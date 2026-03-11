Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Индиан Уэллс 2026: Янник Синнер переиграл Жоао Фонсеку, Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в четвертьфинал

Первое испытание для Синнера в Индиан-Уэллсе! Янник с трудом прошёл Жоао Фонсеку
Арина Полуянова
Индиан-Уэллс 2026: результаты 10 марта
Комментарии
На пути к четвертьфиналу и дуэт Рублёв/Хачанов повстречались со сложностями.

Седьмой игровой день подошёл к концу на супертурнире в Индиан-Уэллсе. В ночь на среду, 11 марта, прошли сразу несколько ярких матчей. В том числе и с участием российских теннисистов.

Индиан-Уэллс – 2026. ATP-1000. Турнирная сетка

Главным поединком этого вечера стал матч четвёртого круга между Янником Синнером (№2) и Жоао Фонсекой (№35). Итальянцу – 24 года, бразильцу – 19 лет. Друг с другом ранее ни разу не встречались, но оба знатно пошумели в теннисном медиаполе.

На пути к этому матчу Синнер переиграл Далибора Сврчину (6:1, 6:1) и Дениса Шаповалова (6:3, 6:2). Фонсека в силу более низкого посева провёл ещё один матч и одолел Рафаэля Коллиньона (7:6, 6:4), Карена Хачанова (4:6, 7:6, 6:4) и Томми Пола (6:2, 6:3). Хотя во втором круге против россиянина Жоао ушёл с двух матчболов.

С Синнером Фонсека играл на равных. Первый сет получился отличным: оба брали много лёгких очков на своих подачах, завершали розыгрыши в два-четыре удара и вели крайне активную игру. Единственный в этой партии брейк-пойнт Жоао заполучил во втором гейме, но из-за мощной подачи соперника его не реализовал.

Жоао Фонсека

Жоао Фонсека

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Исход сета решился на тай-брейке – и этот сценарий оказался самым справедливым. Фонсека вплоть до седьмого розыгрыша мощно подавал, шёл к сетке, всё попадал в корт и максимально прессинговал Синнера. Жоао даже повёл 6:3 и заработал три сетбола, но тут же засуетился, закопался в собственных эмоциях, заиграл мягче и уступил пять очков подряд.

Как итог: стартовый сет за 1 час 1 минуту и со счётом 7:6 (8:6) остался за Синнером. Реализация первой подачи у обоих игроков получилась отличной: 73% у Жоао, 95% у Янника. По виннерам и невынужденным бразилец набрал 11/14, итальянец – 12/11.

Материалы по теме
Готов бросить вызов Алькарасу и Синнеру? 19-летний бразилец взял первый титул на ATP-500
Готов бросить вызов Алькарасу и Синнеру? 19-летний бразилец взял первый титул на ATP-500

Сюжет второго сета выдался иным, более драматичным. Казалось, что Фонсека делает всё как прежде: идёт вперёд, тянется за каждым мячом, подаёт. Одно «но»: параллельно с этим сложилось впечатление, что руки у Жоао «бежали» впереди головы и разума, словно не отпускали эмоции, одолевшие бразильца в концовке первой партии.

Вернулся Фонсека своевременно, когда Синнер вышел подавать на матч при счёте 5:4. Ни одного розыгрыша Янник не взял в этом гейме! Один раз сам сорвал удар по длине, во всех остальных ситуациях не смог ничего придумать против атак Жоао. В это же время бразильца на эмоциональной волне вверх подняли родные болельщики, которых было отлично слышно на трибунах весь матч.

На этом подъёме Фонсека довёл дело до ещё одного тай-брейка, в начале которого он продолжил давить на Синнера, а во втором розыгрыше даже при драйв-воллей пробил прямо в тело сопернику. Но вновь сам себя остановил Жоао. Не хватило ему смелости для того, чтобы добиться хотя бы локальной победы в партии.

В итоге поединок за два часа остался за Янником. Синнер вышел в четвертьфинал на Лёнера Тьена и занял первое место среди итальянцев по количеству побед на турнирах категории ATP-1000 (97). До него лидировал Фабио Фоньини (96).

Индиан-Уэллс (м). 4-й круг
11 марта 2026, среда. 04:10 МСК
Жоао Фонсека
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		6 4
7 8 		7 7
         
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

Чуть ранее на Стэдиум 3 парный матч второго круга провели Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Парни сразились с другими классными одиночниками – Феликсом Оже-Альяссимом и Себастьяном Кордой.

Из этого поединка россияне вышли победителями. Андрей и Карен взяли верх со счётом 7:6 (7:3), 4:6, [10:5] и вышли в четвертьфинал! Следующие соперники – кузены Артур Риндеркнеш и Валантен Вашеро. Француз и монегаск на пути переиграли Новака Джоковича и Стефаноса Циципаса (7:6 (7:4), 7:5).

В этот игровой день Хачанов провёл ещё один матч. На старте микст-турнира Карен в паре с Анной Данилиной уступил Стефаносу Циципасу/Марии Саккари (5:7, 5:7). Андрею Рублёву в дуэте с Николь Меликар-Мартинес ещё предстоит выступить в смешанном разряде.

Индиан-Уэллс — парный разряд (м). 2-й круг
11 марта 2026, среда. 00:55 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 7 		4 1 10
6 3 		6 0 5
         
Феликс Оже-Альяссим
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Себастьян Корда
США
Себастьян Корда
Ф. Оже-Альяссим С. Корда

Турнир в Индиан-Уэллсе продлится до воскресенья, 15 марта. За всеми событиями следите с нами на «Чемпионате»!

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android