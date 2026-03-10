Соболенко выиграла битву четырёхкратных чемпионок ТБШ! Арина — в 1/4 финала Индиан-Уэллса

Во вторник, 10 марта, на объединённом турнире в Индиан-Уэллсе (США) начались матчи четвёртого круга, то есть 1/8 финала. В женской сетке первой в программе стояла встреча с участием первой ракетки мира Арины Соболенко и 16-го номера рейтинга WTA Наоми Осаки. Особенность этого поединка заключалась в том, что друг с другом играли две четырёхкратные чемпионки турниров «Большого шлема» — нечасто увидишь такое противостояние.
Соболенко без потери партий преодолела второй и третий круги на турнире. Белорусская теннисистка выбила из сетки Химено Сакацумэ и Жаклин Кристиан. Осака же в третьем круге потеряла сет в противостоянии с Камилой Осорио, а до этого одолела Викторию Хименес-Касинцеву.
Соболенко и Осака выигрывали одни и те же турниры «Большого шлема», только делали это, разумеется, в разные годы.
Титулы Соболенко и Осаки на ТБШ
|Осака
|Соболенко
|Australian Open
|2019, 2021
|2023, 2024
|US Open
|2018, 2020
|2024, 2025
Как ни удивительно, ранее столь титулованные теннисистки лишь однажды встретились на корте. Когда Осака пребывала на пике, Соболенко ещё не вышла на уровень, необходимый для побед на ТБШ. А когда Арина это сделала, Наоми уже взяла паузу в карьере, вызванную беременностью и рождением ребёнка.
Тот матч четвёртого круга US Open 2018 года выиграла Осака — 6:3, 2:6, 6:4. Перед отчётной встречей Соболенко заявила, что помнит о том поражении от японской соперницы — и намерена отомстить. «Конечно, поначалу это будет настоящий показ мод. А потом — сумасшедший матч. Она великолепный игрок. Вернулась после беременности в потрясающей форме. Я смотрела её матчи, очень ею восхищаюсь. Мы играли только раз — на US Open — 2018. И она меня победила. У меня будет шанс отомстить. Так что хотела бы с ней сыграть», — приводит слова Арины Punto de Break.
Арина Соболенко
Фото: Matthew Stockman/Getty Images
Мощная первая подача Осаки не стала сюрпризом для Соболенко, и она уже в первом гейме выбралась на брейк-пойнт, заработав его приёмом навылет. Однако японка удержала подачу. Белоруска же первый свой гейм взяла без особых проблем — 1:1. А уже в следующем гейме Арина сделала брейк, после того как Наоми допустила три двойные ошибки, в том числе на последнем брейк-пойнте.
Осака старалась играть в атакующий теннис, в том числе и на приёме, но точности ей не всегда хватало. Соболенко же нередко укладывала мячи туда, куда соперница просто не добегала, и не стеснялась порой укорачивать. Долгих обменов при этом почти не было. А когда Арина окончательно наладила подачу (это случилось ближе к середине партии), Наоми пришлось совсем тяжело. Более того, в седьмом гейме белоруска прибавила в агрессии и на приёме и, реализовав третий брейк-пойнт, повела 5:2 и вышла подавать на сет. Со второго сетбола Соболенко (пять эйсов за сет и всего-навсего четыре невынужденных ошибки на 13 виннеров) справилась с задачей — 6:2 за 35 минут.
Арина Соболенко
Фото: Clive Brunskill/Getty Images
В начале второй партии у Осаки вроде бы замаячила надежда на камбэк: японка вытащила подачу с 0:30, а затем впервые в матче заработала брейк-пойнт. Однако Соболенко в важный момент успела к отскочившему от троса мячу и не пустила соперницу в отрыв. В дальнейшем инициатива вновь перешла к белоруске, которая в своих геймах отдавала не так много очков, собирая виннеры один за другим. Столь нужный брейк Арина оформила в седьмом гейме, отдав лишь очко на приёме, — 4:3.
После этого Наоми, казалось, уже не на что было надеяться. Тем не менее она не сдалась и, вынуждая соперницу ошибаться, заработала-таки брейк-пойнт. Соболенко явно намеревалась закончить гейм побыстрее, и это ей мешало. Несмотря на небольшие сложности в этом гейме, белоруска подтвердила брейк — 5:3. И при 5:4 подала на матч — 6:2, 6:4 за 1 час 21 минуту.
Соболенко в третий раз в карьере вышла в 1/4 финала Индиан-Уэллса. В 2023 и 2025 годах она уступала здесь в финале. Белоруска в 31-й раз в карьере пробилась в четвертьфинал «тысячника». В этом сезоне у Арины уже 14 побед в 15 встречах (единственное поражение — от Елены Рыбакиной в финале Australian Open).
В четвертьфинале Соболенко сразится с победительницей поединка Виктория Мбоко (Канада, 10) — Аманда Анисимова (США, 6).
Супертурнир в Индиан-Уэллсе завершится 15 марта. За всеми событиями следите на «Чемпионате».