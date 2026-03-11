Первое испытание для Синнера в Индиан-Уэллсе! Янник с трудом прошёл Жоао Фонсеку

Седьмой игровой день подошёл к концу на супертурнире в Индиан-Уэллсе. В ночь на среду, 11 марта, прошли сразу несколько ярких матчей. В том числе и с участием российских теннисистов.

Главным поединком этого вечера стал матч четвёртого круга между Янником Синнером (№2) и Жоао Фонсекой (№35). Итальянцу – 24 года, бразильцу – 19 лет. Друг с другом ранее ни разу не встречались, но оба знатно пошумели в теннисном медиаполе.

На пути к этому матчу Синнер переиграл Далибора Сврчину (6:1, 6:1) и Дениса Шаповалова (6:3, 6:2). Фонсека в силу более низкого посева провёл ещё один матч и одолел Рафаэля Коллиньона (7:6, 6:4), Карена Хачанова (4:6, 7:6, 6:4) и Томми Пола (6:2, 6:3). Хотя во втором круге против россиянина Жоао ушёл с двух матчболов.

С Синнером Фонсека играл на равных. Первый сет получился отличным: оба брали много лёгких очков на своих подачах, завершали розыгрыши в два-четыре удара и вели крайне активную игру. Единственный в этой партии брейк-пойнт Жоао заполучил во втором гейме, но из-за мощной подачи соперника его не реализовал.

Жоао Фонсека Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Исход сета решился на тай-брейке – и этот сценарий оказался самым справедливым. Фонсека вплоть до седьмого розыгрыша мощно подавал, шёл к сетке, всё попадал в корт и максимально прессинговал Синнера. Жоао даже повёл 6:3 и заработал три сетбола, но тут же засуетился, закопался в собственных эмоциях, заиграл мягче и уступил пять очков подряд.

Как итог: стартовый сет за 1 час 1 минуту и со счётом 7:6 (8:6) остался за Синнером. Реализация первой подачи у обоих игроков получилась отличной: 73% у Жоао, 95% у Янника. По виннерам и невынужденным бразилец набрал 11/14, итальянец – 12/11.

Сюжет второго сета выдался иным, более драматичным. Казалось, что Фонсека делает всё как прежде: идёт вперёд, тянется за каждым мячом, подаёт. Одно «но»: параллельно с этим сложилось впечатление, что руки у Жоао «бежали» впереди головы и разума, словно не отпускали эмоции, одолевшие бразильца в концовке первой партии.

Вернулся Фонсека своевременно, когда Синнер вышел подавать на матч при счёте 5:4. Ни одного розыгрыша Янник не взял в этом гейме! Один раз сам сорвал удар по длине, во всех остальных ситуациях не смог ничего придумать против атак Жоао. В это же время бразильца на эмоциональной волне вверх подняли родные болельщики, которых было отлично слышно на трибунах весь матч.

На этом подъёме Фонсека довёл дело до ещё одного тай-брейка, в начале которого он продолжил давить на Синнера, а во втором розыгрыше даже при драйв-воллей пробил прямо в тело сопернику. Но вновь сам себя остановил Жоао. Не хватило ему смелости для того, чтобы добиться хотя бы локальной победы в партии.

В итоге поединок за два часа остался за Янником. Синнер вышел в четвертьфинал на Лёнера Тьена и занял первое место среди итальянцев по количеству побед на турнирах категории ATP-1000 (97). До него лидировал Фабио Фоньини (96).

Чуть ранее на Стэдиум 3 парный матч второго круга провели Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Парни сразились с другими классными одиночниками – Феликсом Оже-Альяссимом и Себастьяном Кордой.

Из этого поединка россияне вышли победителями. Андрей и Карен взяли верх со счётом 7:6 (7:3), 4:6, [10:5] и вышли в четвертьфинал! Следующие соперники – кузены Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро. Француз и монегаск на пути переиграли Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса (7:6 (7:4), 7:5).

В этот игровой день Хачанов провёл ещё один матч. На старте микст-турнира Карен в паре с Анной Данилиной уступил Стефаносу Циципасу/Марии Саккари (5:7, 5:7). Андрею Рублёву в дуэте с Николь Меликар-Мартинес ещё предстоит выступить в смешанном разряде.

Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до воскресенья, 15 марта. За всеми событиями следите с нами на «Чемпионате»!