Выбил в Индиан-Уэллсе седьмую ракетку мира. Кто стоит на пути Медведева к четвертьфиналу?

Первая ракетка России Даниил Медведев пока беспроблемно продвигается по сетке «Мастерса» в Индиан-Уэллсе. Наш теннисист добрался до четвёртого круга, где поборется с Алексом Михельсеном за выход в четвертьфинал. Рассказываем, чем опасен американец и какие сюрпризы он может преподнести.

На соревновании в Индиан-Уэллсе Медведев стартовал со второго круга — первый он пропустил, поскольку входит в число сеяных спортсменов (11). На этой стадии наш теннисист впервые в карьере встретился на корте с Алехандро Табило и в двух сетах закрыл 40-ю ракетку мира — 6:4, 6:2 всего за 1 час 10 минут.

В третьем круге американского «Мастерса» Даниил сражался с Себастьяном Баэсом, занимающим 53-е место в мировой классификации. В итоге противостояние теннисистов завершилось уверенной победой россиянина над аргентинцем за 1 час 19 минут — 6:4, 6:0.

Чемпион Australian Open — 1994 в миксте Андрей Ольховский высказался о победе Медведева так: «Даня до этого выиграл турнир в Дубае, набрал там хорошие кондиции. Здесь это всё продолжается, пока он выглядит очень уверенно. Очень сложно играть против Даниила, который не ошибается, тянет всё. Сейчас он сам стал довольно эффективно переходить из обороны в атаку и на своей уверенности показывает хорошую игру», — цитирует Ольховского ТАСС.

По ходу второго сета матча с Баэсом Медведев уступил всего лишь восемь очков и в итоге повесил Себастьяну «баранку». Так первая ракетка России 25-й раз в карьере выиграл у соперника партию с сухим счётом и стал девятым действующим теннисистом, который добился подобного достижения.

В интервью «БОЛЬШЕ!» Даниил поделился впечатлениями от победы над Себастьяном и сказал тёплые слова в адрес соперника. «Да, он [Баэс] очень хорошо начал сезон, играет здорово. И даже, по-моему, на харде у него результаты чуть ли не лучше, чем на грунте, что для него необычно. Он очень хорошо стартовал в матче. Но в этом году корт быстрее, и из-за подачи есть разница. Со своей стороны я понимал, что нужно хорошо подавать и где-то давить на своих геймах. Знал, что на его подаче шансы будут, что смогу принимать и стараться цепляться. В принципе, так и получилось. Конечно, счёт не до конца отражает матч — он был плотнее, но рад, что смог победить», — отметил теннисист.

Даниил Медведев Фото: JOHN G. MABANGLO/EPA/ТАСС

Медведев также высказался по поводу «баранки», которую повесил Баэсу во втором сете. «Ему [Баэсу] было тяжело. Я сейчас в форме — и это тоже работает. Он провёл первый сет, наверное, очень хорошо. А когда играешь очень хорошо и всё равно уступаешь со счётом 4:6 — это морально тяжело. Понимаешь, что нужно играть ещё лучше, чтобы победить, а это не всегда просто. Он попытался что-то поменять во втором сете, стал чаще ходить к сетке, но, мне кажется, в этот раз это ему не помогло. Но опять же, матч был классный», — заявил спортсмен.

А ещё первая ракетка России поделился мыслями по поводу акклиматизации в Индиан-Уэллсе. «Чувствую себя нормально. Хотя было тяжеловато, ведь тут время перевели на час, то есть у меня украли час сна (смеётся). Но в целом чувствую себя отлично, буду готовиться к следующим матчам», — сообщил Даниил.

Под конец беседы с «БОЛЬШЕ!» Медведев рассказал, какие трансформации претерпел американский «Мастерс». «Поменялись и мячи, и корт. Нельзя сказать, что мячи быстрее, но они просто чуть лучше контролируются. Потому что Penn — это, по сути, те же Head. Я ими вообще играть не могу. Когда говорю «не могу», это, конечно, образно — здесь я всё равно боролся в финалах и всё такое. Но это не значит, что эти мячи мне нравятся: в принципе, я их ненавижу. А Dunlop — ещё куда ни шло. Да, на таком корте они быстро стираются и становятся тяжёлыми, но, как по мне, ими лучше управлять. Ну и корт в этом году действительно быстрее. Можно выигрывать очки с подачи, чего, насколько я помню, раньше в Индиан-Уэллс почти не было», — подчеркнул 11-я ракетка мира.

За выход в четвертьфинал Индиан-Уэллса Медведев поборется с 21-летним Алексом Михельсеном, находящимся на 44-м месте в рейтинге ATP. Наивысшее достижение американца — 30-я строчка в мировой классификации, на которую он взобрался в 2025 году. При этом за всю карьеру Алекс не завоевал ни одного титула на уровне профессионального тура и трижды доходил до финалов — в Ньюпорте-2023, 2024 и Уинстон-Сейлеме-2024.

В прошлом сезоне Михельсену удалось обыграть Карена Хачанова и пробиться в четвёртый круг Australian Open — 2025. На пресс-конференции после победы над россиянином американец высказался о своём прогрессе в туре. «Пять лет назад я вообще не думал, что буду профессионалом. Но последние три года я пахал каждый день, очень доволен прогрессом. Знаю, как упорно я работал. Почему не думал, что однажды стану профессионалом? Меня так воспитали. Я так смотрел на теннис. В детстве я постоянно глядел матчи и думал: «Круто, эти ребята играют на лучших стадионах мира». Но я никогда не считал, что смогу быть на их месте», — заявил тогда теннисист.

На одном из турниров Алекс рассказал, что потерпел множество поражений из-за проблем с самообладанием, при этом отметил, что не работает с психологами. «Я уступил достаточно матчей не из-за плохой игры, а из-за неправильного настроя. Я где-то ошибался, ненадолго терял самообладание — и всё, поединок уплывал из рук, потому что эти парни ничего не отдадут просто так. Нужно всегда быть начеку. В прошлом году из-за психологии я отдал, наверное, 10 матчей, которые должен был забирать. Не работаю с психологом, потому что нравится быть одному. Я — одиночка (улыбается). Мне нравится быть наедине со своими мыслями и самому во всём разбираться», — приводит слова спортсмена сайт Tennis.com.

Отметим интересный факт, что американец с 4 до 15 лет каждый день тренировался вместе со своей мамой Сондрой. На Australian Open — 2025 после победы над Стефаносом Циципасом, занимавшим тогда 12-е место в рейтинге, Михельсен тепло обратился к родительнице. «Мы с ней ежедневно проводили по миллиону розыгрышей на задней линии. Просто выходили на корт, и она не ошибалась ни на одном мяче. Она удивительная. Без неё меня бы однозначно здесь не было. Спасибо, мама. Я тебя люблю», — сказал Михельсен в интервью на корте.

В 2024 году Алекс добрался до 1/2 финала молодёжного Итогового турнира, где уступил соотечественнику Лёнеру Тьену. В интервью пресс-службе соревнования Михельсен заявил, что теннисистам важно научиться проигрывать. «Тур беспощаден: ты проигрываешь каждую неделю. В этом году я не завоевал ни одного титула. В финале в Ньюпорте у меня был матчбол, но соперник подал эйс. В любом случае, это была хорошая неделя. В прошлом году я много выигрывал, раз сумел подняться с 600-й строчки на 97-ю. Я выиграл много матчей на «Фьючерсах» и «Челленджерах». Даже если ты не побеждаешь на каждом турнире, ты всё равно оказываешься сильнее во множестве поединков. А в этом году, наверное, результат 50 на 50. У меня примерно одинаковое количество побед и поражений. Психологически тяжело проходить через всё это в первый раз. И как бы глупо это ни звучало, я считаю, что нужно учиться проигрывать, потому что это будет происходить постоянно. Все двигаются на хорошем уровне. В топ-100 в тот или иной день любой может обыграть любого. И если уж на то пошло, в теннисе нет никаких гарантий. Здесь тяжело. И это главное, что я понял. И однозначно важно терпение — в ожидании результатов и во время матчей», — заявил спортсмен.

На турнире в Индиан-Уэллсе-2026 Михельсен не получил посев, так что начал «Мастерс» с первого круга. На старте соревнования он легко обыграл испанца Даниэля Мерида-Агилару (6:3, 6:4), затем в трёх сетах одолел 34-ю ракетку мира Уго Умбера (7:5, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), а в третьем раунде американец сенсационно победил Тейлора Фрица, занимающего седьмое место в рейтинге — 6:4, 7:6 (8:6).

История личных встреч между Алексом и Даниилом складывается в пользу нашего теннисиста — 3-0. Первая ракетка России оказывался сильнее соперника в третьем круге Индиан-Уэллса-2025 (2:0, отказ Михельсена), в четвертьфинале Галле-2025 (6:4, 6:3) и в полуфинале Брисбена-2026 (6:4, 6:2).

Любопытно, что Медведев после победы над Михельсеном потом дважды добирался до титульного противостояния: так было в Галле-2025 (не смог завоевать титул) и Брисбене-2026 (стал чемпионом турнира), а вот в Индиан-Уэллсе-2025 наш теннисист потом проиграл в 1/2 финала.

Бывшая девятая ракетка мира Андрей Чесноков прокомментировал игру Даниила с Алексом в Галле-2025 так: «Медведев очень хорошо играет на этом турнире, и с Михельсеном выглядел довольно уверенно. Такое бывает, что после спада ты вдруг начинаешь играть хорошо. Это прекрасная победа, потому что Михельсен — очень талантливый игрок, к тому же Даниил давно не выходил в полуфинал турниров. Надеюсь, он сумеет сохранить такой уровень», — приводит слова Чеснокова ТАСС.

В интервью на корте после победы над Михельсеном в Брисбене-2026 Медведев поделился впечатлениями от выхода в финал турнира, который позже он и выиграл. «Первый турнир года — всегда немного проще собраться: ещё не провёл кучу матчей, не «выгорел». Очень доволен своей игрой. Борюсь за каждый мяч, стараюсь побеждать — пока всё идёт как надо. Осталось сделать последний шаг», — заявил спортсмен.

По всем параметрам россиянин является фаворитом в битве с американцем за четвертьфинал Индиан-Уэллса, однако недооценивать соперника не стоит, ведь его недавняя победа над соотечественником Фрицем говорит о многом. В случае победы Медведева над Михельсеном в четвёртом круге, а затем и выхода в полуфинал «Мастерса» Даниилу останется всего 5 очков до Александра Бублика, занимающего десятое место в мировой классификации.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 4 по 15 марта. За всеми подробностями следите на «Чемпионате».