбоко (Канада, 10) — Аманда Анисимова (США, 6).

Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 15 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».